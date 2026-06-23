„Bez hůlek neusmažím ani řízky.“ Jak Kmoníček i Sue Nguyen zahájili unikátní výstavu

Velká slavnostní brána, bagetky banh mi, plastové židličky a v neposlední řadě desítky osobností, které jsou Vietnamci i Čechy zároveň. Odstartovala výstava Little Hanoi, Next Generation, která odhaluje příběhy jedné z nejpočetnějších menšin v Česku. Během vernisáže došlo na veselé proslovy i pár překvapení. Podívejte se výběr fotek webu Aktuálně.cz, jenž je hlavním mediálním partnerem výstavy.
„Nevím, zda to tak bylo naplánované, ale vrátilo mě to do Vietnamu,“ okomentoval červnové teploty a dusno uvnitř holešovické haly 11 spolumajitel cateringové agentury Milan Nguyen. Ve svém příběhu odhaluje jeden paradox – na rozdíl od svých krajanů nedostal vietnamské jméno. „Rodiče se báli, že by mě ve škole šikanovali. Paradoxně mě pak šikanovali právě proto, že jsem vietnamské jméno neměl,“ přiznal ve svém medailonku.
Takových překvapivých příběhů byste si u vystavených portrétů přečetli hned několik – přesněji 76. Do projektu Little Hanoi, Next Generation se zapojili podnikatelé, umělkyně, novináři, právníci, modelky a další mladí Vietnamci, kteří se v Česku buď narodili, nebo do nenápadné země ve střední Evropě zamířili ve velmi útlém věku.
„Je inspirující, jak přirozeně se tato generace pohybuje mezi dvěma kulturami. Jsou sebevědomou součástí české společnosti, a přitom si nadále uchovávají hodnoty, tradice a rodinné vazby předávané z vietnamského prostředí. V mnoha ohledech v sobě ztělesňují to nejlepší z obou zemí,“ řekl redakci Aktuálně.cz vietnamský velvyslanec Hoai Nam Duong.
Další program již ve středu
Již ve středu 24. června proběhne v rámci výstavy Little Hanoi, Next Generation druhý doprovodný program. Tentokrát půjde o Story Night – sérii prezentací a přednášek tváří druhé generace Vietnamců.
Návštěvníkům se představí influencerka a spisovatelka Do Thu Trang (známá pod pseudonymem Asijatka), modelka a producentka Tran Viet Chinh a restauratér Tomáš Ngoc.
Středeční program Story Night odstartuje v 18:00 v hale 11 Holešovické tržnice. Lístky si můžete zakoupit na místě i na webu GoOut. Více informací najdete na stránkách LHNG.cz.
Velvyslanec věří, že vietnamská komunita v České republice je nejen dobře integrovaná, ale také významně přispívá k socioekonomickému rozvoji země. Což zmínil i během svého projevu na vernisáži výstavy Little Hanoi, Next Generation: „Představuje most spojující Vietnam a Českou republiku a věřím, že v budoucnu bude hrát stále důležitější roli při posilování dlouhodobého přátelství mezi našimi národy,“ doplnil šéf vietnamské ambasády.
Slam poetry z Vystrčilovy kanceláře
Kromě spoluautorek a vietnamského ambasadora se středeční vernisáže zúčastnil i bývalý velvyslanec ve Vietnamu, budoucí šéf Stálé mise ČR při OSN v New Yorku a poradce pro národní bezpečnost Hynek Kmoníček. Toho doplnila vedoucí Českého centra v Hanoji Dana Brabcová, podcasterka Thuy Duong Nguyen Trinh či předseda spolku Viet Up, Duc Anh Le.
Bezesporu největší překvapení si ovšem připravila Sue Nguyen, současná ředitelka Kanceláře předsedy Senátu Miloše Vystrčila. Před přítomnými hosty totiž odhalila svou zálibu ve slam poetry a během svého představení místy ostře řízla do vyrůstání na pomezí dvou zcela odlišných světů, „tržnicových“ stereotypů i Krušnohoří.
Jiné návštěvníky zase zaujaly reklamní předměty s nápisy, nad kterými se pobavili nejen „čeští Vietnamci“. Zatímco nápis „Bez hůlek neusmažím ani řízky“ na hrníčku nepotřebuje žádné podrobnější vysvětlení, hříčka „7. pád s kým, sờ chim“ si už někteří kolemjdoucí museli přeložit na mobilu.
Než výstava Little Hanoi, Next Generation zamířila do Prahy, stihla se objevit ještě loni v Hanoji v rámci Photo Hanoi Biennale 2025 a podpořila tím i výročí 75 let česko-vietnamských diplomatických vztahů. Portréty si prohlédl zmíněný šéf horní komory Vystrčil během své listopadové návštěvy Vietnamu, letošnímu pokračování v hlavním městě České republiky pak udělil i záštitu.
„Malá Hanoj“ už byla ve velké Hanoji
Třebaže jde po formální stránce o identickou výstavu jako v Hanoji, ta pražská se dočkala nejednoho výrazného rozdílu. „Pokaždé, když vytvářím výstavu, je dělaná přímo pro daný prostor. Několikrát tam přijdu, vytvářím fyzický model a zkouším, co mi dovolí, co je možné,“ vysvětlila koncept spoluautorka výstavy Vendy Mlejnská.
„Proto je těžké výstavy porovnávat. Výstava v Hanoji byla menší a působila víc jako ulice – skoro až přeplněná vjemy – a s každým otočením vám nabízela nový pohled,“ dodala.
Co o výstavě říká Bao Nhi Do, producentka LHNG a „markeťačka“ za Viet Up?
„Vernisáž jsem si užila, i když to bylo náročné skloubit s dítětem, které tě potřebuje – byla jsem organizačně unavená, ale stálo to za to. Naštěstí mě v tom manžel podporoval od samotného začátku, jelikož věděl, že je to důležité téma.“
„Máme skvělé lidi v týmu Viet Up, na které je spoleh, a bez nich by takové projekty vůbec nevznikaly. Pokud si návštěvník přečte byť jen jeden portrét a na chvíli se zamyslí nad životní cestou někoho jiného, pak výstava splnila svůj účel.“
Pokračování výstavy Little Hanoi, Next Generation v Praze je oproti hanojské variantě o něco prostornější. „Díky tomu se nám sem podařilo dostat všechny portrétované i příběhy. Se spoluautorkou projektu Štěpánkou Stein jsme využily jemnost prostoru a výstavu koncipovaly jako místo, kde můžete zůstat hodiny. Pro mě to má až zenovou atmosféru,“ doplnila fotografka.
Samotné portréty vznikaly v ateliéru DC Space, první focení portrétovaných tváří proběhlo před dvěma lety.
„Musely jsme vytvořit takový koncept, který je nosný pro téměř 80 portrétů. Propojuje je, ale zároveň dává každému člověku jeho vlastní prostor a zachycuje jeho identitu. Ale lidi jsou lidi a je jedno, jestli fotíte Čechy, Vietnamce, Američany nebo kohokoli jiného. Ke každému musíte přistupovat individuálně – někoho těší stát před objektivem. Někomu musíte věnovat větší péči a pomoci mu překonat jeho stud,“ přiblížila vznik snímků Mlejnská.
Česko-vietnamský film v Tchaj-peji?
Výstavu navštívila také Markéta Lipold Záhumenská, ředitelka Českého centra v Tchaj-peji, která má s podobnými kulturními akcemi zkušenosti. „Holešovická tržnice se na chvíli skutečně proměnila v malou Hanoj a já měla pocit, jako bych ještě stále byla v Asii,“ pochválila autorky výstavy i kolegy z ústředí Českých center.
„Tento dojem pramenil právě z drobných detailů, jako je zavěšení fotografií na způsob asijských závěsných svitků či stojan s květinami a blahopřáním před vchodem. Na Tchaj-wanu se jedná o naprosto běžné věci, ale v české kultuře je to dost unikátní,“ soudí Záhumenská.
Co říká o výstavě designérka Le Ha?
„Jsem ráda a cítím vděčnost, že takový projekt vznikl. Zároveň jsem hrdá na všechny, kteří se k projektu připojili, a i na ty, kteří výstavu navštíví. Myslím, že každý z nás někdy zažil pocity nejistoty nebo sebezapření. Přečíst si jednotlivé příběhy, setkat se s ostatními a poslechnout si, kam se ve svém životě posunuli a kde našli své místo, může být inspirací a oporou pro ty, kteří svou cestu stále hledají.“
I na Tchaj-wan se probily příběhy českých Vietnamců. Na jaře se dočkal tchajwanské premiéry snímek Letní škola: 2001 od režiséra Dužana Duonga. A co se týče propojení s projektem Little Hanoi, Next Generation, shodou náhod s fotografkou Štěpánkou Stein rovněž chystá Lipold Záhumenská výstavu Radost a skrýš.
Ta bude v Tchaj-peji otevřena již na začátku září. „Věřím, že sdílení lidských příběhů a jejich tváří napříč kontinenty nám pomůže se lépe poznat a navázat vazby, které by jinak nemohly vzniknout,“ dodala Záhumenská.
Výstava o identitě druhé vietnamské generace v Česku potrvá až do 11. července 2026, ve všední den ji můžete navštívit od 13:00 do 20:00, o víkendu pak od 11:00 do 18:00. Lístky si můžete zakoupit na portálu GoOut i na místě. Hlavním mediálním partnerem výstavy Little Hanoi, Next Generation je deník Aktuálně.cz. Více najdete na stránkách lhng.cz.
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