Bere přes 200 tisíc měsíčně. Poradce Schillerové se pustil do člena rozpočtové rady

Slovní přestřelka mezi dvěma elitními ekonomy pokračuje. Poté, co se poradce šéfky státní kasy Milan Bednář během živého vysílání debaty ostře pohádal s členem Národní rozpočtové rady Petrem Musilem, se slovní potyčky přesunuly na sociální sítě. A zapojil se i premiér Andrej Babiš (ANO) spolu s ministryní financí Alenou Schillerovou. Milan Bednář teď k tomu poskytl deníku Aktuálně.cz vyjádření.
Měla to být běžná diskuse mezi dvěma odborníky v pravidelném pořadu televize CNN Prima News Co na to vaše peněženka. Minulý čtvrtek se jí účastnili ekonomové Milan Bednář a Petr Musil.
Oba komentovali, zda je správné, aby stát zasahoval do cen pohonných hmot, jak se to děje v současné době, kdy vláda každý den určuje maximální cenu paliv pro den následující. Stát tím chce zamezit prudkému zdražování pohonných hmot, které odstartoval konflikt na Blízkém východě.
Musil patří k odpůrcům jakéhokoli státního zásahu do cen. V diskusi vysvětloval, že to může dopadnout i tak, že pohonné hmoty budou na příděl.
Narážel na fakt, že některé benzinky už přestaly naftu prodávat. Vládní strop byl pro ně příliš nízký a prodej se nevyplatí. Mluvil rovněž o tom, že stát zvyšuje podnikatelské riziko a teď na podnikatele dělá dlouhý nos.
„Mně se to nelíbí, tahle rétorika, já myslel, že rozpočtová rada má být nezávislá, a ne tady ta formulace, že tady stát na někoho udělá dlouhý nos,“ reagoval Bednář a obvinil Musila, že porušuje nezávislost rozpočtové rady a navíc prý problematice nerozumí.
„Odpovídám na dotaz, který mi byl položen, tak do toho nemontujte stanovisko rozpočtové rady,“ reagoval Musil.
„Stát na nikoho nedělá dlouhý nos, to je vaše interpretace, která je politická, a to byste neměl dělat,“ vyzval Musila Bednář.
Musil následně kritizoval Bednáře za změnu názoru: „…tady pan docent, který ještě nedávno byl obhájcem volného trhu…“ zaznělo.
Milan Bednář byl ve zmíněném pořadu už několikrát, i moderátor mu připomenul, že byl hlasitým odpůrcem státních zásahů. „Teď máme jinou situaci,“ hájil se Bednář. Je ropná krize a do cen zasahují i ostatní země, vysvětloval. Čeští dopravci by byli podle něj v nevýhodě. „Znovu opakuji, nikdo z toho není nadšený, ale mimořádná situace k tomu vedla,“ obhajoval Bednář zastropování cen.
„No tak fajn, pojďme stropovat ceny potravin ve večerkách,“ poznamenal ironicky Musil.
Do Musila se následující den pustila na sociálních sítích i ministryně financí. „Ještě nezaschl inkoust po jedovatých glosách novináře Petra Musila proti hnutí ANO a už nás kritizuje jako ‚nezávislý‘ expert,“ rýpla si na sociální síti X Alena Schillerová. Narážela na to, že Musil dřív působil v redakci CNN Prima News jako ekonomický expert. Následně pak její post i s videem ukazujícím hádku obou ekonomů sdílel premiér Andrej Babiš.
Bednář i Musil jsou oba považováni za renomované experty. Bednář působí na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické v Praze a ekonomiku veřejně komentuje už několik let. Poradcem ministryně Schillerové je od letošního dubna. Musil je držitelem doktorátu v oboru hospodářská politika na Masarykově univerzitě v Brně a coby člen Národní rozpočtové rady (NRR) působí od listopadu 2022.
Redakce Aktuálně.cz požádala oba o reakci. Petr Musil celou věc komentovat nechtěl. Milan Bednář nicméně reagoval a znovu připomněl, že rozpočtová rada má být nezávislý odborný orgán.
„Pan Musil je placen z veřejných peněz, podle mých informací z webu NRR byly náklady na něj v průměru více než 211 tisíc korun měsíčně hrubého, včetně odvodů a paušální náhrady,“ tvrdí Bednář.
„Myslím, že pan Musil měl argumentovat ekonomicky, nikoliv politicky. Místo toho se začal urážet a v jednu chvíli jsem měl pocit, že ze studia odejde namísto toho, aby mi oponoval ekonomickými argumenty,“ dodal.
Bednář také tvrdí, že kvůli tomu na něj začaly útoky na sociálních sítích ze strany současných i bývalých politiků či lobbistů.
„Jedna paní si například našla fotku, kde jsem vyfocený na plese VŠE s panem docentem Ševčíkem a paní Majerovou, a snažila se tvrdit, že jsem proruský. Dále si vyfotili veřejné údaje z registru smluv ohledně mé poradenské smlouvy na MF ČR a snažili se mě dehonestovat,“ popisuje Bednář.
Narážel také na text prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy, který v souvislosti s popsanou debatou napsal, že Národohospodářská fakulta Vysoké školy ekonomické v Praze, kde působí Milan Bednář, je ostudou. Petr Musil mu k tomu na síti X odpověděl, že děkuje za podporu. „Garantuji, že mě ani jiné mé kolegy z NRR žádní ukřičení lokajové nezastraší. My na rozdíl od nich sloužíme této zemi,“ dodal Musil.
„V této situaci jsem čekal vyjádření celé Národní rozpočtové rady. Věřím, že se k této situaci postaví čelem,“ uvedl k tomu Bednář bez dalších podrobností.
Redakce Aktuálně.cz požádala o vyjádření také ministryni Alenu Schillerovou. „Domnívám se, že pan Bednář velmi trefně nasvítil tendenční vystupování člena NRR, a proto jsem jeho příspěvek ráda sdílela,“ řekla deníku Aktuálně.cz Schillerová. Na dotaz, zda se chce se zástupci rady kvůli tomu sejít, nereagovala.
Už dřív kritizovala rozpočtová rada vládu kvůli rozpočtové politice. A to jak tu předcházející Petra Fialy (ODS), tak tu současnou Andreje Babiše. Rada je zřizována zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Pokud by vláda chtěla fungování rady měnit či jakkoli upravit, musela by zmíněný zákon novelizovat.
