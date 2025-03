Bez práce nejsou koláče, varuje Jurečka. Řekl, kdo už nebude dostávat sociální dávky

Do poslední chvíle sváděl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka boj o to, jestli prosadí ve sněmovně tzv. superdávku - tedy změnu ve vyplácení sociálních dávek. Když těsně po schválení přišel v tomto týdnu mezi novináře, Aktuálně.cz se ho zeptalo, zda schválené změny řadu jednotlivců a rodin nepoškodí. Podle Jurečky přijdou o státní dávky jen ti, kteří si peníze nezaslouží.

"Jedna třetina bude mít nižší podporu než nyní," přiznal v odpovědi pro Aktuálně.cz lidovec Marian Jurečka, který hned začal vypočítávat, na koho budou mít změny největší negativní dopad. Podle něj přijdou o dávku například domácnosti, které mají čistý příjem 55 tisíc korun měsíčně. "Nemyslím si, že při tak vysoké hladině příjmů máme někomu takovému dávat ještě dávku z peněz daňového poplatníka," prohlásil.

Méně peněz dostanou také nezaměstnaní, kteří jsou v evidenci déle než půl roku. "Mohou pracovat. Jsou zdraví. A přesto nepracují. I po půl roce odmítnou veřejnou službu a řeknou, že nechtějí dělat nic. Potom my jim dávkovou podporu zastavíme," upozornil s tím, že u podobných skupin obyvatel snížení nastane, jestli své chování rychle nezmění.

"U některých skupin obyvatel, které mají poměrně vysoké příjmy, bude dávková podpora omezena, nebo úplně skončí. A u některých skupin obyvatel prostě bez práce nejsou koláče," připomněl známé české přísloví v narážce na ty, kteří dlouhodobě odmítají práci. Jednou z hlavních snah je podle Jurečky dostat více nezaměstnaných do pracovního poměru. "Kdo může pracovat a je zdravý, ale nepracuje, tak si nemá sahat na podporu z peněz, které jsou jiných daňových poplatníků," soudí.

Jak ale ukázalo středeční projednávání ve sněmovně, zejména u návrhu zákona o dávce státní sociální pomoci se Jurečkovi nepodařilo získat hlasy poslanců ANO, SPD a Pirátů. Pro bylo 97 poslanců, 83 se zdrželo a čtyři byli proti. Opoziční poslanci například tvrdili, že ministr měl podpořit větší skupinu zranitelných osob nebo změkčit některé podmínky pro získání dávek.

Jurečka následně hájil schválené znění a poukazoval například na to, že jedna třetina příjemců dávek je bude mít naopak vyšší, protože se například zvyšuje věk dětí samoživitelek a samoživitelů, které budou podporu dostávat. Naopak kritizoval požadavky opozice, protože podle něj by znamenaly příliš velký zásah do výdajů státu. "Návrhy opozice by znamenaly výdaje v řádech více než desítek miliard korun. Už teď může revize dávek znamenat zvýšení dávek za šest miliard korun. Takže tyto změny neděláme proto, že bychom chtěli ušetřit," řekl lidovecký člen vlády.