Jako první budou vědět, kdo je prezident. Díky podobnému systému, jaký má Netflix

Zatímco většina voličů teprve napjatě sledovala sčítání hlasů po prvním kole prezidentských voleb, ve společnosti Blindspot Solutions měli jasno. Stačilo jim k tomu prvních 15 minut. V tu chvíli drtivě vedl Andrej Babiš, predikce technologické firmy ale hlásila, že zvítězí Petr Pavel. Společnost, která jinak pomáhá velkým podnikům s nakládáním kontejnerů, odhadla konečné výsledky nejlépe.

Jméno nového prezidenta budou nejrychleji znát v moderní budově na pravém břehu Vltavy v pražském Karlíně. Pokud se potvrdí úspěch jejich predikce v prvním kole, o nástupci Miloše Zemana budou mít v Blindspot Solutions jasno zhruba čtvrthodinu po zveřejnění prvních výsledků. Přestože bude v tu chvíli spočítáno jen pár okrsků, především v nejmenších obcích. A přesto, že se hlasování v nich obvykle výrazně liší od konečného pořadí.

Program vytvořený specialisty pražské společnosti si s tím ale umí poradit. "Funguje na podobném principu, jaký pro doporučování své nabídky používají velké streamovací služby, jako je Netflix nebo Spotify," popisuje umělou inteligenci jeden ze spoluautorů projektu Jiří Čermák.

Poskytovatelé filmů a seriálů nabízejí každému divákovi cíleně tituly, které by se mu mohly líbit. Berou v potaz, jaké žánry nejčastěji sleduje, jak je hodnotí a co si vybírají diváci s podobným vkusem. Podobně pracuje i predikce volebních výsledků od Blindspot Solutions. Z odevzdaných hlasů v minulých volbách vypočítává, kteří kandidáti by v daných obcích mohli uspět.

Konkurenční modely se po startu sčítání dlouho drží předvolebních průzkumů, technologie karlínské firmy sází na dřívější výsledky a systém doporučení, které používají streamovací služby. "Víme například, jak v obcích volili lidé do sněmovny. Když přišly první výsledky v prezidentských volbách, program se na nich snažil naučit, jak se staré preference převedly do nových. Zjistili jsme, jak nyní hlasují voliči SPD, KSČM, ODS a dalších stran," říká Čermák.

Na základě předchozího hlasování tak umělá inteligence odhadne, jak volili lidé v okrscích, které ještě nejsou sečtené. Autoři se chlubí, že už v první desetině sčítání je predikce velmi přesná. Program se v tu chvíli plete jen o nižší desetiny procenta.

Když bylo v sobotu sečteno jen 15 procent okrsků, vedl expremiér Andrej Babiš z hnutí ANO s 39,2 procenty, generál Petr Pavel za ním zaostával s 31,3 procenty. Algoritmus Blindspotu už ale hlásil, že Pavel souboj vyhraje o jeden procentní bod. V průběžných výsledcích Babiše předběhl až o dvě hodiny později, kdy zbývalo sečíst poslední procento okrsků. Nakonec získal 35,4 procenta, Babiš 34,9.

Umělá inteligence se spletla jen lehce, Pavlův výsledek nadhodnotila o čtyři desetiny procentního bodu. Naopak, zisk poražené kandidátky Danuše Nerudové, které průzkumy předpovídaly kolem 25 procent, trefila přesně. Na setinu odhadla, že bývalá rektorka Mendelovy univerzity získá 13,93 procenta. Stejně přesně se trefila u posledního z kandidátů, někdejšího rektora Univerzity Karlovy Tomáše Zimy.

Ke druhému kolu voleb půjdou lidé už příští týden, v pátek 27. a v sobotu 28. ledna. Odhadovat jeho výsledek bude podle Čermáka pro Blindspot jednodušší. Jednak se utkají jen dva kandidáti - Pavel a Babiš - a jednak program ví, jak lidé hlasovali v prvním kole. "Čerstvá data jsou velká výhoda. V údajích z posledních sněmovních voleb, z podzimu 2021, jsme nemohli zachytit změnu nálady, která mohla nastat například kvůli válce na Ukrajině," říká Čermák.

Autoři proto předpokládají, že nového prezidenta dokážou s pomocí svého programu určit už tři čtvrtě hodiny poté, co se příští sobotu ve dvě hodiny odpoledne zavřou volební místnosti. Souboj mezi Babišem a Pavlem by musel být velmi těsný, aby to umělá inteligence nedokázala. "Kdyby to bylo o desetinu procenta, tak bychom asi určitou nejistotu měli," podotýká Čermák.

Společnost Blindspot svůj predikční model rozjela poprvé před pěti lety při prezidentských volbách, kdy Miloš Zeman porazil ve druhém kole nynějšího senátora Jiřího Drahoše. Nápad na predikci vznikl jako výzva a zároveň jako příležitost ukázat, co všechno umí umělá inteligence.

Právě ta je hlavním byznysem firmy Blindspot, která vyvíjí systémy pro velké světové společnosti. Ještě nedávno to byla startupová firma složená převážně z lidí se vzděláním z ČVUT nebo Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Někteří ale přišli i z prestižních zahraničních univerzit či z firem působících v kalifornském Silicon Valley. Založena byla v roce 2014.

Velkým společnostem pomáhá zefektivnit transport zboží nebo výrobu. Její software umožňuje efektivní skládání výrobků na palety, které se pak podobným způsobem rovnají do velkých nákladních kontejnerů. Ušetří to náklady a zrychlí dopravu.

Pro mladoboleslavskou Škodu Auto firma vyvinula systém k expedici součástek do jiných závodů. Ukáže, jak komponenty naskládat do kontejnerů, aby se jich tam vešlo co nejvíce. "Díky tomu automobilka ušetřila přes 20 milionů korun a 160 tun emisí oxidu uhličitého," říká Čermák, který ve firmě pracuje jako technický vedoucí projektů umělé inteligence.

