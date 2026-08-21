Silné bouře mohou zvednout hladiny toků v Praze i jinde v Česku, zní výstraha

Kvůli očekávaným silným bouřím se mohou v pátek večer a v noci na sobotu výrazně zvednout hladiny menších přítoků dolní Vltavy v Praze a menších toků na severu Čech. Meteorologové očekávají dosažení i druhých povodňových stupňů. Nejhorší situace by měla být v zastavěných částech povodí. Silné bouře zasáhnou hlavně střední a severovýchodní Čechy, uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).
Bouřky se začnou objevovat v pátek odpoledne od jihozápadu. Vyhnout by se měly pouze západní části Čech. Hlavním nebezpečným jevem budou přívalové srážky s úhrny kolem 40 milimetrů za krátkou dobu. „Bouřky budou přecházet do deště, v kombinaci s ním lze očekávat celkové úhrny i kolem 70 mm, zejména ve středních a severovýchodních Čechách,“ uvedli meteorologové.
Pražští hasiči v reakci na výstrahu ČHMÚ v pátek odpoledne zvýší počet pracovníků na krajském operačním a informačním středisku, uvedl jejich mluvčí Vojtěch Rotschedl. „Jednotky sboru dobrovolných hasičů mají od 16:00 pohotovost na zbrojnicích,“ napsal novinářům. Hasiči podle něj opatření koordinují s městskými organizacemi.
V bouřích se mohou vyskytnout i nárazy větru o rychlosti až 90 km/h a dvoucentimetrové kroupy, varovali meteorologové. Očekávají proto lokální škody na majetku a komplikace v energetice, dopravě či zemědělství. Výstraha před bouřemi platí v Čechách a na Vysočině od pátečních 15:00 do sobotních 02:00, na některých místech je s vysokým stupněm nebezpečí.
Na Moravě a ve Slezsku budou srážkové úhrny celkově nižší, i když lokálně může v bouřkách spadnout až 40 milimetrů. Četněji se však mohou v noci vyskytnout nárazy větru kolem 70 km/h a výjimečně kroupy do dvou centimetrů. Pro kraje Moravskoslezský, Zlínský, Olomoucký a Jihomoravský platí výstraha od pátečních 20:00 do sobotních 04:00.
„V pátek večer a v noci na sobotu očekáváme přechodné, ale výrazné, vzestupy hladin,“ uvedli meteorologové. Překročeny mohou být v Praze na severu Čech první povodňové stupně, ojediněle i druhé. „Nejvýraznější vzestupy očekáváme v zastavěných částech povodí, kde je nejvyšší podíl ploch se zpevněnými povrchy,“ dodal ČHMÚ.
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