Boj o Nebozízek: Praha vypověděla nájem, restaurace se brání. Padlo trestní oznámení

Praha vypověděla nájem restauraci Nebozízek, která se nachází na Petříně u stejnojmenné zastávky lanové dráhy. Hlavním městem vlastněná firma Trade Centre Praha (TCP) podala také trestní oznámení kvůli stavebním úpravám na objektu. ČTK to sdělil mluvčí TCP Ondřej Šrámek.
Podle provozovatele restaurace Luďka Láryše musel podnik zavřít kvůli rekonstrukci lanové dráhy a TCP odmítla žádost o slevu na nájemném, výpovědi se bude právně bránit. Úpravy podle něj byly údržbové.
Nájemní smlouva podle Šrámka skončila loni 30. září, nájemce však objekt dosud nepředal. "Při běžné obhlídce bylo v pondělí našimi techniky zjištěno, že zde vzniká další objekt místo toho, aby stávající nájemce činnost ukončil a budovu i s areálem TCP předal," uvedla místopředsedkyně představenstva městské společnosti Marta Pražáková. Firma proto podle ní na místo přivolala policii a podala trestní oznámení na neznámého pachatele.
Láryš řekl, že práce nebyly stavbou nového objektu, ale výměnou dřevěné podlahy, která je na místě od roku 1999 a její části začaly hnít. Šlo tak podle něj o údržbu. Dodal, že restauraci s hotelem provozuje přes 40 let a investoval v ní například do vybudování prosklené terasy.
Podnik se dostal do složité situace kvůli rekonstrukci lanové dráhy, která byla díky blízkosti stanice hlavním zdrojem hostů. Práce na lanovce začaly loni v březnu, dopravní podnik však její provoz ukončil kvůli poškození trati již v září 2024. Láryš uvedl, že kvůli nefunkční lanovce žádal o slevu na nájmu, který podle něj činí 300 000 korun měsíčně, ale neuspěl a na nájemném postupně vznikl dluh. Výpovědi bez udání důvodu se provozovatel hodlá právně bránit.
Šrámek uvedl, že smlouva s nájemcem Luďkem Láryšem byla uzavřena na konci září 2011. Rada hlavního města schválila výpověď smlouvy v září 2024, datovou schránkou ji magistrát odeslal loni v březnu. Společnost TCP objekt od města převzala do správy loni od počátku července. Láryše, který měl nájem prodloužený do konce loňského září, požádala o protokolární předání objektu do 10. října. "Tak se i přes opakované výzvy nestalo," podotkl Šrámek.
Původní budova Nebozízku vznikla koncem 17. století jako letohrádek, později byla doplněna o klasicistní úpravy. V 80. letech minulého století byla podle informací Národního památkového ústavu kvůli špatnému stavu z větší části nahrazena novou budovou odkazující na dosavadní podobu s částečným využitím původního zdiva. V roce 1994 vznikl jižně od hlavní budovy nový prosklený objekt. Budova je památkově chráněná.
