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Domácí

Macinka otevře nový konzulát v USA, nedaleko Trumpova sídla. Jiný ale zruší

Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva
Jakub Kopřiva

Česká diplomacie otevře od října generální konzulát v americkém Miami – tedy na Floridě, kde má své soukromé sídlo v Mar-a-Lagu americký prezident Donald Trump. Ministerstvo zahraničí se také chystá na otevření velvyslanectví v Ománu i návrat českého zastoupení ve Venezuele. Vedle toho ale Černínský palác oznámil uzavření konzulátu v Hongkongu.

Macinkův úřad se chystá otevřít pracoviště nejen na Floridě, kde má Trump své sídlo, ale také v Texasu.
Macinkův úřad se chystá otevřít pracoviště nejen na Floridě, kde má Trump své sídlo, ale také v Texasu.Foto: Reuters, ČTK – Koláž Aktuálně.cz
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Nový konzulát v Miami má podle resortu zahraničí posílit českou přítomnost v „rychle rostoucím regionu USA“ a podpořit obchod, investice i služby Čechům. To ale není jediná změna ve Spojených státech. Výhledově má být otevřeno i pracoviště v texaském Austinu.

Posílení české přítomnosti v USA přichází v době, kdy se má ujmout postu velvyslance diplomat a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Vláda Andreje Babiše (ANO) se totiž prakticky od svého nástupu snaží navázat bližší kontakty s Trumpovou administrativou.

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Naopak uzavření konzulátu v Hongkongu podle ministerstva vychází především z ekonomických důvodů, kdy se agenda úřadu přesune do Pekingu. „Tento krok neznamená změnu českého přístupu k Hongkongu ani Macau,“ uvádí resort zahraničí v tiskové zprávě.

„Diplomacie není soutěž v počtu budov se státní vlajkou. Musí především chránit české zájmy, pomáhat našim občanům a otevírat dveře českým firmám. Tomu přizpůsobujeme i naši síť zastupitelských úřadů,“ okomentoval změny ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). 

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Česká diplomacie se připravuje také na otevření zastupitelského úřadu v ománském Maskatu, obnovení diplomatické přítomnosti v Caracasu anebo posílení konzulární kapacity v Dubaji. 

Vedle toho ale bude Macinkův resort posuzovat fungování dalších zastupitelských úřadů, například v německém Düsseldorfu, myanmarském Rangúnu, Lucemburku nebo Singapuru. „Cílem je přesouvat kapacity tam, kde mohou nejlépe sloužit českým zájmům,“ uvádí k tomu resort.

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