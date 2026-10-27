Blížíme se občanské válce, naznačil šéf Motoristů. Demonstrantům vzkázal jednu věc

Schválení návrhu na zrušení koncesionářských poplatků v prvním čtení po divokém nočním jednání ve sněmovně vyvolalo vlnu protestů. Šéf Motoristů sobě a ministr zahraničí Petr Macinka tvrdí, že nejde o spontánní odpor občanů, ale o práci organizovaných aktivistů. Varoval před vyvoláváním společenského konfliktu a mluvil dokonce o občanské válce.
Napětí v ulicích vyvrcholilo poté, co vládní většina překvapivě prosadila návrh na zrušení poplatků za Českou televizi a Český rozhlas na program sněmovny. A po nočním jednání z pátku na sobotu ho v brzkých ranních hodinách schválila v prvním čtení.
Rychlost schvalování překvapila i některé koaliční poslance. Opozice se snažila plán vládních poslanců zvrátit. Před sněmovnou se sešlo několik set lidí. Do toho se mluví o stávce zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu a v neděli se sešly tisíce lidí na Staroměstském náměstí.
Podle opozice i demonstrantů jde o zásah do nezávislosti veřejnoprávních médií a protlačování klíčového zákona „na sílu“. A také o snahu omezit financování obou veřejnoprávních institucí. To vše bez dostatečně široké odborné diskuse.
To však vicepremiér Macinka po pondělním jednání vlády rázně odmítl. Protestujícím vzkázal, že vláda ustupovat nehodlá.
„Nezávislost veřejnoprávních médií ohrožena není a nikdo ji ani ohrožovat nechce. To z toho dělají pouze aktivisté. Podle mě jsou to organizovaní aktivisté, kteří lžou lidem,“ prohlásil Macinka po jednání vlády.
Poukazoval přitom na incidenty z pátku na sobotu, kdy se část demonstrantů pokusila proniknout do budovy sněmovny. Zmínil například i ženu, která na sebe upoutala pozornost, když se pokusila na budovu dolní komory Parlamentu ČR hodit dlažební kostku. Dotyčnou zadržela policie.
„Toto není spontánní občanská společnost, to jsou normálně aktivisté, je to organizované a já vyzývám společnost za prvé, aby tomu nevěřila, a za druhé všechny, aby se to snažili uklidnit,“ prohlásil Macinka. S tím, že odmítá sledovat vyvolávání hlubokého rozkolu.
„Já si nepřeji, aby tady někdo vyvolával občanskou válku, a trošku se tomu možná budeme blížit, pokud tady tyto emoce neopadnou,“ dodal.
Vládní návrh na změnu financování veřejnoprávních médií z poplatkového systému na příspěvek ze státního rozpočtu koalice nestáhne, upozornila šéfka státní kasy Alena Schillerová (ANO). Slibuje ovšem dostatečnou diskusi.
„Ta debata se povede napříč sněmovnou a povede se i v rámci koalice. My zastáváme názor, že veřejnoprávní média musí sloužit občanům a svobodně kontrolovat každou vládu, včetně té naší. Potřebují ale předvídatelné financování a ochranu před politickými zásahy,“ uvedla v pondělí po jednání vlády Schillerová.
Podle poslance a místopředsedy STAN Karla Dvořáka ale opozice měla dostat prostor k debatě už v úvodním sněmovním kole.
„Po tom, co jsme tady zažili, nemám úplně velkou důvěru v představitele vládní koalice, že to bude diskuse skutečně věcná a že bude snaha hledat nějaký kompromis,“ řekl novinářům Dvořák.
Se změnou nesouhlasí ani vedení České televize a Českého rozhlasu. Návrh novely přesouvá financování obou médií na státní rozpočet. ČT by podle ní měla příští rok získat z rozpočtu 5,74 miliardy korun, což je asi o miliardu méně, než letos plánuje vybrat z poplatků. ČRo by měl dostat od státu 2,065 miliardy korun, tedy zhruba o 400 milionů méně.
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