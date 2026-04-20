Blízko Jičína se vyskytlo tornádo. Meteorologové ukázali video a hledají další svědky

Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku.
Na facebooku o tom dnes informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
V lokalitě u Jičína se tornádo podle meteorologů objevilo zhruba mezi 17:20 až 17:30. Blesky jej nedoprovázely. "Podmínky se zdály být lokálně pro vznik tornáda příhodné. Zejména vysoká vlhkost v mezní vrstvě atmosféry asi do dvou kilometrů, mírná instabilita (nestálost) a také výraznější proudění v hladině do 1,5 kilometru," uvedli meteorologové.
Škody tornádo zřejmě nezpůsobilo. "Žádné škody nám nikdo nehlásil. Sama jsem tornádo ani nezaregistrovala," řekla starostka Radimi Zdeňka Stříbrná (nezávislá). Pod Radim spadají i Studeňany. Hasiči v neděli odpoledne k žádné události v Radimi, Studeňanech a Ulibicích a jejich okolí nevyjížděli, sdělila mluvčí hasičů Martina Götzová.
"Takto slabá tornáda jsou běžná a vyskytují se u nás pravidelně každý rok. Co do intenzity ho ale nemůžeme vůbec srovnávat s ničivým tornádem z roku 2021," uvedli meteorologové.
V Česku se většinou vyskytují jen slabá tornáda, výjimkou je tornádo z 24. června 2021, které se vyskytlo na jižní Moravě mezi Břeclaví a Hodonínem. Bouře tehdy přinesla nezvykle velké kroupy a tornádo mělo rychlost kolem 300 kilometrů v hodině. Zemřelo šest lidí. Zničeno bylo kolem 1200 domů, z nichž asi 200 muselo být strženo.