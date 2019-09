Bez komentáře. Jednou se k tomu vyjádřím, možná až nebudu v politice, řekl Babiš

Premiér se ke zvratu v kauze Čapí hnízdo poprvé vyjádřil až v pátek odpoledne. Na tiskové konferenci po jednání se zdravotními pojišťovnami však rozhodnutí státních zástupců příliš komentovat nechtěl. "Mluvil jsem jen s advokáty, kteří mi potvrdili, že to zastavení skutečně přišlo. Je to dokument, který obsahuje asi 90 stran, takže já bych to nerad komentoval," řekl premiér.

Dodal však, že pro něj zastavení stíhání není překvapením. Už před více než rokem podle něj státní zástupce uvedl, že závěr policie, tedy že došlo k trestnému činu, nemusí být konečný ani hodnověrný, pokud nebude podpořen důkazy.

Zopakoval svou oblíbenou domněnku, že pokud by nevstoupil do politiky, lidé by o Čapím hnízdě nic nevěděli, protože je to dvanáct let stará věc. "Důležité je, aby mě občané hodnotili podle toho, co jsem udělal v politice. Já se k tomu jednou vyjádřím, možná až nebudu v politice, ale v tuto chvíli by to ještě bylo předčasné," dodal premiér.

Na doplňující otázky však jen znovu zopakoval, že se k rozhodnutí žalobců nechce vyjadřovat. K odpovědi ho nakonec vybídla až otázka, zda si nemyslí, že po čtyřech letech uzavřeli žalobci vyšetřování pod tlakem.

"Tady byla tři a půl roku roku mediální štvanice na mě a na moji rodinu. A pokud na náměstích řvali někteří lidé, že Babiš patří do vězení a titulky na antibabišovských serverech volaly po deseti letech vězení a u toho byly moje fotky, tak nevím, kdo byl pod tlakem," reagoval Babiš.

Odmítl také, že by přímo on sám některými svými výroky mohl ovlivnit rozhodnutí žalobců. "To, že jsem řekl, že jsem přesvědčen o nevině, to je moje vyjádření, to není žádný tlak. Ten tlak naopak přicházel z médií, která to vysílala v přímém přenosu. Já jsem byl od začátku přesvědčen o nevině těch lidí, kteří byly stíháni," řekl Babiš.

Dodal, že se naopak snažil hodnocení české justice a státního zastupitelství vyhýbat. "Naše justice je nezávislá, jsem rád, že to tak dopadlo," uzavřel.