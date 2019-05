Bizarní válka o prodej pizzy v metru. Případ zažil udávání i obálku s nahráváním

Neobvykle lítý boj se strhl kolem prodeje pizzy ve vestibulech metra. A na popud majitele skupiny Pizza Company Lukáše Svobody jej řeší dokonce policie. Provozovatel sítě zhruba dvou desítek okének s prodejem pizzy totiž obviňuje pražský dopravní podnik z toho, že zmanipuloval poptávková řízení na pronájem prodejních prostor.

Pražský dopravní podnik totiž letos počátkem roku pořádal poptávková řízení na pronájem zhruba tří desítek prostor ve vestibulech metra. Zatímco Svoboda neuspěl ani jednou, neobvykle úspěšný byl jeho konkurent Jiří Kozojed. Nabídky Kozojeda či jeho firmy KMK Pizza byly přitom jen těsně vyšší než u firem, které se umístily druhé v pořadí.

"Ten rozdíl byl jen okolo jednoho až dvou procent nabízené ceny. Dopravní podnik mu musel sdělit ceny ostatních a on pak upravil nabídku," je přesvědčen Svoboda. A dokládá to srovnáním s podzimním kolem pronájmů, kde Kozojed skončil vždy hluboko v poli poražených.

Posudek kontra audit

Svoboda si dokonce nechal udělat znalecký posudek, který došel k tomu, že je velmi nepravděpodobné, že by uvedené minimální rozdíly mezi nabídkami byly náhodné. "Společnost (KMK Pizza - pozn. red.) zvítězila s výrazně nízkým navýšením svých nabídek. Tato skutečnost může vést k podezření ze zvýhodnění," konstatoval znalec Gejza Dohnal.

Posudek předal Svoboda spolu s trestním oznámením na machinace při poptávkových řízeních policii. Ta případ zatím šetří a zve si zaměstnance dopravního podniku k podání vysvětlení.

Průběh poptávkových řízení nechal zkontrolovat i sám dopravní podnik. "Po stížnostech pana Svobody jsme nechali provést audity obou kol a oddělení interního auditu neshledalo žádné pochybení," říká mluvčí dopravního podniku Daniel Šabík. Ten poukazuje na to, že v novém kole pronájmů na jaře podnik proti loňskému podzimu výrazně zpřísnil podmínky pro podání nabídky. Na dvojnásobek zvýšil požadovanou kauci, která by v případě odstoupení propadla, a také zvýšil požadovanou minimální cenu pronájmu.

Podle Šabíka je tak potom logické, že nabídky firem se zas tolik nelišily. A to, že v šesti případech ze sedmi Svobodou napadených řízení zvítězil právě Kozojed velmi těsným rozdílem, označuje za náhodu. Podle něj byl podnik jen nedobrovolně zatažen do sporu mezi Svobodou a Kozojedem.

Pozor, jste pod dohledem!

Svoboda vede válku s dopravním podnikem již delší dobu. Zhruba před rokem dal do obálky v jednom poptávkovém řízení dokonce nahrávací zařízení. "Kolegové otevřeli obálku, trčely z ní dráty a baterka. V první chvíli to vypadalo jako bomba," popisuje mluvčí dopravního podniku Šabík, podle něhož následně zjistili, že šlo o nahrávací zařízení, které v době otevření obálky už nebylo funkční.

To, že tam uvedené zařízení sám dal, Svoboda přiznává. Je totiž přesvědčen, že z jeho nabídek unikají informace - tedy že je někdo otevírá a nabídky sděluje jeho konkurenci, konkrétně Kozojedovi. "Řekl jsem si: něco tam dám, přestanou ty obálky otevírat. Mělo to mít výchovný účinek, byla to jen atrapa," vysvětluje.

Dopravní podnik označuje Svobodovo tvrzení za absurdní. "Své nabídky posílá v bezpečnostních obálkách České pošty, orazítkované a zapečetěné. Je nemožné, aby je někdo otevřel a opět zalepil, aniž by to nebylo poznat," reaguje Šabík. "Jenže u toho rozlepování nikdo není, takže to klidně mohou otevřít a dát tu nabídku do nové obálky," říká Svoboda.

Jinde otevírají obálky hned

Ten totiž poukazuje na to, že podnik otevírá obálky s nabídkami až zhruba týden až dva po termínu odevzdání nabídek. To, že je tak dlouhá doba od podání nabídek k otevření obálek, vysvětluje dopravní podnik tím, že čeká, jestli ještě nějaké nabídky dojdou poštou. A musí prý také ověřit, zda zájemci zaplatili požadovanou kauci ve výši tří měsíčních nájmů.

"Kdyby nezaplatili, tak tu obálku ani neotevřeme," poukazuje Šabík, podle něhož takové ověření trvá několik dní. Identifikovat kauce mezi stovkami plateb, které podnik denně obdrží, je prý složité. "Termín pro doručení kauce je totiž shodný s termínem pro doručení obálek. Často trvá den až dva, než dostaneme výpisy z účtu a můžeme začít doručené obálky párovat s doručenými kaucemi," dodává Šabík s tím, že přesto chtějí proces zrychlit.

Svoboda tento argument odmítá - podle něj je v zadávacích podmínkách jednoznačně uvedeno, že nabídky musí být do uvedené hodiny doručené, a pokud nějaká dojde poštou později, tak už ji dopravní podnik nemůže akceptovat. "Já tam chodím záměrně osobně deset minut před termínem a nechám si převzetí podepsat a sám si to i vyfotím," říká Svoboda.

A stejně tak je podle něj nesmysl argumentovat tím, že není možno okamžitě zjistit, zda na účet dorazila požadovaná kauce. Stačilo by ji posílat na speciální účet. "Hlásíme se do soutěží i jinde. Například Správa železniční dopravní cesty otevírá nabídky hned po vypršení termínu veřejně. K rozlepování obálek jsou na SŽDC přizváni všichni účastníci soutěže obratem jen několik minut po uzávěrce," argumentuje Svoboda.

Nebyly to Filipíny, ale Bali

Není to přitom první spor dopravního podniku se Svobodou. Před několika lety se soudili o využívání prostoru u metra Kačerov. Ten chtěl dopravní podnik rekonstruovat, a Svobodovi dal proto výpověď. Svoboda ji ale odmítl akceptovat a případ tak musel řešit soud.

"Pan Svoboda průběh sporu mařil zbytečnými průtahy, například změnou právního zástupce na Filipínách," říká Šabík. Dopravní podnik nakonec uspěl, ale až po téměř dvou letech sporů. Podle Svobody ale byla rekonstrukce jen záminkou, aby jej z prostor Kačerova dostali. "A můj zástupce měl sídlo na Bali, ne Filipínách," upřesňuje.

Už jen koloritem je, že když v únoru neuspěl s prodloužením pronájmu své pizzerie ve stanici metra Černý Most a prostory měl na konci března vyklidit, předání několik týdnů protahoval. A když odešel, nechal prostory pomalované hanlivými obrázky se jmény svých konkurentů. Dozorčí metra navíc každý den poté museli seškrabávat závěry výše uvedeného posudku a oznámení, že výběrové řízení bylo zkorumpované a řeší je policie, které na prostory své bývalé pizzerie Svoboda vylepoval.

I to vše Svoboda přiznává. "Kdyby vám někdo ukradl tři miliony, tak vám to bude jedno?" ptá se Svoboda a poukazuje na to, že uvedené tři miliony byla suma, kterou do rekonstrukce provozovny na Černém mostě investovali. "Počítal jsem s tím, že ten nájem nemusím obhájit. Ale čekal jsem, že ta hra bude čistá, dodává.