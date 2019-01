Běžný uživatel by Apple Store v Praze neocenil. Měl by nulový přínos, míní experti

Nelze čekat, že by měl Apple Store v Praze pro zemi nějaký velký přínos, komentují odborníci nejnovější nápad premiéra Andreje Babiše. Ten po jednání s generálním ředitelem Applu Timem Cookem na Světovém ekonomickém fóru ve švýcarském Davosu uvedl, že už se plánem začal zabývat koordinační tým. Obchod by dle expertů možná přilákal pár fanoušků ze zahraničí, ale nelze čekat davy. Konkurence není daleko od Prahy.

Pokud chtějí čeští příznivci proslulé americké firmy s nakousnutým jablkem v logu zamířit do některého z oficiálních obchodů této značky, zvaných Apple Store, musí odcestovat minimálně do Drážďan či do Vídně. Pro ně by pražská pobočka byla jistě zajímavou novinkou. Firma se totiž v těchto obchodech snaží svůj fanklub všemožně zaujmout. Pořádá v nich volně přístupné prezentace a školení a fanoušci v nich navzájem debatují o technologických novinkách.

Běžnému zákazníkovi ale nic výjimečného nepřinese. Produkty Apple lze v současnosti koupit v Česku na několika místech v certifikovaných prodejnách, které se rovněž zaměřují výhradně na prodej této značky. "Vzhledem k tomu, že místní prodejci nabízí široké portfolio všech dostupných produktů za ceny srovnatelné se zahraničím, otevřením oficiálního obchodu výrobce se pro české spotřebitele nic výrazného nezmění," říká obchodní ředitel obchodu CZC.cz Tomáš Pilský.

Babiš se však domnívá, že by to přece jenom svůj přínos mohlo mít. "Chceme, aby i naši občané měli možnost mít technologické novinky ve stejný čas jako v těchto zemích. Je to prestižní záležitost," prohlásil o své snaze premiér.

Šéfredaktor internetového portálu Jablíčkář.cz Daniel Pražák však pochybuje, že by to automaticky znamenalo, že všechny novinky této značky budou v Česku dříve než nyní. "Nemyslím si to. V případě Rakouska to tak také není. V tom nehraje roli, jestli u nás Apple Store je, nebo není," říká Pražák.

Přínos pro turismus

Podle Pražáka by kvůli Apple Storu mohli do Prahy cestovat fanoušci značky například z Polska, podobně jako Češi nyní míří do Drážďan a Vídně. Ve východní Evropě totiž není ani jeden. Nelze však očekávat, že by to byly tisíce lidí. Internetový podnikatel a publicista Patrick Zandl se tak domnívá, že jde od Babiše pouze o marketingové prohlášení, které mu má získat politické body. "Ale význam pro zvýšení turistického zájmu to mít nebude," odhaduje Zandl.

Těch, kteří do Česka pojedou jenom kvůli Apple Storu, bude podle Zandla minimum. "Co by to přineslo kromě toho, že turisté, kteří se přijeli podívat na Hrad, navštívili i Apple Store? Nic, nula," konstatuje Zandl a připouští, že pro Apple by naopak Praha mohla být jako turisticky atraktivní lokalita zajímavá.

To uznává i Pražák, i přesto však nepředpokládá, že by zde Apple svou prodejnu otevíral. "Díky Drážďanům a Vídni má Apple tenhle region pokrytý a Praha by byla již navíc. Podle našich informací z minulého roku Apple neplánoval v následujících několika letech Apple Store v Praze postavit a stačilo mu zastoupení, které tady bylo v podobě certifikovaných prodejců," říká Pražák.

Apple Store místo ministerstva pro místní rozvoj

Zatímco odborníci projektu příliš nevěří, premiér Babiš už má i představu, kde by obchod mohl vyrůst. Zamlouval by se mu v budově ministerstva pro místní rozvoj na pražském Staroměstském náměstí. Na dotaz, zda by chtěl firmě budovu prodat, či pouze pronajmout, neodpověděl.

"Je to dobrá nabídka. Historická budova by Apple lákala. Například i v Amsterdamu je Apple Store v historické budově a na první pohled nepoznáte, že to je obchod. Apple se jejich historický ráz snaží zachovat," myslí si Pražák.

Premiér plánuje, že některé z desítek historických budov, ve kterých v Praze sídlí státní úřady, prodá či začne pronajímat. Tedy pokud se mu podaří uskutečnit záměr na vybudování úřednické čtvrti v Letňanech, kam by rád přesunul některé resorty. Současné vedení hlavního města je však proti tomuto záměru, primátor Zdeněk Hřib by na této parcele raději postavil novou nemocnici. Znovu budou o tématu společně jednat příští týden.