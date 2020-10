Blatný podepsal petici proti Babišovi, teď se k podpisu nehlásí a otázkám se vyhýbá

Nový ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) se na své první tiskové konferenci vyhýbal otázkám, zda v minulosti podepsal petici Milionu chvilek pro demokracii, která požadovala rezignaci premiéra Andreje Babiše. Blatného jméno pod peticí je a potvrzeno bylo i z jeho oficiální e-mailové adresy. Ministr se k podpisu nehlásí, v pátek na otázku neodpověděl a tiskovou konferenci předčasně ukončil.

Když ministr zdravotnictví Jan Blatný předstoupil ve čtvrtek odpoledne poprvé před novináře, ze všech otázek ho viditelně nejvíce zaskočil jeden dotaz - týkal se toho, že jeho jméno je pod peticí Chvilka pro rezignaci (konkrétně na 214. stránce) iniciativy Milion chvilek pro demokracii z roku 2018.

"Promiňte, jaká petice?" reagoval Blatný nejdříve na dotaz novinářky, která se jej zeptala, zda může svůj podpis potvrdit, či vyvrátit. Na její následující vysvětlení, že šlo o petici proti premiérovi Andreji Babišovi, už zaskočený ministr řekl pouze jedno slovo: "Ne."

Co chtěl s touto nejasnou odpovědí sdělit, nebylo jasné. Ale jisté je, že jméno Jan Blatný pod peticí skutečně je, jak první upozornil Reflex. Petice vznikla v roce 2018 a spolek v ní žádal, aby se premiér vzdal funkce.

"My, níže podepsaní, pokládáme za nepřijatelné, aby 71 let po komunistickém puči a 30 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB," stojí v petici, kterou do dnešního dne podepsalo více než 438 tisíc lidí. Kromě jména Blatný nechybí jméno Blanka Blatná, což se shoduje s jménem manželky ministra.

Nový ministr dostal dotaz na petici také v pátečním rozhovoru pro deník Právo. "Neumím vám k tomu nic říci, prostě neumím. Obecně se k tomu vyjádřím tak, že jste viděli například můj údajný twitterový účet, který také není můj," vyhýbavě odpověděl Blatný na dotaz, jestli s manželkou petici podepsali. A na doplňující otázku, jestli se pod zmiňovanými údaji podepsal někdo jiný, odvětil. "Je to možné."

0:35 Ministr zdravotnictví Blatný před novináři popírá, že v minulosti žádal odstoupení premiére Babiše. | Video: ČT24

Jenže s další informací, která nasvědčuje tomu, že jde o jeho podpis, přišel v pátek Deník N. Podle něho je ministrův podpis veden na jeho pracovní e-mail. Deník navíc cituje předsedu Milionu chvilek Benjamina Rolla. "Každý, kdo podepsal petici, vyplní e-mailovou adresu. Následně mu přijde na e-mail výzva, kterou musí potvrdit, aby se jeho jméno objevilo v seznamu podepsaných," vysvětlil Roll.

Premiér Babiš reagoval, že mu podpis nového ministra zdravotnictví pod peticí nevadí. "Pana Blatného vnímám jako odborníka ve zdravotnictví. Do vlády se snažím vybírat vždy odborníky a nevybírám je podle sympatií vůči mně," řekl ČTK. Dodal, že je nutné zvládnout koronavirus bez ohledu na politickou příslušnost nebo rozdílné politické názory. "Na politikaření v této době skutečně není čas," napsal.

V pátek na tiskové konferenci na ministerstvu zdravotnictví Blatný záležitost komentovat nechtěl a po dotazu na petici akci předčasně ukončil. Uvedl ale, že se k dané věci během dne vyjádří. Dosud se tak nestalo.