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Domácí

Bouřky potrápily několik krajů. Tisíce domácností zůstaly bez elektřiny

ČTK

Bouřky a silný vítr v noci na čtvrtek způsobily problémy hned v několika krajích. Výpadky elektrické energie postihly stovky až tisíce domácností a hasiči vyjížděli především k popadaným stromům a větvím. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči v Libereckém kraji.

Ilustrační foto
Ilustrační fotoFoto: Jiří Kouřil, se souhlasem
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Bouřka v Pardubickém kraji způsobila v noci na čtvrtek výpadky elektrické energie. Bez proudu je 940 domácností v regionu Pardubic, České Třebové a Ústí nad Orlicí. ČTK to řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.

Energetici evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí v Podůlšanech na Pardubicku, další je na Orlickoústecku. Větší škody jsou v hradeckém kraji se 14 poruchami na vysokém napětí a 1700 domácnostmi bez elektřiny. Energetici pracují na nápravě, poruchy se snaží co nejdřív odstranit.

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Podobná situace byla také v Královéhradeckém kraji, kde bouře se silným větrem lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny.

Bouře se silným větrem v noci na čtvrtek v Královéhradeckém kraji lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny. Hasiči měli od 02:00 do čtvrtečního rána přes 40 výjezdů ke stromům a větvím popadaným na silnice. Ráno bez elektřiny zůstávalo v kraji asi 1700 domácností. ČTK to zjistila u hasičů a energetiků.

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Energetici v noci evidovali 14 poruch na vedení vysokého napětí. "K nejpostiženějším oblastem patří Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Jičínsko. Na odstraňování poruch jsme pracovali i v noci," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V 08:00 zůstávalo v kraji na vysokém napětí osm poruch.

Hasiči vyjížděli k popadaným stromům především na Náchodsku a dále na Jičínsku a Trutnovsku. Odstraňovali je například v Hejtmánkovicích, Hustířanech, Dolním Adršpachu, Hořicích či Železnici.

Bouře Královéhradecký kraj zasáhla již v pondělí. Spadlé stromy tehdy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a poškodily kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností.

Silný vítr ale zaměstnal hasiče a energetiky také v sousedním Libereckém kraji.

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Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde vyjížděli k 30 zásahům. Hasiči odstraňovali spadlé stromy ze silnic i železničních tratí. ČTK to řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová. Silný vítr a popadané stromy či větve přerušily v noci i dodávky elektřiny. Mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová ČTK řekla, že bez proudu bylo v noci v kraji až 7000 domácností.

"Nejhorší to bylo mezi 2:00 a 3:00," uvedla. Energetici v tu dobu evidovali 11 poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí v části Liberce, Podještědí, ve Frýdlantském výběžku či na Jablonecku v Tanvaldu a okolí. Ke čtvrtečním 08:00 bylo bez elektřiny v kraji ještě zhruba 6000 domácností. "Na odstranění poruch pracujeme, předpokládáme, že se to v průběhu dnešního dne (tj. čtvrtku, pozn. red.) podaří," dodala Holingerová.

Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům. Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k 08:00 byl ale provoz na všech už bez omezení.

Podle údajů od meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr. "V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 m/s, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 m/s (kolem 90 km/h). V exponovaných a horských polohách se vyskytovaly nárazy většinou nad 20 m/s, nejvíce na Sněžce a to téměř 44 m/s, tedy kolem 156 km/h," uvedl ve čtvrtek ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X.

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Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě i více.

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