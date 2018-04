Bonusy pro nemocnice jsou v pořádku, musejí mít ale jasná pravidla, rozhodl ministr

AKTUALIZOVÁNO před 57 minutami

Od září budou fakultní nemocnice muset takzvané zpětné bonusy od dodavatelů evidovat na speciálním účtu.

Praha - Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) upravil nemocnicím, které přímo řídí, pravidla pro hospodaření. Takzvané zpětné bonusy od dodavatelů budou nemocnice muset od září vést na speciálním účtu a dokládat, na co je využívají. Zároveň budou povinny bonusy za konkrétní léky a materiál vykazovat zdravotním pojišťovnám.

"Bonusy nechceme příkazem rušit, pouze jim chceme dát jasná pravidla. Vnímáme je jako jeden z finančních příjmů nemocnic. Pokud jsou řádně využívány, mohou sloužit ke zlepšení hospodaření," uvedl ministr.

Zpětné bonusy jsou v českých nemocnicích, ať už ministerských či krajských a soukromých, běžnou praxí. Dodavatelé je poskytují, když například objednávají velké množství zboží. Princip se využívá i v jiných odvětvích ekonomiky, ovšem ve zdravotnictví je rozdíl ten, že nemocnice léky nenakupují za své peníze, ale za peníze, které od občanů a státu vybírají zdravotní pojišťovny. Těm už ovšem vrácený bonus neplyne, nemocnice si ho nechávají. To může vést k netransparentnosti.

"Problémem je to, že bonusy by v určitých případech měly být vykazovány zdravotním pojišťovnám. Pokud nejsou, tak se na to dá pohlížet tak, že je na pojišťovně spáchán určitý podvod," vysvětlil Vojtěch.



Podle ministra je nutné pojišťovnám vykazovat bonusy, které lze spojit s konkrétní krabičkou léku nebo balíkem materiálu. U neadresných bonusů, které se odvíjejí například od obratů, vykazování pojišťovně nutné není.

Fakultní nemocnice Motol, která je největší v Česku, se ještě podle mluvčí Pavlíny Dankové bude muset s ministerskými pravidly seznámit. Speciální účet pro bonusy už ale prý má. Na to, kolik peněz na bonusech získala v minulém roce, má pouze hrubý odhad. "Jedná se cca o 80 milionů korun a peníze jsou zásadně využívány k úhradě léčebných výloh, které pojišťovny zdravotnickému

zařízení neproplácí," uvedla mluvčí.

Pravidla jsou závazná pouze pro nemocnice přímo řízené ministerstvem, tedy například pro všechny fakultní. Vojtěch doufá, že by manuál mohly přijmout za svůj i ostatní zařízení.

To, že jsou jasná pravidla potřeba, podle něj dokazují i nálezy Nejvyššího kontrolního úřadu, který přímo řízeným organizacím netransparentnost vytkl.

"Bylo opakovaně konstatováno, že není možné dohledat, jak konkrétně byly bonusy použity," řekl ministr. Loňská kontrola tří fakultních nemocnic ukázala, že za tři roky bonusy dosahovaly120 až 490 milionů korun. O bonusy se zajímá i Vrchní státní zastupitelství v Praze.

O možném podání trestního oznámení se mluví v souvislosti s hospodařením Fakultní nemocnice Ostrava. Vojtěch poukazuje na to, že za vedení Svatopluka Němečka (ČSSD) nemocnice u třech lékových skupin zpětné bonusy vůbec nesjednávala. "Je tedy otázkou, zda ty bonusy třeba nebyly vyjednávány někde bokem. To se musí prověřit," řekl ministr.