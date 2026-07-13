Bezplatné emisní povolenky brzdí dekarbonizaci, tvrdí odborníci

Bezplatné emisní povolenky musí být zrušeny, nebo se musí změnit systém jejich přidělování, protože aktuální nastavení nepodporuje dekarbonizaci. Současné plošné přerozdělování některé společnosti zvýhodňuje, zatímco jiné naopak. V pondělí to sdělili zástupci organizace Greenpeace ČR a Centra pro dopravu a energetiku (CDE). Návrh revize systému EU ETS má Evropská komise zveřejnit 17. července.
Systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 unie zavedla v roce 2005. Vztahuje se především na energetiku, energeticky náročný průmysl a leteckou dopravu. Stanovuje celkový limit emisí oxidu uhličitého, přičemž podniky musí na každou vypuštěnou tunu oxidu uhličitého odevzdat odpovídající povolenku. Připravovaný systém ETS 2 počítá s rozšířením na další sektory, zejména na silniční dopravu a vytápění budov. Jeho spuštění je plánováno od roku 2028.
Evropská komise nejspíš navrhne, aby byl systém obchodování s emisními povolenkami ETS 1 pro průmyslové podniky flexibilnější. Firmy by podle návrhu mohly získat více bezplatných emisních povolenek výměnou za investice do dekarbonizace, uvedl v minulém týdnu nejmenovaný unijní představitel.
Aktuální plošné přerozdělování bezplatných povolenek podle odborníků zvýhodňuje firmy s vysokými emisemi, které soutěží na globálním trhu a dostávají povolenky zdarma, jelikož pak mohou promítnout hypotetické náklady do koncových cen a přebytky povolenek se ziskem prodat. Naopak podle nich znevýhodňuje lokální podniky, teplárny a menší firmy, které musí povolenky plně nakupovat bez jakýchkoliv kompenzací.
Podle dat Evropské komise za rok 2024 se bezplatně přiděluje zhruba 42 procent evropských povolenek. České firmy dostaly v minulém roce zdarma přes deset milionů bezplatných povolenek, a to při průměrné ceně 73,43 euro za povolenku. Největší objem povolenek směřuje do výroby železa a oceli, cementu, rafinérií a petrochemického průmyslu.
Systém bezplatných povolenek měl podle odborníků ochránit průmysl ohrožený únikem uhlíku, přesunem uhlíkově náročné výroby mimo EU bez snížení emisí. Tento problém ale podle nich nově řeší uhlíkové vyrovnání na hranicích, tzv. CBAM. Jde o opatření EU, které srovnává podmínky mezi evropskými a zahraničními výrobci. Zabraňuje tzv. úniku uhlíku tím, že uvaluje poplatek na dovoz vybraného zboží, např. železa, ocele či hliníku znečišťujícího životní prostředí, čímž zajišťuje, že dovozci zaplatí za emise stejně jako firmy v EU.
Některé průmyslové firmy a státy volají po prodloužení časového okna, kdy mají být povolenky přidělované zdarma. Česko patří k nejhlasitějším odpůrcům zrušení bezplatných povolenek, brání se tomu například i Německo či Francie. Podle odborníků by prodloužení současného systému přineslo problémy, protože souběžně s ním funguje i systém CBAM, což podle jejich názoru nemotivuje firmy k dlouhodobé konkurenceschopnosti a regionálně to znevýhodňuje průmysl v chudších státech včetně Česka.
Odborníci z Greenpeace ČR a CDE jsou přesvědčeni, že revize EU ETS by měla zachovat stávající časový plán ukončení bezplatných povolenek a výnosy z povolenek by měly mířit především na cílená opatření a investice do dekarbonizace průmyslu. Zároveň by měl být posílen a rozšířen systém CBAM, aby se posílila poptávka po nízkoemisních produktech vyrobených v EU, jako je například zelená ocel.
Emisní povolenka je obchodovatelný certifikát, který opravňuje svého držitele vypustit do ovzduší jednu tunu CO2 nebo ekvivalentu jiných skleníkových plynů. Systém funguje na principu snižujícího se emisního stropu s cílem motivovat firmy k přechodu na čistší a ekologičtější technologie. Bezplatné emisní povolenky jsou odpustky, které EU přiděluje vybraným podnikům zdarma. Jejich účelem je zabránit tzv. úniku uhlíku, situaci, kdy by firmy kvůli nákladům na nákup povolenek přesunuly výrobu do zemí s mírnějšími ekologickými pravidly, což by celosvětově nepřineslo snížení emisí.
Introvertní „Češka z lesa“ senzací i v USA. Jak vzácná autenticita Noskové oslnila svět
Během čtrnácti pohádkových londýnských dnů Linda Nosková okouzlila svět tenisu nejen špičkovou hrou, ale i svou osobností. Introvertní dívka, která „vyrůstala v lese“ a v abnormálně skromných poměrech, je v jednadvaceti letech wimbledonskou šampionkou.
Zápas, který Messimu dlužil osud. Proti Anglii nastoupí poprvé v životě
Argentinský kapitán se v 39 letech poprvé postaví Albionu. V sázce bude postup do finále i další kapitola jeho mimořádné kariéry.
ŽIVĚ V moskevském regionu zemřeli tři lidé po dronových útocích, tvrdí gubernátor
Útoky dronů v moskevském regionu zabily tři lidi, pět dalších bylo zraněno. Oznámil to v pondělí gubernátor Moskevské oblasti Andrej Vorobjov. Tři lidé zemřeli a tři další byli zraněni při pádu dronu v osadě Pioněrskij v Istře v Moskevské oblasti, informoval gubernátor prostřednictvím aplikace Maks.
Vlci i medvědi. Velké šelmy opět ovládly Evropu. Kde na ně narazíte na dovolené?
Na starém kontinentu žije ve volné přírodě přes 20 tisíc medvědů, 23 tisíc vlků a skoro 10 tisíc rysů ostrovidů. Narazit na ně můžete i v Česku. Jejich teritoria se stále rozšiřují, což s sebou nese rizika pro soužití s lidmi. Slovensko nahlásilo už několik případů, kdy medvěd zaútočil na člověka. Některé evropské státy po vzoru EU usilují o snížení jejich ochrany.
Auto Filipa Turka se v centru Prahy srazilo se sanitkou
Motoristický poslanec a vládní zmocněnec pro klimatickou politiku Filip Turek měl podle informací webu Novinky.cz v centru Prahy nehodu. Jeho vůz se měl střetnout se sanitkou v pondělí krátce po 12. hodině u stanice I. P. Pavlova. Záchranka skončila na střeše na tramvajových kolejích. Záležitostí se nyní zabývá policie.