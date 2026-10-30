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Blížíme se dnu, slušnost už nestačí. Babiš přichází o přízeň. Aleš Cibulka k protestům

Spotlight Aktuálně.cz - Aleš Cibulka 29. 10. 2026

Tým Spotlight
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Moderátor Aleš Cibulka se po nedělní demonstraci neomlouvá za ostrá slova vůči vládním politikům. Podle něj sami posunuli hranice veřejné debaty a na pohrdání není třeba reagovat zdvořile. V rozhovoru mluví také o obavách o nezávislost veřejnoprávních médií a o setkání s ministrem kultury Otou Klempířem.

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Moderátor a publicista Aleš Cibulka v rozhovoru v pořadu Spotlight na Aktuálně.cz hájí svůj ostrý projev na demonstraci Milionu chvilek pro demokracii. Výrok, že „Český rozhlas zvládl povstání v roce 1945 i okupaci v roce 1968, a pár blbů zvládne také“, by podle svých slov dnes formuloval možná ještě tvrději.

Vládní politici podle něj totiž posunuli hranice veřejné debaty a běžné občany přehlížejí či zesměšňují. Na otázku, zda podobná slova neztěžují budoucí dialog, odpovídá, že se podle něj nelze zavděčit všem a že je třeba reagovat na způsob, jakým s lidmi jednají politici.

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Historické události Cibulka nesrovnával s aktuálním sporem o financování médií, ale připomínal význam Českého rozhlasu a jeho budovy, dodává. Odmítá také přenášet odpovědnost za jednotlivce na celý dav demonstrantů.

Akci na Staroměstském náměstí popisuje jako poklidnou a připomíná, že případné výtržnosti či fyzické potyčky nelze automaticky přičítat všem účastníkům. Zároveň říká, že po osobním setkání s ministrem kultury Otou Klempířem (za Motoristy) nabyl dojmu, že smysluplná dohoda není možná.

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„Financování je zástupný problém“

Cibulka považuje změnu financování veřejnoprávních médií za zástupný problém a obává se, že jejich převedení pod státní rozpočet může oslabit pojistky jejich nezávislosti. Poplatky podle něj totiž občanům dávají přímý vztah k médiím veřejné služby; pokud se budou platit z daní, výsledná částka se stejně promítne do nákladů lidí, připomíná.

Cibulka také podporuje plánovanou stávku zaměstnanců veřejnoprávních médií a přál by si, aby ministerstvo kultury vedl člověk, který kultuře rozumí a má důvěru lidí z oboru.

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Rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo ve svých oblíbených podcastových aplikacích.

Jaká byla hlavní témata podcastu?

(00:00:17–00:05:36) – Proč Aleš Cibulka hájí ostrá slova, která pronesl na demonstraci? Jak podle něj souvisejí s jednáním vládních politiků a s historií Českého rozhlasu?

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(00:05:36–00:10:27) – Kde podle Cibulky končí prostor pro dialog a začíná potřeba „sundat rukavičky“? Proč po osobním setkání s ministrem Klempířem nevěří, že se mohou dohodnout?

(00:10:27–00:18:01) – Proč Cibulka považuje nespokojenost lidí z kultury za víc než jednotlivé výstřelky? Jak hodnotí poklidný průběh demonstrace i incidenty s dlažební kostkou a poslancem Foldynou?

(00:18:01–00:30:38) – Proč Cibulka odmítá změnu financování veřejnoprávních médií jako pouhou technickou úpravu? Jaké demokratické pojistky by podle něj musely platit, pokud by média financoval stát?

(00:30:38–00:35:58) – Proč se Cibulka chystá podpořit stávku a co mu vadí na přístupu ministra kultury Klempíře? Jakého člověka by si přál ve vedení ministerstva kultury?

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