Berní správa: Ochrnutá ruka brigádnici neomlouvá, pokuta 15 tisíc za prodej bonbonů bez EET odpovídá

před 6 minutami

Generální finanční ředitelství vydalo prohlášení, v němž říká, že pokuta 15 tisíc korun za nevydání účtenky EET při prodeji krabičky bonbonů je správná.

Praha/Holešov - Majitel trafiky v Holešově Ondřej Piskač musel zaplatit pokutu 15 tisíc korun za to, že se jeho jednasedmdesátileté brigádnici s částečně nepohyblivou rukou nepodařilo na tabletu vytisknout účtenku elektronické evidence tržeb. Následně se ho zastaly Podnikatelské odbory, které jeho případ zveřejnily na sociálních sítích.

Generální finanční ředitelství (GFŘ) i ministryně financí Alena Schillerová se ohradily s tím, že se jedná o "bulvární práci s fakty" a že pokuta za prodej patnáctikorunové položky byla vyměřena správně. "Ze zveřejněného rozhodnutí je evidentní, že se případ tak, jak je popsán na sociálních sítích, nestal. Nebylo to pouze jednou, kdy příslušný podnikatel zákon o evidenci tržeb nedodržel. Také k tomu musí finanční správa při vyměření pokuty přihlédnout," uvedla Schillerová.

Redakce Aktuálně.cz si proto od Ondřeje Piskače vyžádala zbavení mlčenlivosti pro finanční správu, aby mohla dostat o případu získat bližší informace. "V provozovně poplatníka byly provedeny dvě kontroly zaměřené na prověření plnění povinností zákona o evidenci tržeb, při nichž bylo zjištěno porušování povinností," objasňuje v následném vyjádření mluvčí GFŘ Kateřina Vaidišová.

Piskač však nijak nerozporuje, že se jeho brigádnici během kontrolního nákupu nepodařilo odeslat elektronickou cestou účtenku EET. "Paní měla částečně nepohyblivou ruku, dělaly jí potíže všechny práce s technikou, třeba s terminálem Sazky," popisuje Piskač. Účtenky EET měla brigádnice tisknout z tabletu za pomoci speciální dotykové tužky. "Pravděpodobně něco špatně zmáčkla, spadla jí aplikace a už si s tím nevěděla rady," dodává.

Schillerová neveří, že by tak vysoký trest padl za to, že se zdravotně indisponované obsluze nepodařilo vystavit účtenku. "Pokud by důvodem nedodržení zákona byla zdravotní indispozice, existují v zákoně liberační důvody, které, jsou-li řádně doloženy, mohou vést k neuložení sankce," uvedla ministryně Schillerová.

Finanční správa však reagovala poněkud odlišně s tím, že dlouhodobá zdravotní indispozice nehraje v takových případech roli. "Institut liberace lze aplikovat především na situace, kdy dojde v průběhu provozu k poruše pokladního zařízení či k jiné neodvratitelné a nepředvídatelné události, v důsledku nichž nemůže dojít k řádnému zaevidování tržby, nebo k prokazatelné nenadálé zdravotní indispozici," píše Vaidišová. O nenadálou zdravotní indispozici však v tomto případě nešlo.

Přesto ani ona nijak nerozporovala, že se důchodkyně účtenku snažila při kontrolním nákupu vytisknout. "Nevytištění účtenky nebylo tak zásadní provinění jako neodeslání datové zprávy s tržbou, to je hrubé porušení zákona," uvedla.

Piskač zpochybňuje porušení zákona i během druhé kontroly, kdy už obsluhoval v trafice sám. Sice se mu podařilo účtenku vytisknout, revizoři však i v tomto případě došli k názoru, že porušil zákon. "Pohádal jsem se s kontrolorem. Účtenku dostal,ale tvrdil, že mu ji mám nejdříve vystavit a pak vracet peníze. Já zvolil opačný postup, načež on operoval tím, že účtenku dostal pozdě," popsal Piskač.

Pro finanční správu to byl důvod, aby podnikatelovo chování považoval za opakované porušení zákona a sáhl k pokutě 15 tisíc korun plus tisíc korun na náklady řízení.

Dalším argumentem GFŘ pro výši vyměřené pokuty byl nárůst podnikatelových tržeb po provedených kontrolách. Piskačovi skutečně tržby vzrostly, v období od srpna do října. "Poté, co mě dvakrát vykradli, jsem musel jednu trafiku zavřít. Byly od sebe asi tři sta metrů, tak si postupně zákazníci opět zvykli chodit ke mně," popsal Piskač.

Bez ohledu na to, zda bylo důvodem nárůstu tržeb uzavření nedaleké trafiky, argumentuje finanční správa v rozporu s tím, co před startem EET opakovaně uvedl tehdejší ministr financí Andrej Babiš a jeho tehdejší náměstkyně Alena Schillerová, která dnes resort řídí. Oba tehdy opakovaně slíbili, že nárůst tržeb nebude ani důvod ke kontrole, ani k sankcím. "Pokud půjde jen o rozdíl v tržbách a jinak se poplatník chová standardně, nebude to důvod ke kontrole," uvedla tehdy Schillerová v rozhovoru pro Hospodářské noviny.

Vaidišová potvrzuje, že takový postup finanční správy ministerstvo deklarovalo, týkalo se to však nárůstu tržeb po startu EET v porovnání s obdobím před začátkem nové povinnosti, kdežto Piskačovi narostly tržby až po provedených kontrolách. "Nárůst tržeb tedy nebyl důvodem ke kontrolám, naopak byl zaznamenán až po jejich provedení," uvedla mluvčí.

Piskač nakonec pokutu zaplatil, dnes je v insolvenci. "Poté, co jsem byl dvakrát vykraden se škodou 75 tisíc, už jsme si nemohl dovolit zaplatit 15 tisíc pokuty. Trafika, co mi zbyla, vydělává kolem devíti tisíc čistého," řekl.

Podnikatelské odbory v reakci na to vydaly v pátek prohlášení, v němž samy obvinily ministerstvo financí a finanční správu z nezákonného jednání. "Našli jsme závažná pochybení kontrolující finanční správy a upozornili jsme na ně. Alarmující je nejen samotný způsob jednání a výsledky kontrol, ale také chování ministerstva financí a finanční správy po zveřejnění informací o kontrolách," uvedl předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek. Vyzval proto zástupce obou institucí k účasti na veřejném projednání jejich pochybení.