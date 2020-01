Boeing společnosti ČSA zasáhl blesk, cestující do Prahy mají zpoždění i 24 hodin

Ve čtvrtek brzy ráno mělo z libanonského hlavního města Bejrútu vzlétnout letadlo společnosti ČSA, které by mířilo do Prahy. Boeing 737-800 ale v momentě, kdy dosedal na přistávací dráhu bejrútského letiště, zasáhl blesk. Letadlo proto nemohlo odstartovat a na letišti v Libanonu uvízlo celkem 132 pasažérů, kteří chtěli vyrazit do Česka.

"Rozsah poškození stroje zjišťujeme, letadlo se aktuálně nachází v Bejrútu," řekl pro Aktuálně.cz ve čtvrtek večer Tomáš Brejcha, zastupující tiskový mluvčí ČSA. "Ano, linka nakonec musela být zrušena a cestující budou přesměrováni na linky jiné," doplnil. Podle jedné z českých cestujících, která nechtěla být jmenována, redakce nicméně její identitu zná, české aerolinie původně přes zákaznickou linku sdělily, že do Bejrútu pošlou letadlo nové. Pasažéři zrušeného letu na něj ale čekali marně. Nakonec jim byla přidělena místa v jiných letadlech. Do cílové destinace Praha se cestující dostávají oklikou. "Po dlouhých peripetiích nás rozházeli na jiné lety. Já do Prahy letěla přes Katar. Celkové zpoždění bude okolo 24 hodin," uvedla Češka.