Benzinka žaluje stát za omezování cen paliv. Soudce překvapil rychlou výzvou

Regulace cen pohonných hmot vstupuje do dalšího dějství. A to konkrétně před soud. Benzinka v Kamenici nad Lipou zažalovala stát za to, že musela prodávat naftu pod cenou, čímž jí vznikla ztráta. Soudce Slavomír Novák poté zveřejnil výzvu, které se týká všech pumpařů v Česku.
Stát začal omezovat ceny benzinu a nafty 8. dubna. Od té doby vyhlašuje na každý den maximální ceny paliv. Stalo se tak poté, co prudce začala zdražovat ropa kvůli konfliktu na Blízkém východě, což se následně začalo odrážet do svižně rostoucích cen benzinu a nafty.
„Stát nás donutil kupovat za takové ceny, které nám způsobily ztrátu,“ řekl Aktuálně.cz majitel benzinky Jaroslav Kubisko. „Naftu jsme prodávali za nižší cenu, než byla naše nákupní cena,“ dodal.
Celková ztráta činí 40 tisíc korun a dalších 40 tisíc vyčíslil Kubisko jako ušlý zisk. Žalobu podal v polovině června.
Krátce nato předseda senátu Městského soudu v Praze Slavomír Novák vyzval ostatní benzinky v Česku, aby se připojily. „Z uvedeného je zřejmé, že je dán značný počet osob, které mohou uplatňovat práva osoby zúčastněné na řízení jako provozovatelé čerpacích stanic,“ napsal do výzvy, kterou zveřejnil minulý týden.
„Víme o tom, už jsme vyzvali naše členy i nečleny, že mají možnost se připojit k žalobě,“ řekl Aktuálně.cz šéf Unie nezávislých petrolejářů Ivan Indráček. „A upozornili jsme je, že připojit se mohou nejpozději do 15. července,“ dodal.
„S ohledem na soudní řízení se k této věci nemůžeme blíže vyjadřovat,“ reagovala na dotaz mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
Podle informací Aktuálně.cz soudit se státem se hodlá nejméně ještě jedna další benzinka. „Jsme rozhodnutí žalobu podat, celé znění nyní finalizujeme,“ sdělil deníku Aktuálně.cz Tomáš Jarkovský, majitel čerpací stanice v Nové vsi u Rychnova nad Kněžnou.
Celkově mu vychází ztráta a ušlý zisk na 44 tisíc korun. „Té sumě bychom se možná mohli smát, ale nám jde o princip,“ říká Jarkovský.
Asociace malých petrolejářů už dřív řekla, že některé benzinky žalobu zvažovaly, neboť jim regulace způsobila ztráty. Soudit se se státem se nicméně mnozí až dosud zdráhali.
Jaroslav Kubisko ovšem říká, že se sporu se státem neobává. Tvrdí, že ho „zocelil“ soudní spor, ve kterém jako spolupracující obviněný vystupoval v kauzách Oleo Chemicals a Dopravní podnik.
Obě oslovené benzinky tvrdí, že regulace nejvíc postihla malé čerpadláře, které nenakupují paliva pro své zákazníky každý den. Zatímco totiž prodávali benzin či naftu nakoupenou o několik dní dříve, ceny, které směli účtovat, vycházely z průměru předchozího dne. Teprve od května se přešlo na třídenní klouzavý průměr.
Mohlo by vás také zajímat: „Zapomínáme na jednu klíčovou věc.“ Známá ekonomka radí, jak zkrotit ceny na pumpách
„Zabilo by mě to.“ Manželství Arthura Millera s Marilyn nevydrželo ani pět let
Za "nejlepší i nejhorší časy" označil přední americký dramatik Arthur Miller své manželství s herečkou Marilyn Monroe, s níž se v tajném civilním sňatku oženil 29. června 1956 v New Yorku - až dva dny poté uspořádali židovský obřad.
Náraz do stromu skončil bojem o život. Zraněného pilota rallye odvezl vrtulník
Vážná nehoda poznamenala Radouňskou rallye na Jindřichohradecku. Řidiče po čelním nárazu do stromu transportoval vrtulník v kritickém stavu do nemocnice.
Další Češka probouzí Wimbledon. Trávu nechtěla ani vidět, teď bude v centru pozornosti
Šla si jasně za svým. Postupnými krůčky si česká tenistka s moskevskými kořeny Darja Viďmanová proklestila cestu do první stovky žebříčku. Poprvé v kariéře si tak zahraje hlavní fázi Wimbledonu a vzhledem k losu to bude opravdová lahůdka.
Módní retro z hlubin. Kosatky začaly znovu nosit klobouky z mrtvých lososů
Na první pohled bizarní fotografie, která vypadá spíš jako internetový vtip než vědecké pozorování. Jenže právě podobné momenty vedou biology k otázce, zda některá zvířata nevytvářejí něco, co bychom mohli označit za kulturu.