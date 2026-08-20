Bouřky potrápily několik krajů. Tisíce domácností zůstaly bez elektřiny

Bouřky a silný vítr v noci na čtvrtek způsobily problémy hned v několika krajích. Výpadky elektrické energie postihly stovky až tisíce domácností a hasiči vyjížděli především k popadaným stromům a větvím. Nejvíce zásahů zaznamenali hasiči v Libereckém kraji.
Bouřka v Pardubickém kraji způsobila v noci na čtvrtek výpadky elektrické energie. Bez proudu je 940 domácností v regionu Pardubic, České Třebové a Ústí nad Orlicí. ČTK to řekla mluvčí skupiny ČEZ pro východní Čechy Šárka Lapáčková Beránková.
Energetici evidují jednu poruchu na vedení vysokého napětí v Podůlšanech na Pardubicku, další je na Orlickoústecku. Větší škody jsou v hradeckém kraji se 14 poruchami na vysokém napětí a 1700 domácnostmi bez elektřiny. Energetici pracují na nápravě, poruchy se snaží co nejdřív odstranit.
Podobná situace byla také v Královéhradeckém kraji, kde bouře se silným větrem lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny.
Bouře se silným větrem v noci na čtvrtek v Královéhradeckém kraji lámala stromy a způsobila výpadky elektřiny. Hasiči měli od 02:00 do čtvrtečního rána přes 40 výjezdů ke stromům a větvím popadaným na silnice. Ráno bez elektřiny zůstávalo v kraji asi 1700 domácností. ČTK to zjistila u hasičů a energetiků.
Energetici v noci evidovali 14 poruch na vedení vysokého napětí. "K nejpostiženějším oblastem patří Náchodsko, Rychnovsko, Trutnovsko, Jičínsko. Na odstraňování poruch jsme pracovali i v noci," uvedla regionální mluvčí firmy ČEZ Šárka Lapáčková Beránková. V 08:00 zůstávalo v kraji na vysokém napětí osm poruch.
Hasiči vyjížděli k popadaným stromům především na Náchodsku a dále na Jičínsku a Trutnovsku. Odstraňovali je například v Hejtmánkovicích, Hustířanech, Dolním Adršpachu, Hořicích či Železnici.
Bouře Královéhradecký kraj zasáhla již v pondělí. Spadlé stromy tehdy zastavily provoz na železniční trati z Týniště nad Orlicí směrem na Bolehošť a Třebechovice pod Orebem a poškodily kemp v Bělči nad Orlicí. Bez elektřiny se v regionu ocitlo přibližně 1500 domácností.
Silný vítr ale zaměstnal hasiče a energetiky také v sousedním Libereckém kraji.
Hasiči v Libereckém kraji měli při noční bouřce skoro 80 výjezdů k popadaným stromům. Nejvíce práce měli na Liberecku, kde vyjížděli k 30 zásahům. Hasiči odstraňovali spadlé stromy ze silnic i železničních tratí. ČTK to řekla krajská zastupující mluvčí hasičů Monika Tóthová. Silný vítr a popadané stromy či větve přerušily v noci i dodávky elektřiny. Mluvčí společnosti ČEZ Soňa Holingerová ČTK řekla, že bez proudu bylo v noci v kraji až 7000 domácností.
"Nejhorší to bylo mezi 2:00 a 3:00," uvedla. Energetici v tu dobu evidovali 11 poruch na vedení vysokého napětí a desítky poruch na vedení nízkého napětí v části Liberce, Podještědí, ve Frýdlantském výběžku či na Jablonecku v Tanvaldu a okolí. Ke čtvrtečním 08:00 bylo bez elektřiny v kraji ještě zhruba 6000 domácností. "Na odstranění poruch pracujeme, předpokládáme, že se to v průběhu dnešního dne (tj. čtvrtku, pozn. red.) podaří," dodala Holingerová.
Bouřky se obešly bez zranění, poškozený nebyl podle mluvčí hasičů po pádu stromu ani žádný dům. Popadané stromy v noci zastavily provoz na šesti železničních tratích v Libereckém kraji, k 08:00 byl ale provoz na všech už bez omezení.
Podle údajů od meteorologů v noci v kraji napršelo místy skoro 20 milimetrů. Déšť doprovázel i silný nárazový vítr. "V nižších polohách se maximální nárazy pohybovaly pod 20 m/s, ovšem v Liberci byl naměřen výjimečně i náraz kolem 25 m/s (kolem 90 km/h). V exponovaných a horských polohách se vyskytovaly nárazy většinou nad 20 m/s, nejvíce na Sněžce a to téměř 44 m/s, tedy kolem 156 km/h," uvedl ve čtvrtek ráno Český hydrometeorologický ústav na síti X.
Před víkendem v Česku zaprší, místy se hlavně v pátek objeví i silné bouřky s nárazy větru. Sobota a neděle budou ale slunečné. Nejvyšší víkendové teploty budou kolem 25 stupňů Celsia, na jihovýchodě i více.
Plaga chce vrátit platy učitelů na 130 procent průměrné mzdy
Ministr školství Robert Plaga (za ANO) chce, aby se platy učitelů dostaly zpět ke 130 procentům průměrné mzdy. V následujících letech by si přál, aby učitelské platy rostly o šest až sedm procent. Plaga to řekl novinářům před čtvrteční schůzkou s ministryní financí Alenou Schillerovou (ANO).
ŽIVĚ Ruská armáda v noci podle Moskvy útočila na vojenský průmysl a sklady v Kyjevě
Nejméně 12 lidí zabil ruský vzdušný útok na ukrajinskou metropoli Kyjev, dalších 33 lidí utrpělo zranění. Útok podle Moskvy mířil na podniky vojenského průmyslu, dopravní a logistické centrum a sklady v Kyjevě a jeho okolí.
Nejrychlejší na světě? Superstar zírala. Bejlek je trhákem, z interview nabíhá husí kůže
Další česká tenistka hýbe děním mezi absolutní elitou. Sára Bejlek na čtvrtý pokus poprvé v životě porazila hráčku první desítky, k významnému kariérnímu milníku si přitom rovnou vybrala světovou jedničku. Působivé vítězství dvacetileté Češky nad Běloruskou Arynou Sabalenkovou v osmifinále tisícovky v americkém Cincinnati logicky vyvolalo bouřlivé ohlasy tenisového světa.
Babiš ukázal, kde má stát supernemocnice. Na analýzu za miliony nečekal
Měla o ní rozhodnout až odborná studie, za niž stát vydal 2,5 milionu korun. Rozhodnutí o pražské supernemocnici ale nakonec padlo i bez ní. Premiér Andrej Babiš (ANO) určil, že nový špitál se postaví na Vinohradech. Svůj plán už oznámil i veřejně.
Vůdce kutnohorské sekty zemřel po rituálu. Případ míří k Nejvyššímu soudu
Případ vraždy vůdce takzvané kutnohorské sekty míří k Nejvyššímu soudu. Zubařka, která si má odpykat devět let vězení, podala dovolání, zjistila ČTK z justičních databází a od mluvčí Městského soudu v Praze Kateřiny Eliášové. Justice v kauze pravomocně potrestala také další ženu, důchodkyni Irenu Stejskalovou. Vyslechla si dvanáctiletý trest vězení.