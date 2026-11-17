Při ranní srážce vlaků u hlavního nádraží v Praze bylo zraněno 46 lidí, z toho čtyři těžce. Záchranáři je rozvezli po pražských nemocnicích tak, aby žádná nebyla zahlcená, řekl mluvčí pražské záchranné služby Karel Kirs. Vyšetřovatelé nyní zjišťují příčiny nehody. Situaci na místě sledoval reportér Aktuálně.cz.
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ŽIVĚ Rusko v noci zničilo 1441 ukrajinských dronů, je to zřejmě nový rekord
Ruská protivzdušná obrana zničila v noci na úterý 1441 ukrajinských dronů, oznámilo ráno to na síti Telegram ruské ministerstvo obrany. Jde zřejmě o nejvyšší počet od počátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022. Starosta Moskvy Sergej Sobjanin mezitím informoval o 800 zneškodněných dronech, které mířily na region hlavního ruského města.
Putinův most se zřítil. Ukrajinci slaví obrovský úspěch
Symbol ruské okupace Krymu - Kerčský most spojující poloostrov s ruskou pevninou – byl vyřazen z provozu. Ukrajinci ho zasáhli drony a střelami s plochou dráhou letu. V úterý ráno se v důsledku zásahů zřítilo obloukové pole automobilové části mostu o délce 227 metrů. Poškození utrpěl i železniční oblouk. Doprava je zastavena, trosky navíc zablokovaly námořní cestu z Azovského do Černého moře.
Celá O2 arena ukázala Kornům prostředníček. Americká kapela vlila Praze krev do žil
Nu metaloví velikáni se po čtyřech letech vrátili do Prahy a svým českým fanouškům naservírovali uhrančivý hudební zážitek. Veteráni tohoto žánru v pondělí večer dostali publikum do varu a postarali se o strhující atmosféru.
U hlavního nádraží v Praze se srazily dva vlaky. Zraněných jsou desítky, někteří těžce
U hlavního nádraží v Praze se v úterý ráno srazily dva vlaky. Zraněny byly desítky lidí, většina lehce. Několik jich ale utrpělo také těžká zranění, záchranáři je rozváželi do pražských nemocnic. Kolem 9:30 policie oznámila, že záchranářské práce skončily a na místě srážky jsou vyšetřovatelé, kteří ve spolupráci s drážními inspektory zjišťují všechny příčiny a okolnosti nehody.
Muž za sedm miliard. Čísla ukazují, proč je Pattinson pro Bonda sázkou na jistotu
Pro mnoho skalních fanoušků agenta 007 možná zůstává bledým upírem ze ságy Stmívání, a jeho výběr do role Jamese Bonda proto působí jako odvážný experiment. Pohled na věk, dosavadní kariéru i tržby Roberta Pattinsona ale ukazuje opak. Producenti tentokrát neriskovali – vsadili na čtyřicetiletou hvězdu, jejíž filmy už v kinech vydělaly přes sedm miliard dolarů.