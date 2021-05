Bilionový dluh, nadváha či deprese. Pandemie podle odborníků zanechá následky

Na pozemku bývalé církevní internátní školy v Kanadě byly nalezeny ostatky 215 dětí, z nichž některým bylo v době úmrtí jen několik málo let. Informovala o tom dnes agentura Reuters. Škola v Britské Kolumbii fungovala do roku 1978 a byla součástí systému, který odděloval děti kanadských indiánů od jejich rodičů. Před šesti lety zpráva kanadských úřadů označila tento systém, který fungoval do 90. let, za "kulturní genocidu".

Průzkum pozemku bývalé internátní školy ve městě Kamloops iniciovali zástupci komunity kanadských indiánů. Ti nechali pozemek zmapovat za použití speciálního radaru, který ostatky objevil. Podle zástupkyně komunity Rosanny Casimirové se jedná o nezaznamenaná úmrtí pohřešovaných dětí. "Nyní máme víc otázek než odpovědí," řekla kanadským médiím. Pozemek bude zkoumat také koroner.