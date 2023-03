Bendig: Že jsme nepřizpůsobiví? Komu vadí, že jsem Rom, ať si žije svůj hnusný život

“Lidi, co berou drogy, neodsuzuju. Je těžký, když do toho člověk spadne. A je těžký se z toho dostat ven,” říká Marsell Bendig, který za vedlejší roli ve filmu Banger dostal Českého lva. Sám prý žádnou drogovou zkušenost nemá, přitom pochází z prostředí, kde pády spojené s užíváním drog viděl dost často zblízka: “Kdo je nezkusil a chce to zkusit, říkám: 'Vykašlete se na to',” vzkazuje.

19:11 Herec a zpěvák Marsell Bendig ve Spotlightu. | Video: Blahoslav Baťa

Marsell Bendig je teď v rozhovorech jako doma - poté, co proměnil nominaci na Českého lva za nejlepšího herce ve vedlejší roli a nominován byl i na Ceny české filmové kritiky. To vše za roli Ládi ve filmu Banger režiséra Adama Sedláka. Sice nemá formální herecké vzdělání, zato má podle mnohých odborníků velký talent a dar přirozenosti. A možná i proto se stal vzorem pro mladé Romy a Romky. "Dělá mi to radost. Na sociálních sítích píšou děti romského původu, že taky chtějí hrát, že chtějí zpívat. A že je inspirujeme k tomu, aby si plnily svoje sny," říká herec. Romský původ jako překážku ve svém životě nebo kariéře Bendig rozhodně nevnímá. Naopak ty, kteří si ho za něj dobírají, raději přehlíží. "Vůbec nemám v plánu je konfrontovat. Je to jejich názor. Ať si žijou ten svůj zakomplexovaný, hnusný život," vzkazuje všem, pro které je etnická příslušnost téma. "Málokdo chce vidět úspěšné a šikovné Romy. Většinou chce každý vidět jenom ty špatné, takzvaně 'nepřizpůsobivé'," kritizuje Bendig přístup některých lidí s tím, že dobří i špatní lidé se najdou všude. V rozhovoru také mluví o svém dětství v královéhradeckém ghettu, kde je podle něj život mnohem barevnější, než si spousta lidí uvědomuje. "Je tam krásný, volný život a strašně dobří lidé. Takže doporučuju, kdybyste chtěli na dovolenou, běžte do ghetta," směje se herec. Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.

