Betlémská hvězda před Vánocemi opět zazáří na nebi, stane se tak po téměř 800 letech

Narození Spasitele podle biblické tradice předcházel zvláštní astronomický úkaz, popisovaný jako Betlémská hvězda. Právě ona měla přimět tři mudrce z východu (známé jako tři krále) k pouti za narozeným Ježíškem, kterému se přišli poklonit. Odborníci se shodují, že šlo s největší pravděpodobností o konjunkci Saturnu a Jupiteru, která bude před letošnímu Vánocemi k vidění poprvé od roku 1226.

Obří plynné planety Jupiter a Saturn bude možné od počátku prosince sledovat jako dva výrazné zářící body na obloze hned po západu slunce, nízko nad jihozápadním obzorem, přičemž první jmenovaná je z onoho páru tou jasnější. Den za dnem se pak k sobě budou pozvolna přibližovat, a to až do pondělí 21. prosince, kdy dojde k takzvané konjunkci, tedy nebližšímu možnému přiblížení obou planet, kdy vizuálně téměř splynou v jednu výrazně zářící "hvězdu".

Ačkoliv ke konjunkci obou planet dochází zhruba každých dvacet let, většinou jsou od sebe mnohem dále, letošní astronomický úkaz tak bude vskutku výjimečný. Obě vesmírná tělesa se k sobě totiž přiblíží na pouhých 6 úhlových minut, tedy jednu pěti průměru měsíčního disku a pro běžné pozorovatele tak na noční obloze splynou v jedno.

Takové přiblížení se odehrálo naposledy v roce 1623, tedy téměř před 400 lety, kdy však nebylo ze Země vůbec pozorovatelné. "Tehdy se planety nacházely poblíž Slunce, takže zmizely v jeho záři a nikdo je nemohl sledovat. Za opravdu snadno pozorovatelnou a velmi těsnou konjunkcí Jupiteru se Saturnem se tak musíme vypravit celých 794 let zpátky, do roku 1226," popisuje Pavel Suchan z Astronomického ústavu AV ČR. Letošní přiblížení tak bude opravdu výjimečné a znovu se zopakuje až za šedesát let. Úkaz bude navíc možné sledovat pouhým okem, bez nutnosti použití dalekohledu.

Mnozí odborníci se domnívají, že právě podobné setkání Jupiteru a Saturnu v roce 7 před naším letopočtem bylo tehdejšími astrology považováno za zjevení oznamující příchod Spasitele, o němž podle Matoušova evangelia hovořili "mudrci z východu", kteří se přišli novému králi poklonit. Takzvaná Betlémská hvězda je tak silně spjata se symbolikou Vánoc a s narozením Ježíše Krista.

Proč jde o tak vzácný astronomický úkaz?

"Planeta Jupiter oběhne Slunce jednou za 11,86 pozemského roku, Saturn se pohybuje ve větší vzdálenosti, takže jeho 'rok' trvá 29,65 let. Zhruba jednou za dvě desetiletí se proto na pozemské obloze sejdou blízko sebe. A někdy dokonce výjimečně blízko sebe. Samozřejmě pouze díky perspektivě, Jupiter od nás bude ve vzdálenosti 762 milionů kilometrů, Saturn asi dvakrát dále," vysvětluje Suchan.

Obě planety bude možné pozorovat v jejich vzájemném přibližování po celý prosinec, na dosah si budou již týden před konjunkcí a velmi zajímavý úkaz nastane také 17. prosince, kdy se v jejich blízkosti ocitne i úzký srpek dorůstajícího Měsíce. Vizuální "splynutí" pak nastane v pondělí 21. prosince a k vidění bude pouhé dvě hodiny.

"Bude-li jasno, na nic nečekejte. Půl hodiny po západu Slunce, kolem 16:30, je hledejte nízko nad jihozápadním obzorem. Planety zapadají už v 18:30, takže pohled z kopce, odkud je dobrý výhled až ke vzdálenému horizontu, bude velkou výhodou. V každém případě je třeba si vybrat místo s nerušeným pohledem k jihozápadnímu obzoru, tedy bez stínění domy, stromy či kopci. Namíříte-li na Jupiter se Saturnem dalekohled s velkým zorným polem, zahlédnete v něm obě planety najednou. A s nimi i čtyři Jupiterovy největší měsíce a ve větších přístrojích dokonce Saturnův prstenec a jeho největší měsíc Titan," radí Suchan.

Zajímavé to bude i den po nejtěsnějším setkání, tedy 22. prosince, kdy planety spatříme v téměř totožné úhlové výšce nad obzorem. To už se ale od sebe budou vzdalovat.