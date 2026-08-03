Přeskočit na obsah
Benative
3. 8. Miluše
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bitcoinová kauza míří k soudu. Exministru Blažkovi i Jiřikovskému hrozí vězení

ČTK

Žalobkyně z Vrchního státního zastupitelství (VSZ) v Olomouci obžalovala čtyři lidi kvůli bitcoinové kauze. Obžalobu obdržel Krajský soud v Brně, řekl v pondělí náměstek vrchního žalobce Radek Bartoš.

Pavel Blažek Bitcoin - Ikona, pouták
Exministr spravedlnosti Pavel BlažekFoto: Video
Reklama

Případ souvisí s darováním kryptoměny s pochybným původem v hodnotě téměř miliardy korun ministerstvu spravedlnosti od dříve odsouzeného drogového dealera Tomáše Jiřikovského. Kromě něj teď čelí obžalobě exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho tehdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Kárim Titz.

V tiskové zprávě jména obžalovaných uvedena nejsou, ale jsou známa z doby obvinění. Vyjádření Blažka, Daňhela a Titze ČTK shání, Jiřikovský je ve vazbě.

Dárce bitcoinů Jiřikovský byl v případu již dříve obviněn z legalizace výnosů z trestné činnosti a z provozování darknetového tržiště Nucleus Market. Letos na začátku května detektivové obvinili také exministra Blažka (dříve ODS), který kvůli kauze loni rezignoval, jeho někdejšího náměstka Daňhela a Jiřikovského advokáta Titze z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci úřední osoby.

Související

Trojice je stíhána na svobodě, hrozí jim pět až 12 let vězení. Jiřikovskému, který je ve vazbě, hrozí osm až 18 let vězení. VSZ muselo podat obžalobu do 14. srpna, jinak by byl propuštěn z vazby.

Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta
Mass crossings of migrants on foot and by sea from Morocco into Spanish territory, in Ceuta

Španělské tajné služby před migrační vlnou z Maroka varovaly, ministr to prý nevěděl

Španělská tajná služba minulý měsíc několikrát varovala ministerstvo vnitra před možností velké migrační vlny z Maroka do Ceuty, která leží na severoafrickém pobřeží a kam ve čtvrtek minulého týdne vtrhly desítky tisíc běženců. Varování žádné datum nezmiňovalo, ale upozorňovalo, že taková možnost je velmi pravděpodobná. Ministr vnitra Fernando Grande-Marlaska už dříve řekl, že on varován nebyl.

Jen maličká boule na střeše Volva ES90 prozrazuje přítomnost lidaru. Teď technologie definitivně končí.
Jen maličká boule na střeše Volva ES90 prozrazuje přítomnost lidaru. Teď technologie definitivně končí.
Jen maličká boule na střeše Volva ES90 prozrazuje přítomnost lidaru. Teď technologie definitivně končí.

Zůstane jen Volvo s boulí na střeše. Revoluční technologie u švédského výrobce končí

Měla to být jedna z konkurenčních výhod nových modelů Volvo. Lidar v základní výbavě, který měl dále zvýšit bezpečnost jízdy a pomoci se zaváděním pokročilých asistentů. Jenže pro švédskou automobilku to nakonec skončilo neúspěchem. Technologii totiž definitivně odpískala, některým už prodaným autům také zůstane zvláštní boule na střeše.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama