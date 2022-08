EU chce podle šéfa unijní diplomacie ustavit výcvikovou misi pro ukrajinské vojáky

Soud v Havlíčkově Brodě odsoudil pět mužů kvůli pádu mostu ve Vilémově k dvouleté podmínce. Původně je soudci obžaloby zprostili. Při neštěstí zemřeli v roce 2014 pod mostem čtyři dělníci, další dva utrpěli zranění. Čtyři obžalovaní, kterými jsou pracovníci stavebních firem, se hned odvolali, pátý z nich a státní zástupkyně odvolání zváží. Okresní soud se případem znovu zabýval z rozhodnutí nadřízeného krajského soudu.

Pravomocně již bylo řízení ukončeno s pěti dalšími obžalovanými, dva stavbyvedoucí dostali podmíněné tresty.

Téměř 90 let starý klenutý most přes říčku Hostačovku ve Vilémově procházel v roce 2014 rekonstrukcí, která byla součástí modernizace silnice druhé třídy 345 mezi Chotěboří a Golčovým Jeníkovem. Kraj Vysočina zakázku za více než 200 milionů korun zadal konsorciu stavebních firem M-Silnice a Strabag. Most opravovala jako subdodavatel společnost Bögl & Krýsl.