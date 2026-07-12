Boj o místo po senátorce Němcové. Padevět a Čižinský řekli, co si myslí o tom druhém

Jan Čižinský (Praha Sobě, KDU-ČSL) a Jíří Padevět (TOP09, ODS) o jejich dohodě na "gentlemanském" souboji o senátní křeslo
Když minule kandidovala do Senátu v centru Prahy politička ODS Miroslava Němcová, vyhrála volby zcela přesvědčivě. Teď je ale situace odlišná, Němcová už křeslo obhajovat nebude. Soupeřit o něj ale bude mimo jiné i dvojice známých kandidátů: starosta Prahy 9 a exposlanec Jan Čižinský a ředitel nakladatelství Academia, spisovatel Jiří Padevět. Aktuálně.cz s oběma mluvilo.
Zatím to vypadá, že volební boj v tomto obvodu bude letos klidnější než před šesti lety, kdy kandidovala za ODS s podporou STAN Miroslava Němcová proti stávajícímu senátorovi Václavu Hamplovi, který soupeřil za lidovce, Zelené a hnutí Senátor 21.
Oba nynější kandidáti se o sobě navzájem vyjadřují značně smírně. A to jak zmiňovaný Padevět, který jde do voleb za STAN s podporou ODS, TOP 09 i Pirátů, tak jeho protikandidát Jan Čižinský, který kandiduje za hnutí Praha sobě, které v minulosti založil, s podporou lidovců.
Padevět při rozhovoru s Aktuálně.cz označil Čižinského za skvělého starostu. „My jsme se už sešli a řekli jsme si, že ten souboj uděláme pokud možno velmi gentlemanský,“ prohlásil. Čižinského se podle svých slov kritizovat nechystá.
Podobně mluvil také Čižinský, který schůzku potvrdil. „Řekli jsme si, že pro nás je naprosto stěžejní, aby tady neuspěl žádný kandidát hnutí ANO. Myslím, že se navzájem respektujeme, povedeme pozitivní kampaň a vyhraje ten lepší. Určitě je to silný soupeř, nechci ho nijak podcenit,“ uvedl Čižinský.
Čižinský se víc přiblížil lidovcům
Při dotazech na to, čím chtějí přesvědčit voliče, aby dali hlas právě jim, Čižinský upozorňoval na své posty starosty a dříve také poslance.
„Nabízím detailní znalost starosty, kterým jsem 12 let, a k tomu jsem byl 4 roky poslancem. Politiku skutečně umím a umím propojit komunální a celostátní politiku. Nabízím také znalost ulice, z které neuteču a budu tam pro voliče k dispozici,“ tvrdí.
Doplnil, že je naprosto jednoznačně příznivcem členství v EU i NATO a zcela podporuje i Ukrajinu v obraně před ruskou agresí.
Jiří Padevět zastává stejné politické postoje a obdobně mluví také o propojení komunální a celostátní politiky. „Je to samozřejmě na voličích. Já udělám všechno pro to, abych zvolen byl, ale udělám to po svém, slušně, byť možná někdy důrazně. A udělám to s vazbou na konkrétní pražské čtvrti, ale s obrovským přesahem do celostátní politiky,“ řekl.
Padevět je známý nejen jako ředitel nakladatelství Academia, ale také jako spisovatel. V roce 2014 například získal prestižní cenu Magnesia Litera za knihu Průvodce protektorátní Prahou.
O kandidatuře Padevěta se v Praze hovořilo už před senátními volbami v roce 2020. Tehdy se však nakonec rozhodl nekandidovat, protože ve stejném obvodu kandidovala právě Miroslava Němcová.
„Je to pravda, tehdy jsem ustoupil, protože je to dáma, které si jako občan nesmírně vážím. A říkal jsem si, že křížit kordy s takto vzácnou ženou není hodno muže,“ vysvětluje.
Zkušenost, nebo změna
Voliči se tak budou patrně rozhodovat mezi tím, zda chtějí v Senátu velmi zkušeného politika Čižinského, nebo ředitele nakladatelství a spisovatele Padevěta, který se hodně orientuje na moderní dějiny.
Kromě knížek Padevět rovněž natáčí pro platformu Stream.cz populární pořad s názvem Krvavá léta. Je více apolitický a v letech 2023 až 2026 zasedal v Radě ČT, odkud odešel kvůli kandidatuře do Senátu.
U Čižinského je možné očekávat, že by se v případě zvolení patrně více zapojil do politického dění, a to především v souvislosti s KDU-ČSL.
Shodou okolností do Senátu kandiduje i nový předseda lidovců Jan Grolich, který by s Čižinským vytvořil blízkou dvojici. Ostatně Aktuálně.cz mluvilo s Čižinským na besedě v Praze, na které vystoupila právě zmiňovaná dvojice.
Čižinský byl navíc v minulosti členem KDU-ČSL, a to do doby, než založil vlastní hnutí Praha sobě.