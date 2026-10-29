Bojovala do posledních chvil za ohrožené děti. Teď ji ocenil in memoriam prezident

Prezident Petr Pavel při svátečním udělování státních vyznamenání hned několikrát ocenil osobnosti, které se věnují sociální práci. Bylo mezi nimi i ocenění pro ženu, která toho udělala mnoho zejména pro děti v problémových rodinách. Ocenění se ale nedožila, zemřela minulý měsíc.
Není to tak dávno, co Petra Wünschová letos v létě vystupovala na několika veřejných akcích, na kterých doslova burcovala k tomu, aby stát vylepšil pomoc ohroženým dětem.
Pokaždé argumentovala mimo jiné tím, že se této pomoci věnuje přes dvacet let, poukazovala na práci svého Centra Locika, které založila a postupně z něj vytvořila specializované centrum. Takové, které poskytovalo odbornou pomoc a podporu dětem, zažívajícím násilí v rodině, i jejich blízkým.
„Skutečné změny nejsou na dohled, to, co děláme, je nedostatečné,“ varovala s tím, že Česko potřebuje celkovou reformu péče o ohrožené děti. Vyzývala vládní i další politiky k tomu, aby ustavili příslušnou pracovní skupinu, která podle ní měla začít připravovat zákon o ochraně dětských obětí násilí.
Zároveň zklamaně tvrdila, že dřívější pokusy skončily pod stolem. „Přitom do analýz, jak reformy provést, už bylo vloženo více než sto milionů korun,“ stěžovala si.
„Petro, budeme v tvé práci pokračovat.“
Ve chvíli, kdy začínala věřit, že by její volání mohlo být vyslyšeno, přišla zákeřná nemoc, nad kterou už nezvítězila.
„Petra byla výjimečnou osobností, která zásadně přispěla k tomu, že se o násilí na dětech začalo v Česku otevřeně mluvit – a především k tomu, že děti, které ho zažívají, mohou dostávat včasnou a odbornou pomoc,“ napsaly v nekrologu její spolupracovnice, které zmínily také to, jak hájila právo každého dítěte vyrůstat v bezpečí a bez násilí.
„S obrovskou vytrvalostí, odvahou a nadějí dokázala měnit nejen životy konkrétních dětí a rodin, ale také způsob, jakým jako společnost přemýšlíme o násilí v rodině, o výchově a o ochraně dětí,“ zdůraznily kolegyně Wünschové, které slíbily, že budou v její práci dál pokračovat. Což se také děje.
Když se objevovalo mnoho a mnoho podobných svědectví o úsilí Petry Wünschové, začaly na stránkách Centra Locika přibývat návrhy: „Nestálo by za to navrhnout Petru na udělení státního vyznamenání panem prezidentem? Byť bohužel in memoriam? Ukázalo by to na význam její obdivuhodné práce i práce jejích kolegů ve prospěch zranitelných dětí,“ navrhovali mnozí její příznivci.
Toto přání se stalo ve středu večer skutečností. „Prezident republiky uděluje medaili Za zásluhy in memoriam paní Petře Wünschové, dětské terapeutce, zakladatelce Centra Locika a průkopnici odborné pomoci dětem zasaženým násilím v rodině, za zásluhy o stát v oblasti sociální,“ zaznělo na Pražském hradě při udílení státních vyznamenání.
V centru LOCIKA zavládla radost i vděčnost. „Pro nás je to nesmírně silný a dojemný okamžik. Cítíme obrovskou hrdost, vděčnost i smutek. Dnešní státní vyznamenání je mimořádným oceněním Petřina celoživotního díla. Je také připomínkou toho, že ochrana dětí před násilím musí zůstat naší společnou odpovědností,“ napsali pracovníci centra, kteří své zakladatelce poslali i jeden vzkaz.
„Jsme nesmírně hrdí na všechno, co jsi dokázala. A slibujeme, že v tom, co jsi začala, budeme pokračovat. Aby každé dítě mohlo vyrůstat v bezpečí, bez násilí a strachu.“
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