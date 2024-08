Cena benzinu v Česku klesá, je nejlevnější ve střední Evropě. Jezdí pro něj i Poláci

Benzin mezi 35 a 38 korunami, nafta ještě o korunu levnější. Ceny pohonných hmot v Česku spadly nejníže od letošního února. A to s sebou nese i jeden nevídaný jev – v příhraničí už jezdí lidé z Polska tankovat do Česka.

Do čerpací stanice ve Zlatých Horách na Jesenicku dříve zamířilo pár aut za den. Město totiž leží od státních hranic s Polskem, co by kamenem dohodil. Většina řidičů tak čerpala benzin nebo naftu u našich sousedů.

Česká auta už ale u benzinek v Polsku příliš vidět nejsou, pohonné hmoty tam totiž výrazně podražily. Třeba v polských Chalupkách nedaleko Ostravy je litr benzinu i nafty téměř o tři koruny dražší než v Česku. Naopak na českých příhraničních benzinkách se začala objevovat auta s polskými espézetkami. "Co jim to tam zdražilo, jezdí tankovat pohonné hmoty sem k nám," uvedla obsluha čerpací stanice ve Zlatých Horách.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy jsou ceny v Česku nižší než v Polsku ze dvou důvodů. "Zaprvé klesá cena ropy na světových trzích a zadruhé posiluje koruna vůči americkému dolaru, a to poměrně výrazně. Oba tyto tlaky ženou cenu pohonných hmot v Česku dolů," popsal.

Lidé z příhraničí si všímají, že cenovou hladinu pohonných hmot v Polsku má vliv i tamní vnitropolitická situace. "Do Polska jsme jezdili pro benzin a pro naftu ještě před jejich volbami. To byly skoro o deset korun levnější. Teď se to zhruba srovnalo, takže zůstáváme v Česku," řekl jeden z dotazovaných v anketě CNN Prima News.

Česko se momentálně může pochlubit nejlevnějším benzinem a naftou ve střední Evropě. Pohonné hmoty mají dále zlevnit v tomto týdnu, a to až o 40 haléřů. Pokles cen bude mírnějším tempem pokračovat i v září.