Bodl taxikářku zezadu do krku, za vraždu muži hrozí až výjimečný trest

Kriminalisté navrhli obžalovat devětatřicetiletého muže z vraždy taxikářky v Šumperku a z pokusu o vraždu dalších dvou lidí. Muži hrozí až výjimečný trest, sdělil v pondělí ČTK krajský policejní mluvčí Libor Hejtman.
Ženu letos v únoru bodl razantně nožem do krku ze zadního sedadla taxi, další dva lidi zranil, když jejím ukradeným vozidlem prchal před policisty a úmyslně najel do protisměru. Taxikářka o život v nemocnici bojovala čtyři dny, nakonec zraněním podlehla.
"Kriminalisté skončili vyšetřování případu zavražděné čtyřiačtyřicetileté taxikářky v Šumperku a pokusu vraždy dalších dvou osob z února 2026. Krajskému státnímu zástupci předali spis s návrhem na podání obžaloby na devětatřicetiletého muže, kterému hrozí trest odnětí svobody na 15 až 20 let nebo výjimečný trest," uvedl policejní mluvčí.
Muž podle závěrů vyšetřování taxikářku napadl 17. února v Lidické ulici nedaleko vlakového a autobusového nádraží. Podle kriminalistů si vůz přivolal již s úmyslem se jej zmocnit a spáchat s ním sebevraždu, za sebou měl již několik neúspěšných pokusů. Ženu za volantem bodl kuchyňským nožem do krku a poté ji vyhodil na ulici. S vozem taxislužby pak ujel, během dvou hodin jej policisté vypátrali v Šumvaldu.
Řidič však na výzvy k zastavení nereagoval a začal rychlostí až 140 kilometrů v hodině ujíždět směrem na Libinu. "Při policejním pronásledování následně úmyslně přejel do protisměru a pokusil se čelně střetnout s protijedoucím vozidlem Škoda Octavia. Jeho pětapadesátiletý řidič pohotově zabránil čelnímu střetu, nicméně obě vozidla se střetla a oba pasažéři - řidič a jeho devětačtyřicetiletá spolujezdkyně - byli zraněni," řekl po činu novinářům vedoucí krajského odboru obecné kriminality Jan Lisický.
Jen duchapřítomná reakce řidiče podle něj zabránila fatálnímu následku. Oba utrpěli pohmožděniny a otřes mozku.
Muž se k činům i svému záměru podle policistů po zadržení přiznal, kriminalisty přitom zaskočil svým cynickým postojem. "Při výslechu na policisty pachatel působil naprosto racionálním dojmem, s naprostou chladnou netečností popisoval veškeré detaily svého jednání," doplnil tehdy Lisický. Po nehodě mu policisté naměřili promile alkoholu, v minulosti muž požíval drogy, konzumoval alkohol a žil na okraji sociálního prostředí. Trestán byl dosud za bagatelní trestnou činnost. Od svého zadržení je ve vazbě.
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