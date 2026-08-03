Bitcoinová kauza míří k soudu. Exministru Blažkovi i Jiřikovskému hrozí vězení

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, řekl v pondělí náměstek vrchního žalobce Radek Bartoš.
Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj teď čelí obžalobě exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz.
V tiskové zprávě jména obžalovaných uvedena nejsou, ale jsou známa z doby obvinění. Vyjádření Blažka, Daňhela a Titze ČTK shání, Jiřikovský je ve vazbě.
Dárce bitcoinů Jiřikovský byl v případu již dříve obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Letos na začátku května detektivové obvinili také exministra Blažka (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, jeho někdejšího náměstka Daňhela a Jiřikovského advokáta Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.
Trojice je stíhána na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení. Jiřikovskému, který je ve vazbě, hrozí osm až 18 let vězení. VSZ muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl propuštěn z vazby.
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