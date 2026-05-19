Kmoníček mění působiště. Zamíří na post velvyslance na misi u OSN, potvrdil Babiš

Poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček by měl působit jako velvyslanec Česka při OSN, řekl v úterý premiér Andrej Babiš (ANO) Deníku.cz. O odchodu diplomata, který se funkce poradce pro národní bezpečnost ujal na začátku roku, spekulovala média delší dobu. Babiš doplnil, že zatím neví, kdo Kmoníčka nahradí. V kontextu kritiky počtu vládních zmocněnců řekl, že možná nikdo.
Pozici poradce pro národní bezpečnost vytvořil bývalý kabinet Petra Fialy (ODS) v roce 2022. Od počátku v ní působil Tomáš Pojar, který skončil v polovině prosince spolu s nástupem Babišovy vlády. „Je to v plánu,“ odpověděl v úterý Babiš na dotaz, zda by měl Kmoníček působit při OSN. Kdo ho nahradí, zatím neví. „Pravděpodobně nikdo, jsem stále kritizován, že tady máme moc lidí,“ podotkl.
Obsazení stálé mise v New Yorku bylo součástí balíku nominací velvyslanců, které koncem ledna zrušila Babišova vláda. Ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé) tehdy uvedl, že je chce vybrat znovu, transparentně a v souladu s prioritami nové vlády. Kabinet později schválil doporučení na vyslání 16 lidí do vedení velvyslanectví a stálých misí.
Prezident Petr Pavel před týdnem řekl, že se s Babišem dohodl v souvislosti s návrhy nových velvyslanců na čtyřech změnách. Komentovat je odmítl. Jména velvyslanců musí podepsat prezident. Pavel několikrát uvedl, že respektuje snahu nynějšího kabinetu mít v některých zemích lidi, ke kterým má větší důvěru.
Poradce pro národní bezpečnost je poradním orgánem vlády v bezpečnosti a obran. Patří do organizační struktury úřadu vlády a jmenuje ho a odvolává vláda na návrh premiéra, kterému je podřízený. Podílí se na koordinaci činnosti státních orgánů v bezpečnosti a obraně. Na základě rozhodnutí vlády zastupuje premiéra při jednáních s cizími státy a mezinárodními organizacemi ve věcech bezpečnosti a obrany.
Kmoníček působí na ministerstvu zahraničí od roku 1995. Mimo jiné byl v letech 1999 až 2001 a 2009 až 2010 náměstkem ministra, mezi roky 2001 a 2006 působil jako velvyslanec ČR při OSN v New Yorku. V letech 2006 až 2009 byl velvyslancem ČR pro Indii, Bangladéš, Nepál, Maledivy a Srí Lanku, mezi roky 2010 a 2013 vedl ambasádu v Austrálii a v letech 2017 až 2022 v USA. V letech 2013 až 2017 působil za prezidenta Miloše Zemana jako ředitel zahraničního odboru prezidentské kanceláře. Velvyslancem ve Vietnamu byl od roku 2022.
