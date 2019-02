Bojují s námi, jako bojovali se stroji. Budoucnost se jim vysměje, říká šéf Taxify

Společnost Taxify už roky společně s Uberem rozčiluje klasické taxikáře. Pro platformu jezdí často amatérští řidiči bez licencí, kteří nesplňují ani další náležitosti, jež po nich zákon vyžaduje. Přesto běžným taxikářům úspěšně berou zákazníky. Ti v tom vidí nekalou konkurenci a nejsou sami. Řidiče Taxify už roky pokutují úředníci a v poslední době se na jejich stranu přidávají i soudci. Podle šéfa českého a slovenského zastoupení Taxify Romana Sysla je to jen dočasná nepříjemnost, dříve nebo později se podle něj ukáže, že se staví na odpor nezastavitelnému pokroku.

Městský soud v Praze vám v prosinci prvoinstančním rozsudkem zakázal provozovat vaši službu v hlavním městě. Už jste se odvolali?

Ano, už jsme se odvolali.

Váš advokát po skončení soudu přirovnal rozsudek k "rozbíjení strojů za průmyslové revoluce". Souhlasil byste s ním?

Souhlasil. Každá revoluce s sebou nesla nějaké kontroverze. Kdysi Edison zabíjel na Times Square zvířata, včetně slonů, střídavým proudem, aby dokázal, že je nebezpečný a že se má používat jeho stejnosměrný. Dneska se tomu historie samozřejmě směje. Stejně jako tomu, že vůbec někdy byla otázka, jestli budou stroje, nebo nebudou. Také naši službu řada lidí vnímá jako kontroverzní. Jsem ale přesvědčen, že v budoucnu se budeme smát tomu, že se o ní vůbec vedla nějaká debata.

Od 1. ledna přijímáte už jen nové řidiče, kteří musí kromě taxametrů a polepů aut splňovat všechna pravidla, která platí i pro taxikáře. Dlouho jste se tomu ale bránili. Proč ta náhlá změna?

Není to úplně náhlá změna. Dlouhodobě naopak jednáme s úřady a se zástupci státu i městské samosprávy a bavíme se s nimi o tom, jak najít cestu, aby pokrok a moderní technologie mohly ve městě fungovat bez problému.

Úředníci už roky ale vaše řidiče pokutují za to, že nedodržují zákon. Už dlouho vám tak úřady dávají najevo, co chtějí.

Nedávali to najevo nám, ale našim uživatelům - řidičům. My jsme žádnou pokutu nedostali, dostávali je někteří řidiči. Po nějakém dialogu jsme si ale s institucemi ujasnili, co se po nás chce, co je reálně možné a co se bude dít. Na základě toho jsme naše uživatele začali upozorňovat, ať si doplní vše, co po nich chce kontrolní úředník. Dokonce je k tomu pozitivně motivujeme. Jestli mají vše v pořádku, jsme se ostatně řidičů ptali vůbec poprvé. Doteď jsme o nich nevěděli, kdo má a kdo nemá licenci.

Nemělo vás to zajímat dřív?

Ne, protože to není naše starost a nikdy nebyla.

Nově tedy nepřijímáte řidiče bez potřebných náležitostí. Stále máte ale mnoho stávajících, kteří podmínky neplní. Budete po nich chtít, aby to napravili?

Všechno si doplnit není tak jednoduché a zabere to nějaký čas. Především zkouška z místopisu, která je z minulého tisíciletí. Úřady ji nestíhají kapacitně. Kdybyste se dnes chtěl přihlásit, dostanete termín až v dubnu. Přičemž třeba v červnu už ji možná kvůli novele zákona nebudete potřebovat. Třeba na Slovensku nebude potřeba od 1. dubna. Přesto jdeme víc než naproti tomu, co po nás místní zastupitelé chtějí.

Je tedy nějaký termín, do kdy i stávající řidiči musí udělat zkoušky a získat licence?

Nějaké termíny mají a znají je. Musíme ale brát v úvahu i informace, které od řidičů dostáváme o tom, jak obtížné si je vše zařídit. V případech, kde to možné není, protože třeba nebyly termíny na zkoušky, se tomu musíme přizpůsobit.

Neděláme taxislužbu, my děláme jen aplikaci

Zajímá mě i druhý rozsudek, kterým vám na začátku října jiný soud předběžným opatřením zakázal expanzi do čtyř krajských měst. Vy jste se ale rozhodli, že rozsudek nebudete respektovat a v regionech jste několik měsíců zůstali. Za což vám exekutor vyměřil pokutu. Proč jste se rozhodli takhle postupovat?

Dovolím si vás opravit. Ani městský soud v prvním případě, o kterém jsme se už bavili, ani krajský soud v tomhle případě, který teď zmiňujete, nám nezakázal provozovat aplikaci tak, jak to děláme. Oba soudy si hrají s termíny, že nám zakazují provozovat a zprostředkovávat taxislužbu prostřednictvím řidičů, kteří nesplňují výčet toho, co má klasický taxikář splňovat. To je právě to jádro našeho sporu. My tvrdíme, že žádnou taxislužbu neprovozujeme, ani ji nezprostředkováváme a nikdy jsme to nedělali. A ani to nemáme v plánu dělat.

Soudci s vámi ale nesouhlasí…

Předmětem našeho podnikání je výroba a návrh aplikace, tedy kódování softwaru, a zákaznická podpora jak uživatelů aplikace na straně řidičů, tak na straně cestujících. Konkurence v čele se společností Liftago na nás podává žaloby, že děláme taxislužbu jako oni. Soudí nás podle sebe, protože jejich podmínky jsou skutečně takové, že dělají aplikaci i taxislužbu zároveň. Ale my taxislužbu neděláme, my děláme jen aplikaci.

Stejně tak jako naši konkurenti z řad klasických dispečinků často říkají, že oni už aplikace mají deset let a že se od nás tedy neliší. A je pravda, že aplikace mají. Pronajímají si je ale od některého z našich konkurentů z řad softwarových vývojářů. Když dnes řidič klasického dispečinku něco spáchá, také si nikdo nemyslí, že by za jeho chování měla být odpovědná softwarová firma, která dispečinku pronajímá aplikaci.

Mezi klasickou softwarovou společností a vámi je ale přece jen rozdíl…

Jediné, co jsme udělali, je, že jsme ze řetězce, který byl vždy řidič - dispečink - tvůrce aplikačního softwaru, dispečink škrtli a u nás je řidič přímo spojený se softwarem. Ale to neznamená, že jsme najednou taxispolečnost, jak se nás snaží zařadit konkurence anebo i třeba rozhodnutí některých soudů.

Přesně tyhle argumenty váš advokát přednesl před městskou soudkyní. Ta se s nimi seznámila, ale přesto rozhodla, tak jak rozhodla.

Zatím je to první takové rozhodnutí. Nic proti paní soudkyni, ale ona není zrovna early adopter (člověk, který aktivně vyhledává a využívá nové technologie, pozn. red.) nebo člověk, kterému je kolem pětadvaceti let. Je to přeci jen o něco starší paní a logicky má nějaký vztah k technologiím.

Nemůžete to vnímat tak, že soudce ví všechno na světě. Každý se vyznáme v něčem. Když po mně budete chtít, abych udělal nějaké rozhodnutí ohledně genové politiky, také vám musím rozumně říct, že o tom zase tolik nevím. Tady se prostě stalo to, že jednu soudkyni svými argumenty lépe přesvědčila protistrana. To ale neznamená, že se odvolací soud naopak neztotožní více s našimi argumenty.

Mimo Prahu není atmosféra, která by pokrok a nové technologie vítala

Vraťme se teď k tomu, proč jste se neřídili předběžným opatřením krajského soudu, který vám zakázal expanzi do regionů…

Ale my jsme nic neporušovali. Jak už jsem řekl. To předběžné opatření říká - neprovozujte taxislužbu nebo ji nezprostředkovávejte prostřednictvím řidičů bez licencí. My jsme ale nic takového nedělali, ani neděláme.

Podle toho, co říkáte, by soud ale ani snad neměl možnost nikomu nic předběžným opatřením zakázat. Každý by jednoduše řekl, že to, co mu soud zakazuje, nedělá.

Předběžné opatření funguje tak, že důkazy přednese jen jedna strana. Druhá je může dát až ve chvíli odvolání. Soudce tak vydává rozhodnutí na základě argumentů jedné jediné strany. My jsme vyslyšeni nebyli, nemohli jsme proti tomu říct ani půl slova a soudce nějakým způsobem rozhodl. Až teď při odvolání máme šanci říct své argumenty a rozhodnutí ještě nepadlo. Nerad o těchto právních záležitostech mluvím, protože to zdaleka není tak jednoduché, jak to chce být některými novináři nebo konkurencí prezentované.

Nakonec jste se ale po několika měsících rozhodli, že odejdete z regionů, kde vám soud činnost vytýkal. Chcete říct, že to s rozhodnutím soudu a pokutou nemá spojitost?

Naopak, samotné rozhodnutí soudu bylo spíš argumentem, proč tam zůstat. Nálada v těch městech ze strany konkurence, úřadů a zástupců státní správy nám ale ukázala, že tam není atmosféra, která by pokrok a nové technologie vítala.

A v Praze, kde zůstáváte, je atmosféra lepší?

V Praze je to o něco lepší. Nabízí se ale krásné srovnání se Slovenskem, které je nám nejbližší. Tam fungujeme v osmi městech a nikdy jsme tam nezaznamenali jediný krok odporu vůči nám - ať už by šlo o fyzické napadání od konkurence nebo překážky ze stran samosprávy či zástupců státní správy. Ano, podobně jako v Česku tam na nás konkurence podala předběžné opatření. Přestože tam ale zákony fungují stejně, soudce ho zamítl a dal nám za pravdu.

Mluvil jsem s několika advokáty a ti měli problémy si vzpomenout, kdy by se nějaká firma odmítla předběžnému opatření podřídit.

Předběžné opatření je extrémní prostředek, který by se měl používat jen v extrémních případech. Dám vám příklad. Vezměte si situaci, že by Xbox podal předběžné opatření na Playstation a ten by se nemohl bránit. Soud by rozhodl v jeho neprospěch, tak by se Playstation odvolal, ale trvalo by to tři až čtyři měsíce. Mezi tím by mu Xbox přebral veškeré jeho pozice, takže by musel skončit. Pak by Playstation sice vyhrál odvolání, ale k čemu by mu to bylo? Škody, které mu byly způsobeny, by byly nedozírné.

Povinnost označovat taxíky je nesmysl

V Česku se aktuálně připravuje novela zákona, která by měla být hotová ještě letos a nejspíš zavede rozdělení na klasické taxikáře s taxametrem a taxikáře s aplikací. Na Slovensku začne podobný zákon platit už v dubnu. Co si o tom myslíte?

Tento proces probíhá po celé Evropě. Slovensko nás o dost předběhlo, i když začínalo ve stejný čas. Je potřeba nějakým způsobem pravidla sjednotit, ale zároveň v zákoně jasně říct, že je mezi oběma skupinami rozdíl. Kvůli klasickým taxikářům ten původní zákon vznikal, aby narovnal podmínky mezi cestujícím a řidičem.

Proto musí mít taxikář taxametr, protože jinak nejde zajistit, aby cestujícímu naúčtoval fér cenu a neokradl ho. Musí mít také označení, protože by ho jinak cestující nepoznal. A musí mít i ceník, aby ten člověk věděl, za kolik jede. Řidič s aplikací ale nic z toho nepotřebuje, všechno zajistí software.

Vadí vám něco na slovenské novele zákona, nebo na té připravované české?

Ve slovenském zákoně zůstalo, že i taxikáři s aplikací musí mít označená auta. Nemyslím si, že to je dobře, a uvažuje se o tom i v české novele.

Předpokládám, že to je proto, aby úředníci a policisté jednoduše taxi poznali a mohli ho zkontrolovat.

Když chcete zkontrolovat řidiče s aplikací, tak si ho objednáte a on přijede. O tom to není. Problém ale vidím v tom, že jakmile budou auta označená, může se stát, že si i na řidiče s aplikací někdo mávne z ulice a on se s ním na jízdě domluví mimo aplikaci. A pak je velice pravděpodobné, že bude docházet k nějakým nekalostem, kterým platforma nebude moci zabránit. Vy budete mít na autě napsáno Taxify, ale budete podvádět a okrádat cestující a my s tím nebudeme moci nic dělat, protože o tom nebudeme vědět.

Takže se bojíte, že i vám začnou nepoctiví řidiči kazit jméno?

Ano, přesně tak. Myslím si, že pokud by nebyly vozy označené, tak už se za chvilku nebude nikdo stydět říct, že je řidič taxi. Dnes už nadpoloviční většina lidí jezdí s aplikacemi a tohle se jich vůbec netýká. Jakmile ty vozy označíme, tak tady největší nešvar klasických taxikářů může přetrvat.

Čeká se také, že novela úplně zruší povinnost skládat zkoušky z místopisu…

Já jsem určitě pro. Je to opatření z jiného tisíciletí. Lidé se to prostě naučili, aby udělali zkoušku, a za tři dny už toho půlku nevěděli. Hlavně i u člověka, který město zná, chci, aby měl zapnutou navigaci. To, že zná město, neznamená, že ví, že se na cestě před ním před pěti minutami srazila dvě auta. Vždycky jsem nervózní, když vidím, že řidič nejede podle navigace a tvrdí mi, jak se vyzná. V drtivé většině případů skončíme v koloně.

Obecně novela zřejmě vyjde platformám jako Taxify vstříc..

To ano, ale je ještě několik věcí, které se snažíme změnit. Jednou z nich je takzvaná odpovědnost platforem.

Nechcete nést za své podnikání odpovědnost?

S tím nemáme problém, ale tak, jak je dnes navržená v zákoně, je ta odpovědnost nesplnitelná. A jsou za ni zároveň obrovské sankce. Předpokládá se, že budeme odpovědní za vše, co se za jízdy stane. Když například náš uživatel poruší předpis a policista mu vezme řidičský průkaz, logicky to znamená, že už nemůže v jízdě pokračovat. Když se ale za půl hodiny sebere, pojede dál a někdo ho znovu zkontroluje, půjde pokuta za námi nebo za jakoukoliv jinou platformou. To ale přece není chování, kterému bychom mohli zabránit.

Za co byste dokázali být odpovědní?

Dokážeme zajistit, že platformu zpřístupníme jen tomu, kdo bude splňovat všechny podmínky. Ale jen v době jeho vstupu. Nemůžeme ručit za to, jak se potom bude chovat, nebo že třeba půjčí svou aplikaci někomu, o kom nic nevíme. Navíc nedává smysl vytvářet taková sektorová omezení. Stejně tak zákony nenutíme doručovací firmy, aby nesly odpovědnost za všechno, co udělají jejich řidiči.

Pokud by novela byla přijata v této zvažované podobě, myslíte si, že budou mít ještě řidiči důvod jezdit pro ty klasické dispečinky? Nebo se trh radikálně změní a všichni budou jezdit přes aplikace, jako je ta vaše?

Zas tak radikálně asi ne, protože se už radikálně změnil. Dle našich odhadů už více než šedesát procent řidičů používá aplikace místo tradičních dispečinků nebo nabírání klientů na ulici. K nějakému posunu ale ještě asi dojde.

Očekáváme, že v horizontu tří let zůstane u dispečinků jen asi deset až patnáct procent řidičů. Jsou stále lidé, kteří si jednou za čas budou chtít zastavit auto na ulici, nebo si o něj zavolat. Hlavně starší lidé, kteří mají uložené jedno číslo v mobilu a taxi využijí jednou dvakrát za rok. Mimo to ale očekáváme, že po přijetí novely přibude do Česka k Taxify a Uberu další světový hráč.