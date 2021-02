"Jsi taky darebák, tak zavři oči, ne?" Uplácení v českém fotbale na nových záběrech

Mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let se neuskuteční ani letos. UEFA ho kvůli pandemii koronaviru zrušila stejně jako před rokem, kdy se měl závěrečný turnaj odehrát v Severním Irsku. Letos v létě mělo být pořadatelem Rumunsko.

Svěřenci trenéra české devatenáctky Jana Suchopárka se měli v kvalifikaci za měsíc ve Zlíně utkat s Dánskem, Severní Makedonií a Albánií. Vítěz skupiny by postoupil do play off o sedm volných míst na šampionátu.