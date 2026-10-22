Bizarní zápasy i přátelství s Okamurou. Mladičký influencer usedne v Radě Českého rozhlasu

Poslanci zvolili v úterý do Rady Českého rozhlasu Jakuba Jíru, známého především z kontroverzních zápasnických organizací Clash of the Stars a G MMA. Nový radní v minulosti moderoval podcast s Tomiem Okamurou, se kterým ho pojí dlouholeté přátelství. Přestože slibuje apolitičnost a chce dle svých slov do rady přinést pohled mladé generace, jeho zvolení vyvolalo kritické reakce.
Ve druhém kole tajné volby do Rady Českého rozhlasu získal devětadvacetiletý moderátor, podnikatel a influencer Jakub Jíra 85 hlasů, přičemž ke zvolení jich potřeboval nejméně 79. Porazil tak bývalého předsedu rady Miroslava Dittricha a získal šestiletý mandát.
Kontroverze přitahuje diváky
Jíra se do povědomí veřejnosti dostal zejména díky působení v organizaci Clash of the Stars, která pořádá bizarní zápasy influencerů, veřejně známých osobností a v některých případech i lidí s mentálním či jiným handicapem.
Tyto souboje však mnohdy překračovaly hranice běžných bojových sportů. Na jednom z galavečerů se v kleci utkal například nevidomý influencer s vidícím soupeřem, kterému organizátoři zavázali oči. Oba zápasníci navíc měli na sobě rolničky, aby se mohli navzájem najít.
V minulosti působil v organizaci jako moderátor a promotér, po odchodu z ní se stal hlavní tváří konkurenční G MMA. Ta do svých projektů zapojila například amnestovaného nájemného vraha Jiřího Kajínka, bývalého mluvčího prezidenta Jiřího Ovčáčka nebo politika Miroslava Sládka.
Přátelství s Okamurou
Nový radní má zkušenosti také z rozhlasového a televizního prostředí. Během veřejného slyšení před poslanci letos v září uvedl, že se v médiích pohybuje již patnáct let a poslední dekádu se zaměřuje především na influencerský marketing, jak informoval server Novinky.cz.
Pozornost vzbuzuje také Jírův vztah s předsedou Poslanecké sněmovny a hnutí SPD Tomiem Okamurou. Oba v minulosti společně natáčeli podcast nazvaný Mezi dvěma světy. Jejich spolupráce se stala jedním z témat zářijového veřejného slyšení, během něhož poslanci Jíru upozornili na požadavek politické nezávislosti členů rady.
„To samozřejmě vím. Já mohu slíbit, že svoji apolitičnost dokážu garantovat,“ reagoval tehdy Jíra.
O svém přátelství s Okamurou otevřeně mluvil už v únoru 2024. V rozhovoru pro LP-Life uvedl: „Nejsem ale ani jeho fanoušek, ani hater. Jsme kámoši. Politiky beru stejně jako influencery.“ Při zářijovém slyšení ve sněmovně doplnil, že se s Okamurou znají více než patnáct let, a to ještě z doby, kdy nebyl politicky aktivní.
Tábor s tiktokery a Babišem
Nově zvolený radní má ale vazby i na další politiky. Do programu dětského Tábora s tiktokery, na jehož organizaci se Jíra podílel, byli v roce 2023 pozváni také představitelé hnutí ANO. Mezi avizovanými hosty byli Andrej Babiš, Alena Schillerová nebo bývalý mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček.
Tábor se následně stal terčem kritiky kvůli zapojování politicky známých osobností do programu. Babiš do kempu nakonec nedorazil, děti ale jako kompenzaci pozval na svou farmu Čapí hnízdo, kde je provedl areálem a společně natáčeli taneční videa. Jeho účast na akci pro děti vyvolala kritiku.
Sám Jíra tehdy odmítal, že by chtěl vstoupit do politiky, a své vztahy s politiky vysvětloval především obchodními a osobními kontakty.
Kritika na sociálních sítích
Zvolení mladého influencera do rady Českého rozhlasu vyvolalo na sociálních sítích řadu kritických reakcí. Mezi osobnostmi, které se k Jírovu mandátu v rozhlasové radě vyjádřily, byla například spisovatelka a koreanistka Nina Špitálníková. Ta si na Facebooku ironicky posteskla nad kvalifikací potřebnou k zastávání veřejných funkcí.
Samotný Jíra se ke svému zvolení vyjádřil pro Expres.cz. Poděkoval poslancům za důvěru a uvedl, že chce do fungování rady přinést nový pohled. „V rádiích jsem aktivně moderoval a působil několik let. Je to moje srdcovka a vím, jak rádio funguje. Do rady jdu s respektem, obrovskou energií a čistou hlavou. Chci přinést pohled mladé generace a moderní trendy,“ uvedl.
Na otázky, co konkrétně by chtěl změnit a jak vnímá negativní reakce veřejnosti, už ale podle serveru neodpověděl.
V České televizi neuspěl, v rozhlase ano
Jíra se přitom o místo v kontrolním orgánu veřejnoprávního média neucházel poprvé. Letos v dubnu kandidoval také do Rady České televize, nepostoupil však ani do druhého kola výběru kandidátů.
V Radě Českého rozhlasu nyní získal mandát na šest let. Devítičlenný orgán dohlíží na plnění veřejné služby, schvaluje rozpočet rozhlasu a volí či odvolává jeho generálního ředitele. Jednotliví radní přitom přímo nezasahují do každodenního vysílání.
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