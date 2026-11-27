Je tu Black Friday a obchody přetékají slevami. Nakupovat chtějí tři čtvrtiny Čechů, i když slevám věří jen třetina. A mají proč. Inspekce našla prohřešek v každé druhé kontrole slev. Loni bylo navíc nejlevněji už dva týdny předem. Nakupovat přesto chtějí tři čtvrtiny lidí. Proč mozek slevám podléhá?
Podle průzkumu Boston Consulting Group věří pouze 36 procent Čechů, že jsou ceny opravdu nižší než obvykle. Nakupovat ale jdou i tak. Švédská psycholožka Caroline Erkers ze Svea KBT říká, že závislost na nakupování od pandemie roste, hlavně u mladých. Problém s ní má zhruba pět procent lidí.
Částečně z toho viní konec hotovosti: Když jsme platili bankovkami, mozek vnímal ztrátu, u platby kartou už ne. Online nákup je navíc řetěz malých odměn: hledání, potvrzovací e-mail, sledování balíku, rozbalování. Slevy a cílená reklama zasáhnou člověka ve chvíli, kdy scrolluje a je nejzranitelnější.
Profesor marketingu Johan Anselmsson z univerzity v Lundu upozorňuje, že procentní slevy vedou k impulzivnějším nákupům než dárek nebo doprava zdarma. Časově omezená nabídka navíc snižuje ochotu ověřit, kolik zboží běžně stojí.
A čeští psychologové to potvrzují. Psycholožka Romana Mazalová vysvětluje, že hlášky o posledních kusech přepnou otázku z „je to bezpečné?“ na „stihnu to?“. Podle loňského průzkumu platební služby Twisto se 44 procent Čechů rozhoduje spontánně a jen čtyři procenta mají připravený rozpočet i nákupní seznam.
Nebezpečná závislost
Metaanalýza Maraze, Griffithse a Demetrovicse z roku 2016 našla u dospělých v reprezentativních vzorcích kompulzivní nakupování u 4,9 procenta lidí. U studentů to bylo 8,3 procenta. Rozhoduje ztráta kontroly a dopad na peníze a vztahy, ne počet nákupů.
Švédská psycholožka Caroline Erkers uvádí tři varovné signály chorobného nakupování: ztrátu kontroly nad útratou, lítost či stud po nákupu a problémy v běžném životě.
Každá sleva není sleva
Od ledna 2023 musí obchod u každé slevy uvést nejnižší cenu za předchozích 30 dní a procenta počítat z ní. Pravidlo přinesla evropská modernizační směrnice, známá jako Omnibus. Česká obchodní inspekce zjistila ve druhém čtvrtletí porušení ve 122 z 239 kontrol slev, tedy v 51 procentech.
Projekt Hlídač shopů letos popisuje oblíbený trik: obchod před akcí zlevní zboží veřejným kódem, ale Black Friday slevu pak počítá z ceny bez kódu. Podle ČOI se přitom kód započítává. U Alzy to podle analýzy platí pro 41 procent produktů z akce. Průměrná sleva u nich byla uváděná 21,9 procenta, skutečný pokles ceny 2,4 procenta.
Zákon má totiž mezeru. Ředitelka dTestu Eduarda Hekšová upozorňuje, že obchod může cenu zvednout a držet ji celých 30 dní, pak z ní legálně počítá slevu. Heureka loni zjistila, že skutečně zlevněno bylo jen zhruba 40 procent nejžádanějšího zboží. Skutečná sleva tu znamená aspoň pět procent pod běžnou cenou. Nejnižší ceny přitom nejčastěji přišly už dva týdny před Black Friday.
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