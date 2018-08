Bezdomovci ukazují turistům, jak se žije na ulici. Teď jim hrozí, že budou muset skončit

Projekt Pragulic umožňuje bezdomovcům přivydělávat si komentovanými prohlídkami metropole i dalších měst. Nově by měli mít odborné vzdělání, aby mohli pokračovat.

Praha - Průvodci možná budou k výkonu své práce potřebovat živnostenské oprávnění a odborné vzdělání. Předpokládá to návrh novely živnostenského zákona, který sněmovně předložilo pražské zastupitelstvo. Změna by ale měla platit i pro bezdomovce, kteří si přivydělávají jako průvodci pro projekt Pragulic. Většina z nich by nové podmínky nesplnila.

Pokud parlament novelu schválí, budou průvodci nově muset prokázat, že mají pro svou činnost potřebnou kvalifikaci. Tou má být minimálně středoškolské vzdělání v oboru cestovního ruchu nebo historie anebo složení průvodcovské zkoušky. Ta vyžaduje například znalost reálií, dějin, architektury a cizích jazyků.

"Je nepředstavitelné, aby si naši zaměstnanci, kteří si ve většině případů nejsou sami schopni ani vyřídit podporu, udělali podobné zkoušky a sami si za ně zaplatili," řekla zakladatelka projektu Tereza Jurečková. Podotkla ale, že někteří spolupracovníci projektu už potřebnou zkoušku mají, protože i mezi lidmi bez domova jsou bývalí průvodci.

Praha navrhuje, aby se průvodcovství zařadilo mezi vázané živnosti. Chce také také, aby průvodci museli splňovat podmínky nejen pro získání živnostenského oprávnění, ale i k výkonu samotné činnosti.

Zaměstnanci projektu Pragulic, který kromě Prahy funguje i v jiných městech, by se tak novým požadavkům nevyhnuli. Pokud bude zákon schválen, museli by se přizpůsobit do jednoho roku od jeho účinnosti.

Jurečková toto znění zákona kritizuje. "Dnes jsem se doslechla, že když jednou děláme prohlídky, tak jsme průvodci cestovního ruchu a regulace na nás platí. Že je prý jedno, jestli to jsou prohlídky s lidskými příběhy. Já si to ale nemyslím," uvedla. Prohlídky města jsou pro lidi bez domova formou přivýdělku v tíživé životní situaci.

Předsedkyně kontrolního výboru pražského zastupitelstva a iniciátorka návrhu Jaroslava Janderová se ale domnívá, že bezdomovci v práci průvodců nebudou muset končit. "Tematické prohlídky lidí bez domova by mohly být řešeny například ve spolupráci se sociálním odborem hlavního města Prahy," míní.

Jak by bylo možné prohlídky v souladu s navrhovaným zákonem uskutečňovat, ale není jasné. "Řešení nebylo v tuto chvíli ani připravováno, ani komunikováno, ani diskutováno," okomentovala vedoucí ekonomického a metodického oddělení sociálního odboru Hana Prokopová Nesrstová.

"Nemáme na to ani žádné podklady, na základě kterých bychom tuto situaci mohli řešit tak, abychom neporušili zákon," dodala.

Podle Jaroslavy Janderové by návrh měl navíc obecně dopadat i na průvodce, kteří činnost nedělají za účelem zisku. "I průvodce, který vykonává svoji činnost zájmově, by měl mít odpovídající kvalifikaci pro výkon této činnosti. Naším hlavním motivem je snaha o navrácení kvality průvodcovských služeb v Praze," přiblížila.

Tereza Jurečková z Pragulic ale s tímto pohledem nesouhlasí. "Je škoda, že iniciativa, jako je ta naše, a spousta dalších lidí, kteří dělají zajímavé věci ve veřejném prostoru, musí řešit podobné házení klacků pod nohy. A to místo toho, aby se soustředili na svou práci, na kterou navíc z veřejných rozpočtů nechtějí ani korunu," uzavřela.

