Jakákoli iluze, že by Česká republika mohla zajistit svou bezpečnost a prosperitu sama bez vazeb vytvořených v Evropské unii a Severoatlantické alianci (NATO), je velice nebezpečná. Na úvod úterního velitelského shromáždění to řekl prezident Petr Pavel. Je podle něj v životním zájmu Česka, aby bylo co nejspolehlivějším členem obou institucí, k čemuž je potřeba plnit závazky.
„Není možné říct, že bezpečnost je naší prioritou, ale musí to být také podpořeno konkrétními kroky,“ uvedl prezident.
ČR podle něj musí plnit své závazky, aby byla vnímána jako důvěryhodná a při řešení problémů konstruktivní.
Pavel v projevu ocenil vystoupení náčelníka generálního štábu Miroslava Hlaváče. „Jsme v době, kdy skutečně nemůžeme už chodit kolem horké kaše, případně používat politicky korektní vyjádření. Je třeba jasně pojmenovávat rizika a hrozby, kterým čelíme,“ prohlásil prezident.
Situace ve světě se podle něj dlouhodobě nezlepšuje a v nejbližších letech ani nebude. Zmínil pokračující válku na Ukrajině i rizika, která může přinést potenciální příměří.
„Přechod zpátky do standardního mírového stavu bude trvat roky a ponese s sebou mnoho různých výzev, včetně rizika zvýšené migrace, proliferace zbraní, frustrace lidí, kteří několik let pouze válčili a budou mít problém zařadit se zpátky do mírového života,“ podotkl.
Pozornost je podle něj potřeba věnovat také rostoucí roli Číny. „Nepřistupuje k prosazování svého vlivu stejnou cestou jako Rusko, používá mnohem jemnější nástroje, ale její snaha o globální dominanci je naprosto zřejmá,“ uvedl. Země podle něj mimo jiné významně buduje svůj vojenský potenciál.
Spojené státy pak podle Pavla dávají už několik let najevo, že Rusko a Evropa nebudou jejich strategickou prioritou. Evropa se tak bude muset více spoléhat na vlastní schopnosti, které musí budovat kolektivně.
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