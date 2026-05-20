Bém poslal Babišovi ostré varování. Nahradí ho žena spjatá s „únosem“ premiérova syna

Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém nepovažuje chystaný přesun protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví za chytrý nápad. Jako koordinátor by měl Bém po přesunu agendy skončit na konci června. Ve funkci ho má nahradit Dita Protopopová, která v minulosti psala psychiatrické posudky na Babišova syna a stála za jeho údajně nucenými „prázdninami“ na Krymu.
Pokud premiér Andrej Babiš (ANO) a jeho vláda své rozhodnutí nepřehodnotí, s největší pravděpodobností se český systém boje proti závislostem rozpadne. Vést to může k epidemii nových syntetických drog, fentanylové krizi, nemocnosti i úmrtím, míní Bém.
„Přesun drogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví není chytrý nápad. Zdravotnictví nemůže řídit bezpečnostní agendu a vymáhání práva resortu vnitra, stejně jako nemůže řídit fiskální dopady regulace či neregulace hazardu, alkoholu či tabáku, která patří do kompetence (ministryně financí) Aleny Schillerové (ANO),“ opřel se do chystaných změn bývalý pražský primátor.
„Stejně tak si obtížně dovedu představit, že se (ministru zdravotnictví) Adamu Vojtěchovi (za ANO) podaří vyřešit 35 let nedořešený problém všech veřejných agend stojících na zdravotně-sociálním pomezí, kam přesně adiktologické služby patří," uvedl Bém.
Dodal, že agenda není jen zdravotní problém, ale taká sociální, školský, ekonomický či bezpečnostní a vládní rada v koordinaci hraje klíčovou roli. „S ohledem na dikci kompetenčního zákona to nemůže zajistit nikdo jiný než premiér a úřad vlády,“ podotkl Bém.
Psychiatrička Babiše juniora
Ve funkci ho na konci června nahradí psychiatrička a politička Dita Protopopová. Ta hrála v kauze údajného únosu Andreje Babiše juniora na Krym roli jeho lékařky, která vypracovala klíčové lékařské posudky.
Andrej Babiš mladší tvrdil, že mu Protopopová dala na výběr mezi hospitalizací v Národním ústavu duševního zdraví a „prázdninami“ na Krymu. Podle jeho výpovědi to bylo součástí plánu, aby nemohl vypovídat v kauze Čapí hnízdo
Bém: Budeme za osly
O převedení odboru protidrogové politiky a jeho dvou oddělení i vládní rady pro koordinaci protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví od července rozhodla vláda v pondělí. Návrh s přesunem agend předložili premiér a šéfka úřadu vlády Tünde Bartha. Bod v programu vládního jednání původně nebyl.
„Co vše se může stát, pokud pan premiér a vláda své rozhodnutí nezrevokují? S největší pravděpodobností se rozpadne systém budovaný desítky let. Důsledkem mohou být fentanylové krize, epidemie nových syntetických drog, nárůst fatalit a celkové nemocnosti v cílových skupinách závislých na různých látkách či produktech,“ uvedl Bém.
„Může se rozpadnout dobře fungující systém adiktologickych služeb, byť je dlouhodobě podfinancovaný. V zahraničí nad námi budou kroutit hlavou a považovat nás za osly,“ dodal.
Rovněž uvedl, že si česká protidrogová politika vysloužila respekt a je efektivní bez vysokých výdajů, což popsal slovy „za málo peněz hodně muziky“. Podle Béma Česko jako jedna z prvních zemí zařadila do své protidrogové strategie i legální alkohol a tabák či hazard a řada států český přístup kopíruje.
Če má téměř nulový výskyt nákaz HIV mezi injekčními uživateli, nízký výskyt žloutenky či nízkou úmrtnost. Nastavila standardy odbornosti či certifikaci pro služby i legislativu. „V rozumně fungující společnosti se funkční systémy veřejných politik nemění,“ napsal Bém.
Úřad vlády má protidrogovou politiku na starosti od přelomu roku 1993 a 1994, kdy se převedla z ministerstva vnitra. Zasloužil se o to právě Bém. V minulosti se objevilo několik pokusů o přesun. Naposledy se o něj snažila v předminulém volebním období Babišova vláda. Po debatě s experty od záměru ustoupila. Koordinátor podotkl, že tentokrát rozhodnutí padlo bez předchozí diskuse s odborníky.
Chystaný přesun protidrogové politiky kritizoval i bývalý národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil a další odborníci. Naopak ministr zdravotnictví Vojtěch považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok. Podle Béma má propojení opodstatnění, ale jen v léčbě a prevenci.
Mohlo by vás zajímat: Expert řekl, jak na drogu, která řádí v Česku. Podobná dohoda jako u piva
Babiš: O složení delegace na summit NATO vláda rozhodne 8. června
Vláda rozhodne o složení delegace, která pojede na červencový summit NATO v Ankaře, na jednání 8. června. Po středeční schůzce s ministrem obrany Jaromírem Zůnou (za SPD) to novinářům řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Kdo bude v delegaci, nechtěl předjímat. Ministra také ve středu požádal, aby začal připravoval mandát delegace.
„Všecko musí bejt podle tebe!“ Do kin míří komedie Dovolená v Českém ráji
Nový komediální snímek režiséra Adama Kolomana Rybanského staví na zkušenosti, že největším dovolenkovým zádrhelem často nebývá špatné počasí nebo přeplněný kemp, ale ten, s kým jedete, byť ho milujete. V hlavních rolích se představí Tomáš Jeřábek a Magdalena Borová.
ŽIVĚ Trumpův emisar Witkoff míří opět do Moskvy. "Proč jen tam?" diví se Zelenskyj
Zvláštní vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff, který vede jednání o ukončení války Ruska proti Ukrajině, v nejbližší době navštíví Rusko. Podle ruské státní agentury TASS to uvedl zmocněnec ruského prezidenta Vladimira Putina pro investice Kirill Dmitrijev.
Zachráněnou lebku sv. Zdislavy předají policisté církvi na její svátek 30. května
Zachráněnou lebku sv. Zdislavy by policie měla církvi předat v sobotu 30. května. Policie to ve středu uvedla na síti X. Právě v ten den památku svaté Zdislavy slaví římskokatolická církev. V Jablonném v Podještědí, odkud lebku před týdnem v úterý odcizil pětatřicetiletý muž, bude i proto 30. května tradiční Zdislavská pouť.
Rusové hrozí Evropě tvrdou odvetou. Litevci museli prchnout do krytů
Na východním křídle Evropské unie a NATO v posledních dnech přibývá pádů dronů. Ve středu ráno litevská armáda dokonce vyhlásila poplach a obyvatelé této pobaltské země se museli uchýlit do krytů. Jeden dron musel v úterý v Estonsku sestřelit letoun NATO.