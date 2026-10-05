Bez mobilu, bez GPS hodinek. Rodiče se bouří proti zákazu: Jak zjistíme, že jsou děti v pořádku?

Rodiče menších dětí řeší palčivý problém: vláda chce spolu s mobilními telefony zakázat ve školách i takzvané GPS hodinky. Tedy chytrá zařízení, která hlídají pohyb nositele. Vadí jim, že kvůli tomu nebudou mít jistotu, jestli jsou jejich děti v pořádku. Zapovězení chytrých hodinek může také znamenat, že se s potomky v případě potřeby nespojí.
„Je to paradox: Záměrně jsme naší dceři nepořídili mobilní telefon, aby si nezvykala na pochybný obsah na TikToku a jiných sociálních sítích. Navíc jsme nechtěli, aby jí mobil odváděl pozornost při vyučování,“ popisuje matka desetileté dívky Kateřina Fletcher.
Místo toho dceři koupila raději GPS hodinky. „Přece jen potřebujeme vědět, jestli dcera v pořádku dorazila do kroužku, nebo se s ní domluvit na organizaci dne,“ dodává.
Jenomže nakonec to vypadá, že i s tímto řešením narazí. Stopku by totiž měly dostat i GPS hodinky.
Jejich užití znemožní plošný zákaz, který ve sněmovně společně předložili premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba za ANO). Zákaz se nebude týkat jen původně avizovaných mobilních telefonů, ale všech elektronických komunikačních zařízení. Tedy i hodinek, které používá i dcera Kateřiny Fletcher.
V návrhu, který právě leží ve školském sněmovním výboru, se k tomu přímo píše: „Děti a žáci nesmí při vzdělávání a s ním souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb používat mobilní telefon nebo jiné elektronické komunikační zařízení.“ Novelu už posvětila i vláda.
Zákaz by měl platit pro všechny děti prvního stupně – bez ohledu na to, jestli chodí na základní školu, nebo navštěvují šestileté a osmileté gymnázium. Týkat se bude i pobytu v družinách a jídelnách.
Výjimku dostanou jen ratolesti, které telefon potřebují kvůli svému zdravotnímu handicapu. Mobil bude povolený i tam, kde ho budou chtít školy zapojit do výuky.
„Jsou neškodné, mají školní mód“
Proti novele se zvedla vlna odporu. Protestují nejenom rodiče, ale i část poslanců. Hodinky jsou totiž podle nich neškodné – dají se nastavit do školního módu, aby děti při vyučování nikdo nevyrušoval. Neobsahují ani žádnou zábavu a hry.
„Dětské chytré hodinky skutečně fungují jinak než chytré telefony – lze v nich jednoduše nastavit klidový režim, který se pak každý den v určenou dobu zapne,“ potvrzuje i Michal Štefan ze společnosti elem6, která tento typ zařízení dodává na trh. Hodinky navíc obsahují takzvané SOS tlačítko pro případ nouze.
„Připravujeme pozměňovací návrh, který by GPS hodinky ze zákazu vyčlenil,“ řekl Aktuálně.cz lidovecký poslanec Marek Výborný. S nespokojenými rodiči je podle svých slov v kontaktu, oslovit chce i ministra školství Roberta Plagu.
„Pokusím se ho přesvědčit, aby svůj plán přehodnotil a přiklonil se spíš k řešení bez zákazu chytrých hodinek. „Ty slouží opravdu jen jako hlídače, nejde se přes ně nikam připojit – školáci se nedostanou ani na internet, ani na sociální sítě,“ vysvětlil Výborný.
Se zákazem nesouhlasí ani Renáta Zajíčková z ODS. „I my připravujeme pozměňovací návrh. Ten ale bude mnohem rozsáhlejší: budeme chtít z omezení úplně vyjmout víceletá gymnázia. Chceme, aby tam mohly děti elektronická komunikační zařízení používat. A to všechna, tedy včetně mobilních telefonů,“ řekla.
Řada dětí totiž na tyto školy dojíždí a potřebuje si podle ní naplánovat svůj harmonogram. „Může se jim během dne měnit rozvrh nebo přijít nějaká nečekaná událost. Pak je důležité, aby si dokázaly najít adekvátní spoj domů a domluvit se s rodiči,“ přibližuje.
„V Austrálii se mladí zákazu vysmívají“
Mobilní telefon navíc podle ní slouží k tomu, aby si děti dělaly přípravy nebo zápisky. „Další si do něj fotí studijní materiály nebo tam mají různé školní aplikace,“ pokračuje Zajíčková.
„Ostatně jaký efekt měl zákaz v Austrálii, už se ukazuje. Bylo to naprosté fiasko. Mladí lidé to obcházejí a vysmívají se tomu,“ popisuje.
Novinka tak podle ní jen zbytečně zaplevelí zákon, který se pak bude muset při neúspěchu opatření znovu měnit. Většina škol už totiž podle Zajíčkové určitá pravidla má – některé školy mobilní telefony samy úplně potlačily, jiné je povolují jen pro výuku.
Na to upozorňuje i květnové šetření ministerstva školství, podle kterého si vlastní normy pro telefony stanovilo 93 procent škol.
Podle mluvčího úřadu Ondřeje Macury je ale odpor rodičů a poslanců přehnaný, hlavní slovo podle něj pořád budou mít školy.
„Cílem návrhu není zakázat vlastnictví či nošení zařízení, ale jejich používání ve škole. Konkrétní organizační opatření, včetně případného způsobu ukládání zařízení po dobu výuky, budou i nadále do určité míry v kompetenci konkrétních škol,“ napsal přímo Aktuálně.cz.
Ty si podle něj budou moct říct, jak striktní při vymáhání omezení budou.
„A co se týká výjimek - návrh novely v současné podobě počítá především s výjimkami ze zdravotních důvodů a z důvodu speciálních vzdělávacích potřeb,“ doplnil. Jakékoliv další odchylky podle něj úřad neplánuje.
Mohlo by vás zajímat: Jak vidí ministr školství Robert Plaga používání mobilních telefonů ve školách.
Odhalili vliv mozkových buněk na emoce. Nobelovu cenu získali Američan a dva Němci
Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství v pondělí získali Američan Karl Deisseroth a Němci Peter Hegemann a Georg Nagel za výzkum fungování nervových buněk v mozku. Oceněni byli za objevy týkající se "světlem řízených iontových kanálů a optogenetiky", uvedl švédský Karolínský institut, který cenu uděluje.
Stál od dob Kolumba. Jedna z největších havajských ikon teď náhle zmizela
Na okraji největšího havajského ostrova stál déle, než Evropa ví o Americe, teď přišel jeho konec. Ikonický oblouk se zřítil do oceánu, aniž by bylo přesně známo, kdy k tomu došlo. Jak je to možné?
Kluci to vidí jinak než holky. Do kin míří volné pokračování ikonických Samotářů
Filmem Kluci to vidí jinak než holky scenárista a režisér David Ondříček volně navazuje na svůj druhý celovečerní snímek Samotáři z roku 2000. Autorskou komedii, která s humorem, drsností i nadhledem reflektuje mezigenerační vztahy, krizi identity i tlak konzumní doby, uvedou tuzemská kina od 22. října. Snímek kombinuje civilní dialogy s výraznou hudební stopou.
Problém pro Putina? Polovina rafinerií je mimo provoz, Ukrajinci navíc přitvrdí
Ukrajinské útoky vyřadily z provozu už více než polovinu ruských rafinérských kapacit. Oznámil to ukrajinský ministr obrany Jevhen Hmara s tím, že jde o výsledek koordinované kampaně dálkových úderů zaměřených na oslabení ruské válečné ekonomiky. Čísla je ale složité nezávisle ověřit.
Německu hrozí násilný konflikt s Ruskem, varoval šéf zpravodajců v Bundestagu
Německu hrozí, že bude vtaženo do násilného konfliktu s Ruskem, a hrozba útoků na cíle v Německu zůstává reálná. V pondělí to řekl šéf Spolkové zpravodajské služby (BND) Martin Jäger poslancům Spolkového sněmu. Právě Rusko v současnosti představuje pro Německo největší hrozbu, přičemž akce nízké intenzity namířené proti členským státům NATO už nejsou výjimkou, upozornil Jäger.