Bouchání do lavic, pískání, výkřiky. Ve sněmovně to vřelo. Lidé protestovali

Náhlé zařazení sporného vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku vyvolalo ve sněmovně v pátek bouři. Už tak rozhořčená opozice také hlasitě projevovala svůj nesouhlas s bezprecedentním hlasováním o udělení přestávek v jednání pléna. Na několika místech republiky se sešli demonstranti protestující proti vládnímu návrhu.
Sněmovní opozici rozhořčil postup koalice, která v pátek nechala hlasovat o žádostech všech pěti opozičních klubů o udělení přestávek v jednání sněmovny. V souhrnu by přesáhly 8,5 hodiny. Jednacím sálem znělo z opozičních řad bouchání do lavic, pískání a výkřiky, z koaličních naopak potlesk.
Sněmovna po sporech hlasy koalice žádosti ODS, TOP 09, Pirátů, STAN a KDU-ČSL postupně zamítla. Opozice mluví o popření zvyklostí i demokracie a o snaze ji umlčet.
Vládní tábor prosadil na pátek přednostní projednání sporného vládního návrhu na zrušení televizního a rozhlasového poplatku. Sněmovna se zatím k předloze nedostala, od dopoledne vystupovali opoziční řečníci s přednostním právem. Odpoledne vystoupili zástupci pětice frakcí opozice a žádali o přestávky, jež by na sebe navazovaly.
Hlasování o nich prosadil ministr pro sport a šéf klubu Motoristů Boris Šťastný, jenž řekl, že rozumí tomu, že se opozice snaží sněmovnu zablokovat. Přestávky ale podle něho byly původně skutečně určeny na jednání frakcí.
Předseda sněmovny Tomio Okamura (SPD) nechal o Šťastného návrhu hned hlasovat. Při hlasováních se rozhořely další spory o možnost vystoupení poslanců, předkládání protinávrhů či při zpochybňování jednotlivých hlasování. „Musíme se vyhnout obstrukčnímu jednání v rámci procedury hlasování,“ zdůrazňoval Okamura.
„To je absolutní komedie a popření veškerých zvyklostí a demokracie ve sněmovně,“ řekl předseda STAN Vít Rakušan. Z porušování zvyklostí i sněmovního jednacího řádu vinil koalici také šéf lidoveckého klubu Marian Jurečka.
Předseda poslanců ODS Marek Benda poukazoval na to, že hlasování o přestávkách se ve sněmovně nikdy v minulosti nekonalo, vždy zůstalo u hrozeb. Nynější sérii hlasování označil za zmatenou od začátku do konce, kdy Okamura podle něho měnil jejich systém. „Já už toho mám fakt dost,“ prohlásil Benda.
„Tohle je obrovský průšvih, do kterého se řítíme,“ komentoval situaci místopředseda sněmovny za ODS Jan Skopeček. „Nemáte pocit, že už jsme jenom kousíček od toho, aby tady začaly lítat facky?,“ tázal se.
Koalici vinil z toho, že chce ukrást celou zemi. „V tuto chvíli chcete ukradnout Poslaneckou sněmovnu, která není jenom vaše,“ dodal.
„Je evidentní, že se snažíte umlčet média veřejné služby, snažíte se umlčet nás,“ řekl předseda klubu TOP 09 Jan Jakob. Navrhl přerušení schůze, aby se mohlo sejít širší vedení sněmovny, čemuž Okamura vyhověl. „Už jsou tam připravené vody, kdyžtak kafíčko,“ vzkázal.
Koalici už ve středu naopak rozhořčilo, že opozice vyžádanými přestávkami znemožnila noční jednání sněmovny o návrhu státního rozpočtu. Předsedkyně frakce ANO Taťána Malá ve čtvrtek vzkázala opozici, že pokud postup zopakuje, navrhne o nich hlasování. Přestávky pro kluby podle ní nemají sloužit k obstrukcím.
Na demonstraci proti záměru vládní koalice na zrušení koncesionářských poplatků za Českou televizi (ČT) a Český rozhlas (ČRo) se v pátek sešly desítky lidí na Malostranském náměstí a také před regionální pobočkou ČRo v Olomouci.
Demonstranti měli papíry s nápisy „Ruce pryč od médií“ či „Když umlčíš média, uslyšíš jen sebe“ a skandovali „Média nedáme“ a „Máme toho dost“. Organizátoři protestu varovali, že zrušení poplatků povede k destabilizaci ČT a ČRo a mimo jiné ohrozí fungování regionálního zpravodajství. Vyzvali ke stažení návrhu z jednání sněmovny.
Obří razie v režii české policie: Rozkryli gang zlodějů aut. Ve třech zemích najednou
Středočeští kriminalisté ve spolupráci se svými evropskými kolegy rozkryli mezinárodní gang zlodějů aut, který operoval napříč Evropou a kradl luxusní auta. Měl způsobit škodu až za skoro 40 milionů korun. Kradená luxusní auta odcizená v Německu putovala přes Česko do Polska, kde je rozebírali na náhradní díly. K zatýkání došlo v jeden den v Česku, Polsku a také v Itálii.
Tartanu odzvonilo? Odstartoval futuristický atletický šampionát
Amatéři proti profesionálům, tisíce běžců z celého světa a odměny 100 tisíc dolarů. Atletika přichází s neobvyklým šampionátem.
Vybrzdil ji a před dcerou zbil. Šílený řidič z D6 už si vyslechl, co mu hrozí
Stačilo, že jela podle předpisů. Řidič černého SUV na dálnici D6 ženu vybrzdil a pak ji před očima její osmileté dcery surově napadl. Policie už mu sdělila podezření ze tří trestných činů. Za co všechno může skončit před soudem?
ŽIVĚ Rusové poslali na Dnipro a jeho okolí v noci nejméně 20 dronových útoků, trefili elektrárnu
Ukrajinské úřady hlásí zraněné po nočních ruských vzdušných útocích v Dněpropetrovské oblasti a ve městě Sumy. Terčem úderů se stala také tepelná elektrárna, což si vyžádalo přerušení výroby energie, uvedla v pátek ráno ukrajinská energetická společnost DTEK. Rusko oznámilo útoky na ukrajinský přístav Vylkove, loď v Černém moři a železniční depo v Poltavské oblasti.
Žádná prasárna, plníme program. Peníze pro ČT a ČRo přinese i EET, věří Havlíček z ANO
Změna financování České televize a Českého rozhlasu podle Karla Havlíčka neohrožuje jejich nezávislost: mění se prý jen zdroj peněz. Výnos z EET má výpadek částečně pokrýt. Neúspěch ANO v senátních volbách pak místopředseda hnutí vysvětluje hlavně tím, že strana nedokázala zmobilizovat své voliče. Ministr průmyslu a obchodu byl hostem Spotlightu na Aktuálně.cz.