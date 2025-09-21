Domácí

Ikona sametové revoluce. Biskup Malý slaví 75, podle zvyklosti rezignoval na funkci

před 2 hodinami
Papež Lev XIV. přijal rezignaci katolického kněze Václava Malého na úřad pomocného pražského biskupa, sdělila mluvčí České biskupské konference Monika Klimentová. Malý dnes slaví 75. narozeniny. Při dovršení tohoto věku je podle kanonického práva biskup povinen svou rezignaci papeži nabídnout. Rozhodnutí o jejím přijetí však náleží hlavě katolické církve.
Václav Malý.
Václav Malý. | Foto: Radek Bartoníček

"Biskupská služba je opravdu služba jednak duchovní, ale je spojená i s mnoha dalšími administrativními agendami, které má biskup na starosti," uvedl v týdnu Malý. "Po ulehčení od administrativních povinností se budu dále snažit povzbuzovat ve víře a naději," dodal.

Malý by si přál, aby se v církvi vytvářel větší svobodný prostor, v němž by zaznívaly různé pohledy a názory. "Ne hned klasifikovat a omezovat," podotkl s tím, že úlohou církve v současném světě je kultivovat mezilidské vztahy a stavět se proti jakémukoliv bezpráví. Vnímání církve ve společnosti podle něj poškozuje nynější dění na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy, jejíž představitelé několik měsíců vedou spory o to, kdo ji má vést.

Pomocný biskup Václav Malý

V době komunistického režimu působil Malý v podzemní církvi, strávil sedm měsíců ve vězení, pracoval jako topič v pražských hotelech, stal se mluvčím Charty 77 a poté i jednou z výrazných osobností sametové revoluce na konci roku 1989, když moderoval velké demonstrace na pražské Letné. Po změně režimu se mohl naplno vrátit ke kněžské službě, od roku 1996 byl pomocným pražským biskupem.

V roce 1998 mu byl propůjčen Řád T. G. Masaryka III. třídy, je rovněž nositelem titulu Rytíř české kultury či Čestné medaile Tomáše Garrigua Masaryka. V březnu 2012 se stal prvním laureátem Ceny Arnošta Lustiga a loni mu Praha 5 udělila čestné občanství městské části.

"Česká biskupská konference mu vyjadřuje poděkování za jeho dlouholetou a obětavou službu církvi i společnosti a vyprošuje mu hojnost Božího požehnání," uvedla biskupská konference na facebooku.

 
