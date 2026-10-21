Přeskočit na obsah
Benative
21. 10. Brigita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Domácí

Bezdomovci se pobodali před plzeňským nádražím. Policie řeší pokus o vraždu

ČTK
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

V Plzni před hlavním vlakovým nádražím pobodal dnes kolem 3:30 jeden bezdomovec druhého. Policie podezřelého zadržela. Případ vyšetřuje jako pokus o vraždu, informovala dnes na síti X policejní mluvčí Pavla Burešová.

Policista, policajt, policie, ilustrační fotografie, ilustrační foto
Prostor před hlavním vlakovým nádražím a přilehlý prostor Paluba Hamburk, kudy také chodí lidé k vlakům, patří v Plzni k místům s nejvyšším dohledem ve městě. Ilustrační fotoFoto: HN – Lukáš Bíba
Reklama

"Od rána se zabýváme zvlášť závažným zločinem vraždy ve stadiu pokusu, ke kterému došlo před hlavním vlakovým nádražím v Plzni. Jeden z mužů bez domova měl několikrát bodnout nožem druhého muže bez přístřeší. Podezřelý je zadržen a budou s ním prováděny procesní úkony," uvedla zatím bez dalších podrobností policie. Poškozeným byl podle Burešové čtyřicetiletý muž, podezřelý je o pět let mladší.

"Záchranáři na místě ošetřili čtyřicetiletého muže, který utrpěl četná bodnořezná poranění. Po ošetření byl muž při vědomí transportován do zdravotnického zařízení," řekla mluvčí záchranné služby Karolína Korčíková.

Související

Prostor před hlavním vlakovým nádražím a přilehlý prostor Paluba Hamburk, kudy také chodí lidé k vlakům, patří v Plzni k místům s nejvyšším dohledem ve městě. Zdržuje se tam celý den množství lidí bez přístřeší. Kromě posíleného kamerového systému tam policisté i strážníci provádějí denně několik kontrol.

Loni tam zkontrolovali policisté 4858 lidí a strážníci 5517, letos to bylo za první pololetí 3646, respektive 4357 lidí. Loni evidovali policisté v Nádražní ulici 154 přestupků a 55 trestných činů, letos za pololetí 84 přestupků a 26 trestných činů. Městská policie v Šumavské a Nádražní ulici řešila do poloviny září 3090 událostí, loni za stejné období 3593 událostí.

Reklama
Reklama
Související

Město tam zřídilo i služební místnost strážníků a nyní posiluje opatření, aby se kolem nezdržovali lidé bez domova. Na pořádek a bezpečnost v budově nádraží včetně podchodů, peronů a kolejiště dohlížejí také bezpečnostní agentury najímané Správou železnic jako vlastníkem budovy.

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Trump AI
Trump AI
Trump AI

Zaskočil Kyjev i Trumpovy lidi. Byl to Musk, kdo oslepil Ukrajinu, píše vlivný deník

Byl to americký miliardář Elon Musk, kdo nařídil omezení rychlosti vojenské verze satelitního internetu Starlink, na který spoléhá ukrajinská armáda. Napsal to deník The Wall Street Journal s odvoláním na své zdroje. Krok z minulého týdne ochromil některé ukrajinské útočné drony i bezpilotní prostředky určené k zachytávání ruských dronů a vyvolal zmatek v Kyjevě i v Bílém domě.

Independent member for Indi Helen Haines reacts while speaking to journalists in the Press Gallery at Parliament House in Canberra
Independent member for Indi Helen Haines reacts while speaking to journalists in the Press Gallery at Parliament House in Canberra
Independent member for Indi Helen Haines reacts while speaking to journalists in the Press Gallery at Parliament House in Canberra

Australská poslankyně přišla už i o druhou nohu. Útočník je před soudem

Australská poslankyně Helen Hainesová kvůli pondělnímu automobilovému útoku přišla i o druhou nohu, uvedl podle webu ABC její manžel. Muž, který do ženy najel autem, ve středu stanul před soudem a setrvá ve vazbě až do dalšího únorového líčení. Třiačtyřicetiletý Brendan Nugente je obviněn z několika trestných činů. U soudu nepromluvil. Jeho obhájce uvedl, že trpí vzácnou neurologickou poruchou.

Reklama
Reklama
Reklama
Reklama