Benešová: Není důvod zvyšovat tresty za znásilnění, už tak máme hodně vězňů

Někteří poslanci se vyslovili pro změnu vymezení trestného činu znásilnění. K tématu se v červenci uskuteční podle místopředsedy ústavně-právního výboru Jakuba Michálka (Piráti) seminář. Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) se ve středeční sněmovní debatě postavila proti zpřísňování trestů za sexuální násilí.

Mimořádnou schůzi vyvolala skupina poslanců v čele s Barborou Kořanovou (ANO) i v souvislosti s kauzou nyní již bývalého poslance TOP 09 Dominika Feriho.

Zvýšení trestních sazeb podle Benešové nic neřeší, je podle ní potřeba věnovat se prevenci a pracovat s poškozenými. Znásilnění je sice podle ministryně závažný trestný čin, varovala ale před podlehnutí hysterii. "Není dán důvod, aby se zvyšovaly trestní sazby. Patříme k přísnějším státům," řekla Benešová. Zvyšování sazeb obecně jde podle ní proti moderním trendům trestní politiky. "Patříme ke státům s největším počtem vězněných osob," dodala.

Kořanová nastínila, že nové vymezení skutkové podstaty znásilnění by nemuselo být do budoucna spojeno s fyzickým násilím. "Sněmovna se musí postavit na podporu obětem a říci, že bagatelizace skutků je nepřípustná," zdůraznila.

"Za klub Pirátů podporujeme lepší úpravu skutkové podstaty v trestním zákoníku," řekl Michálek. V právní výboru ale podle něho převládá názor, že zásadní změny trestního zákoníku by se neměly dělat za několik dnů na koleně. O změně definice mluvila také předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová, měla by přispět i k tomu, aby oběti násilí hlásily. Vyslovila se ale proti ukvapeným změnám.

Místopředsedkyně klubu ODS Jana Černochová varovala před politizací tématu a vyslovila se pro podporu prevence. "Zvyšování trestů prevence není," uvedla. Šéf lidoveckého klubu Jan Bartošek míní, že záležitost vyžaduje právní úpravu, důraz ale kladl i na výchovu, že 'ne' skutečně znamená 'ne'.

Pro přísnější trestání znásilnění se vyslovil předseda SPD Tomio Okamura, odmítl ale námět výslovného souhlasu s pohlavním stykem. V souvislosti s Feriho případem mluvil o "pokrytectví liberálních elit".

Feriho obvinilo několik žen ze sexuálního obtěžování a násilí. Složil kvůli tomu poslanecký mandát, vystoupil z TOP 09 a na podzim nebude kandidovat. Feri odmítá, že by se dopustil sexuálního násilí, omluvil se ale za nevhodné či nepatřičné chování. Případem se zabývá policie. Podle Adamové není aféra kolem Feriho pro TOP 09 ničím lehkým a příjemným. Okamura má Feriho chování za nepřijatelné a amorální.

Zákonodárci debatu nedokončili. Na termínu jejího pokračování by se mělo podle předsedajícího Vojtěcha Filipa (KSČM) dohodnout vedení dolní komory, předběžně by to mohl být čtvrtek.