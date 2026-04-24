Bitcoinová kauza pokračuje. Tejc podal trestní oznámení kvůli výsledkům auditu

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) podal kvůli výsledkům interního auditu k bitcoinové kauze trestní oznámení. Informovala o tom v pátek Česká televize, které to potvrdil mluvčí Vrchního státního zastupitelství v Olomouci Radek Bartoš. To, že trestní oznámení v této věci podá, avizoval Tejc již minulý týden.
Tehdy uvedl, má podezření na trestné činy porušení povinnosti při správě cizího majetku a zneužití pravomoci úřední osoby. Interní audit podle něj zjistil chyby jak před loňským převzetím miliardového daru ministerstvem spravedlnosti, tak i při prodeji kryptoměny kupcům.
„Vrchnímu státnímu zastupitelství v Olomouci bylo dne 23. dubna 2026 (ve večerních hodinách) doručeno do datové schránky trestní oznámení, které vyhotovil advokát zmocněný ministerstvem spravedlnosti,“ sdělil České televizi Bartoš.
„Trestní oznámení je adresováno policejnímu orgánu Policie České republiky, Národní centrále proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, a proto předpokládáme, že trestní oznámení bylo současně doručeno i tomuto policejnímu orgánu,“ vysvětlil mluvčí podle České televize.
Tejc minulý týden zkritizoval nejen přijetí bitcoinového daru exministrem Pavlem Blažkem (dříve ODS), ale i uzavírání dohod s kupci kryptoměny v době působení bývalé ministryně spravedlnosti Evy Decroix (ODS). Ta odmítla, že se při zpětném odkupu bitcoinů státem staly chyby.
Bitcoiny v hodnotě téměř miliardy korun přijal Blažek jako dar pro stát od odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského, který je nyní obviněný z praní špinavých peněz.
Stát bitcoiny nejprve prodával v aukcích, podle Tejce ale nepostupoval správně - například snížil nejnižší možnou cenu tak, že zřejmě přišel o zhruba 13 milionů korun.
Za působení Decroix na ministerstvu pak stát uzavřel dohody o zpětném odkupu kryptoměny. Podle Tejce ale nejsou k dispozici záznamy o schůzkách nebo jednáních s kupci bitcoinů, a auditoři tak nemohli posoudit, zda bylo zvoleno nejlepší řešení jak po ekonomické, tak po právní stránce.
