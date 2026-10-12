Bezpečnostní sbory dostanou příští rok přidáno. "Je to kompromis", řekl Metnar

Příslušníci bezpečnostních sborů dostanou v příštím roce do tarifů přidáno 2400 korun, 500 korun bude na pokrytí přesčasů a pohotovostí. Po pondělním jednání odborových svazů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a dalšími zástupci vlády to novinářům řekl ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO).
Původně se měly tarify zvýšit o 1300 korun, stejná částka měla směřovat do stabilizačního příspěvku a zbylých 300 korun mělo sloužit na další složky platu. Odbory kompromis ocenily.
„Je to kompromis a je to maximum možného, kterého se teď podařilo dosáhnout,“ řekl Metnar, pod jehož ministerstvo spadají z bezpečnostních sborů policisté a hasiči. Dohoda podle něj platí pro rok 2027. O tom, jak bude přidání rozložené v dalších letech, bude s odbory i nadále jednat.
„Budeme navyšovat, garantujeme navyšování po dobu tří let tak, abychom dosáhli nástupní plat nově nastupujících policistů po základní odborné přípravě 50 000 korun. K tomu chceme dojít,“ dodal ministr.
Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc (za ANO) řekl, že na navýšení o pevnou částku vydělají v průměru nejvíce ti příslušníci, co mají plat nejnižší. „V tomto smyslu já jsem v zásadě s tou dohodou tak, jak ji rozhodl pan premiér, spokojen,“ uvedl. Ministerstvo spravedlnosti má pod sebou vězeňskou službu.
Zástupci odborových svazů označili dohodu za kompromisní, ale za dobrou zprávu pro příslušníky bezpečnostních sborů. Původně žádali do tarifů celých 2600 korun, kvůli nákladům na státní rozpočet ale od návrhu ustoupili.
Zvýšení základních tarifů podle nich zvedne i hodinovou mzdu za přesčasy a pohotovosti. Odbory požadovaly pro příští rok navýšení o deset procent, nynější zvýšení podle nich znamená v nižších tarifních třídách o asi osm procent.
Metnar původně na konci září oznámil, že se platy příslušníkům bezpečnostních sborů mají zvyšovat o 2600 až 2900 korun, a to po dobu tří let. Odbory s tím nesouhlasily, argumentovaly mimo jiné tím, že růst platů o pevnou částku nezohledňuje, v jaké tarifní třídě jsou příslušníci zařazeni a jak dlouho u sboru pracují.
Stabilizační příspěvek podle nich navíc může být omezen nebo odebrán, pokud na něj nebudou prostředky, nezapočítává se do odchodného ani výsluhového příspěvku a příslušníci na něj nemají nárok při nemoci.
ŽIVĚ Útok na kteréhokoli člena NATO by byl marný, varoval Rusko vrchní velitel aliance
Jakýkoliv útok Ruska na člena Severoatlantické aliance by byl zcela marný. Podle agentur to v pondělí uvedl vrchní velitel sil Severoatlantické aliance v Evropě (SACEUR) Alexus Grynkewich, který na bezpečnostní konferenci ve Varšavě představil svou takzvanou teorii vítězství. NATO je podle něj odhodláno bránit se, bojovat a znemožnit nepříteli dosáhnout jeho cílů.
Zelenskyj si pochvaluje nezvyklý klid po úderu na „ruský Google". Má to však háček
Ze sociálních sítí po ukrajinských úderech na datová centra Yandexu náhle zmizeli ruští boti. Alespoň to tvrdí někteří politici, komentátoři či samotní uživatelé. Pravdou je, že ukrajinské drony skutečně ochromily ruského technologického giganta, zda tím ale vyřadily i ruské „trollí farmy“, zdaleka tak jednoznačné není.
Tohle máš místo sochy. Fanoušci se vysmívají superhvězdě, truc ji vychází draho
Hokejový brankář Connor Hellebuyck v srpnu veřejně požádal o výměnu z Winnipegu, ale stále se nedočkal. A protože ani nenastoupil do práce, klub ho suspendoval. Mezitím vznikl virální web, který v reálném čase počítá, o kolik peněz už superhvězdný Američan kvůli trucování přišel.
Němci dopadli podezřelé ze žhářství v Polsku, jde o hybridní válku, uvedl Tusk
Polský premiér Donald Tusk v pondělí podle agentur oznámil, že německá policie na polskou žádost zadržela dva turecké občany, kteří jsou podezřelí, že v září u Varšavy podpálili pozemní stanici společnosti Starlink. Šéf polské vlády to označil za další akt hybridní války. Za sabotáží stojí Rusko, prohlásil podle médií polský ministr pověřený koordinací zvláštních služeb Tomasz Siemoniak.
Jemenci vjeli do rebelů jako kavalerie. Ti označili kruté scény za válečný zločin
Místo obrněných transportérů pick-upy, místo organizovaného ústupu chaotický útěk přes pláž. Záběry z Jemenu ukazují, jak provládní síly pronásledují poražené Húsíe. Ti mluví o válečném zločinu.