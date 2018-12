Betlémské světlo dorazilo do katedrály svatého Víta, plamínek z Lince dovezli skauti

Skauti v neděli přinesli světlo z Betléma do katedrály svatého Víta na Pražském hradě. Převzal ho od nich nový apoštolský nuncius Charles Daniel Balvo, který tam sloužil mši ke třetí adventní neděli a představil se tak českým věřícím. Po obřadu zažehl vatikánský velvyslanec svícen v transeptu katedrály, odkud si lidé mohou odnést betlémské světlo do svých domovů.

"Betlémské světlo je symbol přátelství, míru a překonávání hranic a bariér mezi lidmi," vysvětlila po mši zástupcům médií tisková mluvčí Junáka Barbora Trojak. "Dostane se rozhodně do všech okresních měst," dodala s tím, že na šíření světla se podílejí nejen stovky skautů, ale také knihovny, hasiči nebo různé místní spolky.

Vánoční plamínek nejprve tradičně přeletěl z Betléma do Rakouska, kde ho skauti z jednotlivých evropských států obdrželi při slavnostní bohoslužbě, jež se letos uskutečnila v Linci. Čeští skauti odtud světlo převezli v sobotu večer do Českých Budějovic a v noci také do Prahy.

V neděli se plamínky začaly díky dobrovolníkům šířit prostřednictvím vlakových spojů do všech koutů ČR, což koordinují skauti z Brna. Betlémské světlo už dorazilo také do brněnské katedrály svatého Petra a Pavla a do olomoucké katedrály svatého Václava.

Ve svatovítské katedrále přivítal vatikánského velvyslance v úvodu mše pražský arcibiskup Dominik Duka. V závěru pak vyzdvihl, že je to poprvé v historii státu, kdy se nuncius uvedl při liturgii česky. Rodák z New Yorku Balva, který před příjezdem do Prahy působil v Nairobi, přečetl v češtině s pečlivou výslovností celé kázání i texty modliteb. V ČR už dříve pobýval, a to jako rada Apoštolské nunciatury.

Nový papežský nuncius oficiálně přicestoval do České republiky 22. listopadu, 6. prosince pak předal prezidentovi ČR pověřovací listiny. Papežský stát v tuzemsku neměl nejvyšší diplomatické zastoupení od letošního března, kdy z ČR odcestoval Balvův předchůdce Giuseppe Leanza.

Betlémské světlo letos přijelo do Česka už potřicáté. Poprvé se do tehdejšího Československa dostalo v roce 1989, kdy ho exiloví skauti přivezli pod sochu sv. Václava v Praze. Stalo se tak pouhých několik dní poté, co byl skauting potřetí obnoven po mnohaletém zákazu komunistickým režimem. Přehled letošních akcí, na nichž mohou zájemci světlo získat, je na webu www.betlemskesvetlo.cz.