"Vybrali si mě jako cíl." Blažek po schůzce s prezidentem útočil na novináře

Kandidát na ministra spravedlnosti Pavel Blažek (ODS) po jednání s prezidentem Milošem Zemanem odmítl, že by byl vyšetřován kvůli korupci a manipulacím s městským majetkem v Brně. Na to, že Blažka z činů podezřívá policie, upozornily v úterý Aktuálně.cz a Hospodářské noviny. Blažek tvrdí, že si ho novináři vybrali jako cíl útoků a Zeman mu podle jeho slov poradil, aby se médii "nenechal udolat".

Aktuálně.cz a Hospodářské noviny na základě šesti na sobě nezávislých zdrojů popsaly, že Blažka podezřívá policie z podílu na korupci a manipulaci s městským majetkem v Brně. Už loni redakce uvedly, že o zapojení Blažka a dalších politiků ODS do korupce vypovídal stíhaný bývalý starosta Rojetína na Brněnsku Pavel Hubálek. Blažek ve středu řekl, že neexistuje žádný případ "Blažek", ale pouze kauza "Hubálek".

"Já s panem Hubálkem nikdy nic nepáchal a téměř ho neznám. Je mi v podstatě jedno, co jako obviněný lže do protokolu, protože může legálně lhát," uvedl Blažek. Hubálek podle něj navíc netvrdí, že by něco s Blažkem páchal, ale jen to, že možná existovala určitá organizované skupina, kterou Blažek možná vedl. Opakovaně pak zkritizoval autory textů s tím, že nemá žádnou kauzu, ale jen "dva novináře na hrbu". Podle něj si ho novináři vybrali jako cíl útoků.

"Mě a kolegyni Jelínkovou označil za lháře. Na to už jsme zvyklí z dob ANO. Zastrašit se nenecháme, svou práci budeme dělat dále," uvedl v reakci na Blažkův projev po návštěvě u Zemana jeden z autorů textu, reportér Aktuálně.cz Lukáš Valášek.

Blažek vyvrací, že je vyšetřovaný, což je ale fáze trestního řízení, která následuje až po případném obvinění. Podle důvěryhodných zdrojů redakcí je Blažek prověřovaný. Pokud by policie shromáždila dostatek důkazů, teprve pak by ho obvinila.

Detektivové od loňska celkem dvakrát zasahovali na radnici městské části Brno-střed, jejíchž nemovitostí se kauza týká. Odnesli si materiály související právě s prominentními členy jihomoravské ODS.

Podezření s privatizacemi městského majetku se v Brně v minulých letech objevovala opakovaně. ODS se například pokoušela privatizovat komplex, v němž má Blažek byt a jeho žena Alena exekutorskou kancelář. Byt také získal švagr tehdejšího starosty Brna-střed Libora Šťástky z ODS. Těsně po volbách v roce 2014, které ODS prohrála, městský byt obdržel Šťástkův tajemník a následně funkci opustil.

Aktuálně.cz a HN také popsaly, jak dva protilehlé byty v historickém domě získal od města švagr nynější primátorky Markéty Vaňkové z ODS. A také jeho družka. Na nahrávce architekt projektu potvrzuje, že z bytů připravoval jeden velký pro Vaňkovou, Blažkovu bývalou koncipientku. Vaňková to v prohlášení odmítla. Bytů se její blízcí nakonec vzdali.

Hubálek při výpovědích pro Národní centrálu proti organizovanému zločinu označil Blažka za hlavu skupiny asi čtyřiceti lidí, která na manipulacích s majetkem města vydělávala. "Hlavní skupinu tvoří Pavel Blažek, Robert Kerndl a Ota Bradáč, kdy se tito seznámili při studiích na vysoké škole. Kerndl a Bradáč si zde dodělávali doktorandské studium a Blažek zde učil," uvedl Hubálek. Bradáč je dnes za ODS předsedou bytové komise v Brně-střed, Kerndl je náměstkem primátorky Vaňkové.

Zeman mi řekl, ať se nenechám udolat

ODS Hubálka opakovaně označila za lháře, který se chce sám vyvinit z policejního stíhání. Se Zemanem Blažek záležitost krátce probral. "Pan prezident je informován. Zemanovsky mi poradil, ať se nenechám v žádném případě udolat českými novináři. Já mu slíbil, že se nenechám," uvedl.

Prezident se podle něj nezmínil o tom, že by kvůli zveřejněným informacím měl problém s Blažkovou nominací na ministra. Blažka opakovaně podpořil předseda občanských demokratů a designovaný premiér Petr Fiala.

Právě Fiala má k Blažkovi dlouhodobě blízko. Blažek sehrál důležitou roli v jeho cestě z nestraníka do křesla předsedy ODS v lednu 2014 po pádu vlády Petra Nečase. Fiala je členem jihomoravské buňky strany, kterou Blažek vede.

Gratuluji Pavlu Blažkovi ke znovuzvolení předsedou mé domovské, jihomoravské ODS. Pavel je zkušený a úspěšný politik. Přeji mu, ať se mu v jeho funkci nadále daří. pic.twitter.com/BatK1mtNue — Petr Fiala (@P_Fiala) November 30, 2021

Protikorupční organizace Transparency International v úterý s odkazem na informace Aktuálně.cz a HN sdělila, že Blažek by neměl být ministrem, protože by to budilo pochybnosti o ovlivňování vyšetřování zmíněných kauz.

„V kontextu tohoto případu je neudržitelná i nominace Pavla Blažka (@ODScz) na pozici ministra spravedlnosti. Ten je v současnosti prošetřován policií. Riziko zneužití funkce pro jeho osobní potřebu tak dostává další a závažnější rozměr než v případě @VeslavM,“ apeluje @LeyerPetr — Transparency International 🇨🇿 (@Transparency_CZ) November 25, 2021

Blažek nastínil, že s prezidentem během zhruba hodinového rozhovoru mluvil především o stavu české justice. "Bavili jsme se třeba o případné novele zákona o státním zastupitelství, podle mě novela nutná je, avšak nemusí být složitá," řekl.

Právě k tomu směřuje kritika protikorupčních expertů. Blažek jako ministr bude mít rozsáhlé pravomoci vůči soustavě státního zastupitelství, která dozoruje kauzu, v níž je podezřelý.

Ministrem spravedlnosti by byl podruhé

Blažek je od roku 2013 poslancem, ministrem spravedlnosti byl již zhruba rok ve vládě Petra Nečase (ODS). V pondělí večer obhájil funkci předsedy jihomoravské organizace občanských demokratů. V nedávném rozhovoru pro Lidové noviny řekl, že za důležité v justici považuje, aby pokračovala práce na novém trestním řádu.

Schůzka s Blažkem je pokračováním série setkávání s kandidáty na ministry v budoucí vládě Petra Fialy, kterou prezident zahájil v pondělí. Ve středu odpoledne má na programu jednání s Janou Černochovou (ODS). S posledním kandidátem na ministra chce pak Zeman jednat příští pátek. Protože je Zeman kvůli onemocnění covid-19 v izolaci, sedí v budce z plexiskla a s kandidáty mluví přes mikrofon.



