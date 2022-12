Kokain v banánech, nutrie v chlívku i ukradený králík. Kam letos vyjížděli policisté

Video: Policie ČR

Zloděj utíkal po eskalátorech. Jenže se rozeběhl v opačném směru

Počátkem srpna chytali policisté muže, který během jedné hodiny zvládl v Praze čtyři vloupání. "Nejprve vylákal smyšlenou legendou z hotelového pokoje hosta a pak se pokoj pokusil vykrást. Pokračoval do prodejny knih, kde rozbil vitrínu a odcizil několik sad luxusních plnicích per. Pak zamířil přes střechy budov do jiného hotelu, kde vypáčil dveře, ale byl vyrušen ostrahou. V dalším hotelu pak rozbil balkonové dveře a z pokoje odcizil mobilní telefon," popsal policejní mluvčí Richard Hrdina.

Když muže začala pronásledovat policejní hlídka, utekl do stanice metra Můstek. Strážník ho následoval. "Oba předvedli výkon hodný atletů. Po několika seběhnutých a znovu vystoupaných schodištích, běhu po eskalátorech a hře na schovávanou za nástupištními pilíři zvítězil ten, kdo měl více rozumu a zkušeností. Pronásledovaný se pokusil setřást policistu tím, že vyběhne dlouhé eskalátory," uvedl mluvčí.

Pachatel se ale vrhl na eskalátory jedoucí opačným směrem. Přesto se je pokusil vyběhnout. Nakonec mu došly síly a sjel k nohám policisty čekajícího pod schody. "Jedná se o šestatřicetiletého recidivistu, který se vyhýbá nástupu do výkonu trestu, kam ho poslal soud na 18 měsíců za majetkovou trestnou činnost," popsal Hrdina. Muž tak z vazby putoval rovnou do vězení, které se mu nyní může protáhnout až o tři roky.