Biomasa z drcených pražců? Zaoráváme do půdy toxický odpad, varuje vnitro v interní zprávě

V poslední době se v Česku objevují případy kontaminace zemědělské půdy toxickými látkami pocházejícími ze spaloven, které se používají jako hnojivo. V interní zprávě na toto riziko při nakládání s nebezpečnými odpady upozornilo ministerstvo vnitra.
Uvedl to dnes server iROZHLAS.cz s tím, že Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP) kvůli tomu udělila pokuty za miliony korun.
"Začíná se objevovat nový modus operandi spočívající ve spalování nebezpečného odpadu v teplárenských zařízeních. Takovým spalováním vzniká toxický popílek, který bývá následně mylně či vědomě vydáván za biopopílek a aplikován jako hnojivo na zemědělskou půdu," uvedlo vnitro ve zprávě hodnotící trestnou činnost související s odpady za minulý rok.
Nebezpečí zacházení s toxickým popílkem spočívá podle ministerstva v tom, že obsahuje zvýšené koncentrace těžkých kovů, jako je arsen, kadmium, olovo či rtuť, dále dioxinů a dalších toxických látek. "Zaoráváním do zemědělské půdy dochází k její dlouhodobé kontaminaci, kdy její dekontaminace je prakticky nemožná, a tím k ohrožení potravinové bezpečnosti a systematickému zhoršování kvality životního prostředí," píše ministerstvo ve zprávě.
Česká inspekce životního prostředí podobné případy řeší od roku 2023. "V několika případech byl jako biomasa do tepláren dodáván materiál vzniklý z drcených železničních pražců, tedy z nebezpečného odpadu," sdělila serveru mluvčí instituce Miriam Loužecká. Případy se staly ve Středočeském a Jihočeském kraji.
Inspekce odhalila porušení zákona u výrobce štěpky i u tepláren, které ji spálily. Uložila za to pokuty kvůli neoprávněnému nakládání s nebezpečnými odpady a porušení chemické legislativy. "Výrobci štěpky byla za předávání nebezpečných odpadů neoprávněné osobě, která dále distribuovala štěpku do tepláren, uložena pokuta dva miliony korun," sdělila Loužecká. Teplárny dostaly desetitisícové pokuty.
Prohřešky se vyřídily ve správním řízení, trestní oznámení nikdo nepodal, řekl webu iROZHLAS.cz mluvčí policejního prezidia Jakub Vinčálek.
Ministerstvo životního prostředí vydalo letos v dubnu metodický pokyn, jak zacházet s dřevěnými výrobky napuštěnými kreosotovými oleji, jako jsou dřevěné železniční pražce, mostnice či sloupy. Zásadní je, aby takové dřevo nebylo kontaminováno těžkými kovy nebo halogenovanými organickými sloučeninami, zdůraznil úřad.
Česká inspekce životního prostředí se loni zabývala 340 případy nelegálního nakládání s odpady, 107 z nich loni pravomocně ukončila. Výše uložených pokut dosáhla 27,2 milionu korun. Celkově inspekce provedla 2680 kontrol v odpadovém hospodářství a uložila 630 pokut za 56,6 milionu korun. Vnitro považuje nelegální nakládání s nebezpečnými odpady v Česku za závažný problém.
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