BIS by měla řešit korupci, ne špiony, řekl Zeman. To pod nás nespadá, brání se služba

Bezpečnostní informační služba by se podle prezidenta Miloše Zemana měla zaměřit na ekonomickou kriminalitu v Česku, místo na fiktivní honbu ruských a čínských špionů. Zeman to řekl ve čtvrtek v televizi Barrandov. Mluvčí BIS Ladislav Šticha se proti tvrzení prezidenta ohradil, korupce podle něj nespadá do zákonné působnosti BIS.

Ředitel BIS Michal Koudelka v pondělí na bezpečnostní konferenci v Poslanecké sněmovně oznámil, že kontrarozvědka a Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) loni odhalily a rozbily síť, kterou v Česku vytvářela ruská zpravodajská služba FSB. Síť byla podle Koudelky financována z Ruska a ruské ambasády a měla prostřednictvím sítě serverů útočit na cíle v Česku i na české zahraniční partnery. "Říkal jsem panu premiérovi, ať se pan Koudelka místo fiktivního honění ruských a čínských špionů zaměří na ekonomickou kriminalitu v České republice," uvedl ve čtvrtek Zeman v reakci na poslední návrh vlády jmenovat Koudelku do hodnosti generála. Zprávy, které Zeman od BIS dostává, se podle něj věnují z 90 procent ruským a čínským špionům. Podle hlavy státu by se měla kontrarozvědka více věnovat boji proti korupci. "Tím bude konečně užitečná," uvedl Zeman. Podle Štíchy ale řešení korupce pod působnost BIS vůbec nespadá. "Boj proti korupci nepatří mezi zákonné působnosti Bezpečnostní informační služby. Tuto problematiku řeší speciální složky policie, jako je například NCOZ," řekl Aktuálně.cz. Mluvčí také varoval před zavádějící debatou, která se okolo situace rozvinula na sociálních sítích. "Ve veřejném prostoru dochází dost často k zmatení pojmů. Něco jiného je korupce a něco jiného jsou významné ekonomické zájmy státu, kterými se BIS zabývá," řekl. Nejpodstatnější dlouhodobé riziko Koudelka ve svém vystoupení ve sněmovně také uvedl, že aktivity ruských a čínských zpravodajských služeb jsou nejpodstatnějším dlouhodobým rizikem pro bezpečnost Česka. Z krátkodobého hlediska je podle něj největším rizikem islámský terorismus, BIS ale nyní nemá informaci o přímé hrozbě teroristického útoku. Související Ruská média zkritizovala prohlášení BIS, Česko se prý uchýlilo k propagandě Ruské velvyslanectví v Praze na obvinění reagovala prohlášením, že informace o údajné ruské agenturní sítí nemají nic společného se skutečností. Ve čtvrtek na to upozornil i Zeman. "Povšimněte si, že to ruská ambasáda s úsměvem dementovala. A já si říkám, že kdyby to opravdu tak bylo, tak proč jsme nikoho nevyhostili?" uvedl prezident v televizi Barrandov. Koudelku vláda nedávno už počtvrté navrhla povýšit do hodnosti generála. Prezident Zeman návrhu v předchozích případech nevyhověl. Koudelku opomněl při jmenovacím ceremoniálu loni v květnu i říjnu a naposledy letos v květnu. Generály bude Zeman jmenovat opět 28. října.